Colombia

Asesinaron en México a una colombiana que viajó a visitar a su novio: su familia pide ayuda para repatriar el cuerpo

Los agresores, descritos como varios hombres armados a bordo de dos motos, dispararon contra un vehículo frente al apartamento de la pareja de la joven, huyeron del lugar y no han sido identificados

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Dos casquillos percutidos en el asfalto mojado de una calle en la Ciudad de México, con policías y una patrulla detrás de una cinta amarilla "No pasar".
El crimen de Alba Lucía Castañeda ocurrió en Tepito, en Ciudad de México, cuando varios hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La familia de Alba Lucía Castañeda enfrenta el dolor de su pérdida sin respuestas claras de la justicia mexicana. El padre de la joven, José Castañeda, relató a medios colombianos que la última noticia que recibió de ella fue una llamada informándole que su hija había sido asesinada junto a su pareja en Ciudad de México.

La noticia del crimen conmocionó a los allegados de Alba, quien viajó desde Bogotá con la intención de pasar unas vacaciones de un mes junto a su novio en el barrio Tepito.

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Dos días después de su llegada, la joven fue atacada a balazos mientras se desplazaba en un vehículo con su pareja. Según el testimonio del padre a CityTV, “varios hombres armados, sin mediar palabra, le dispararon... según tengo entendido, llegaron en dos motos”.

El ataque ocurrió la noche del 8 de junio, justo frente al apartamento donde residía la pareja sentimental de Alba. La información preliminar indica que los agresores huyeron tras disparar, y hasta ahora no se ha logrado identificar a los responsables.

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Las autoridades mexicanas iniciaron el proceso para recolectar pruebas en la escena, pero la investigación aún no arroja avances judiciales ni ha esclarecido el motivo del crimen.

Por ahora, no se ha confirmado públicamente la identidad de la otra víctima, aunque la familia de Alba sostiene que se trataba de su pareja mexicana.

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