Colombia

El ELN atacó con explosivos base militar en Toledo, Norte de Santander: los artefactos habrían sido lanzados desde una volqueta.

El Ejército mencionó que estos hechos tendrían relación con una represalia por las recientes operaciones militares llevadas a cabo por soldados en esa región

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El ELN atacó base militar en Norte de Santander el 13 de junio de 2026 - crédito Europa Press
El ELN atacó base militar en Norte de Santander el 13 de junio de 2026 - crédito Europa Press

Un ataque con artefactos explosivos lanzados desde una volqueta tuvo como objetivo la base militar del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 en el municipio de Toledo, departamento de Norte de Santander, durante la madrugada del sábado 13 de junio de 2026.

De acuerdo con los informes preliminares, las autoridades atribuyeron la acción al Grupo Armado Organizado ELN, señalando que se trataría de una represalia por las recientes operaciones militares realizadas por soldados en esa región. Hasta el momento, no se han reportado daños al personal militar.

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Equipos antiexplosivos se encuentran en la zona para inspeccionar y descartar riesgos que puedan afectar a la población civil. La presencia de estos expertos busca garantizar la seguridad, mientras se verifica que ninguno de los artefactos represente una amenaza adicional.

Aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana continúan prestando apoyo y vigilancia a las tropas que permanecen desplegadas en el área. Las autoridades mantienen un llamado a la comunidad para colaborar con información a través de la línea 107 contra el terrorismo, con el fin de mantener la seguridad y prevenir atentados en la zona.

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Ejército confirmó un ataque con artefactos explosivos lanzados desde una volqueta tuvo como objetivo la base militar del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 en el municipio de Toledo, departamento de Norte de Santander, durante la madrugada del sábado 13 de junio de 2026 - crédito @Ejercito_Div2/X
Ejército confirmó un ataque con artefactos explosivos lanzados desde una volqueta tuvo como objetivo la base militar del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 en el municipio de Toledo, departamento de Norte de Santander, durante la madrugada del sábado 13 de junio de 2026 - crédito @Ejercito_Div2/X

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