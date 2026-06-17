No habrá nuevo seguro obligatorio para conductores en Colombia: este fue el artículo que eliminó el Senado

El proyecto de ley contemplaba la creación de un seguro obligatorio ligado a la licencia de conducción, independiente del SOAT y con cobros individuales - crédito Colprensa.

El Senado de la República eliminó el artículo del proyecto de ley 227 de 2025 que proponía crear un seguro obligatorio adicional para los colombianos con licencia de conducción vigente, una iniciativa que había generado controversia por establecer un nuevo cobro independiente del Soat y ligado directamente a cada conductor.

Con esta decisión, la propuesta quedó finalmente descartada dentro del trámite legislativo y no continuará su curso en el Congreso.

La determinación fue anunciada por el representante electo Daniel Briceño a través de su cuenta en X, donde aseguró que la corporación atendió las críticas formuladas contra la medida. “Anoche el Senado de la República atendió nuestro llamado y eliminó el mico”, escribió el dirigente político, quien además celebró que el artículo fuera retirado del articulado.

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El punto eliminado hacía parte del proyecto de ley 227 de 2025 y planteaba la creación de un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Extracontractual para personas con licencia habilitada para conducir vehículos particulares.

Daniel Briceño anunció en redes sociales la eliminación del artículo que proponía un seguro obligatorio adicional para conductores con licencia vigente, tras su discusión en el Congreso - crédito Daniel Briceño/X

A diferencia del Soat, que se adquiere por cada vehículo y cubre la atención médica de las víctimas de accidentes de tránsito, la propuesta pretendía vincular la póliza directamente a la licencia de conducción de cada ciudadano.

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La iniciativa alcanzaba a cerca de 13 millones de personas con licencia activa en Colombia, según cifras citadas durante la discusión en el Senado de Colombia. También establecía coberturas mínimas equivalentes a 15 salarios mínimos para conductores de automóviles y siete salarios mínimos para motociclistas, lo que encendió el debate sobre su impacto económico.

Briceño fue uno de los principales opositores de la medida, al advertir que se trataba de una especie de “Soat 2.0”. Según su postura, el esquema trasladaba la obligación del vehículo al conductor, generando un cobro adicional para millones de ciudadanos sin distinción de si conducen de forma habitual o no.

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De acuerdo con los cálculos que presentó, un motociclista habría tenido que pagar alrededor de 367.000 pesos anuales, mientras que un conductor de automóvil asumiría cerca de 786.000 pesos al año. Estas cifras alimentaron la polémica sobre la carga financiera que implicaba el proyecto.

La iniciativa planteaba coberturas económicas diferenciadas por tipo de conductor, lo que generó debate sobre su impacto en millones de ciudadanos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las críticas también provinieron del sector asegurador. La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) pidió formalmente retirar el artículo, al considerar que no tenía sustento técnico y que alteraba la lógica del sistema de aseguramiento vial.

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El gremio explicó que el riesgo asegurable se genera cuando una persona conduce un vehículo, no por el solo hecho de tener una licencia vigente. Bajo esa lógica, advirtió que la propuesta podía obligar a pagar un seguro a ciudadanos que no conducen, no poseen vehículo o no representan un riesgo activo en la movilidad.

Fasecolda también señaló que una reforma de este tipo requería estudios actuariales y técnicos que permitieran determinar su viabilidad y sostenibilidad, algo que, según el gremio, no se había cumplido antes de incluir el artículo en el proyecto de ley.

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Nuevo sistema de puntos para licencias de conducción

Lo que sí fue aprobado fue una reforma estructural al sistema de licencias de conducción en Colombia, avalada en último debate por el Senado de la República, que introduce un modelo basado en puntos y sanciones progresivas para evaluar el comportamiento de los conductores en las vías.

El Senado aprobó un sistema de licencias por puntos que descuenta unidades por infracciones y contempla la suspensión o cancelación del permiso de conducción según la reincidencia - crédito Colprensa

La iniciativa, impulsada por el senador Julio Alberto Elías, establece que cada conductor iniciará con 26 puntos en su licencia. Las infracciones de tránsito implicarán descuentos según su gravedad: las faltas menores restarán cuatro puntos, mientras que conductas de alto riesgo, como conducir bajo los efectos del alcohol, podrán descontar hasta 10 puntos.

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Cuando un conductor llegue a cero puntos, la licencia será suspendida por nueve meses. Tras la primera sanción, el puntaje se restablecerá; sin embargo, si el conductor reincide y vuelve a agotar los puntos, la suspensión aumentará a 12 meses. En caso de una tercera reincidencia, la licencia podrá ser cancelada de manera definitiva.

Según explicó Elías en el debate legislativo, el objetivo del sistema es reducir la siniestralidad vial mediante un esquema de incentivos y sanciones que evalúe de manera continua el comportamiento de los conductores. “A la licencia inicialmente se le asignarán 26 puntos. A medida que vas cometiendo infracciones, vas perdiendo puntos”, señaló el congresista.

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