Colombia

Secretario de Seguridad de Medellín cuestionó la liberación del ‘Cuervo’ por hechos violentos en la Universidad de Antioquia: “Terrorista”

El funcionario señaló que existen elementos materiales que lo vincularían con los disturbios registrados en el campus universitario y criticó la decisión judicial que permitió su libertad

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Los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional generaron afectaciones a la movilidad en corredores estratégicos de Medellín, incluyendo la calle Barranquilla y la avenida Regional - crédito X

Una entrevista del secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, se centró en cuestionar la decisión de la Fiscalía General de la Nación de dejar en libertad a Diego Manuel Guzmán, alias Cuervo, capturado tras los disturbios del 3 de junio en la Universidad de Antioquia. El funcionario criticó el fallo, respaldó el procedimiento policial y pidió mayor rigor en el tratamiento penal del caso.

“Un tipo que se esconde detrás de una capucha, que es capaz de tener un arma de fuego, que es capaz de dispararle a la fuerza pública”, afirmó Villa en entrevista con Teleantioquia al describir al capturado, a quien calificó como un “terrorista” y responsabilizó de participar en acciones violentas durante los enfrentamientos.

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Según dijo, las autoridades lograron su detención en flagrancia tras el seguimiento de cámaras de seguridad: “Lo seguimos por las cámaras de seguridad. Cuando estaba llegando a Castilla, lo detiene la policía y lo captura en flagrancia”.

El secretario insistió en que el caso está sustentado en material probatorio recolectado durante los operativos, incluyendo elementos hallados tras la captura. “Le encuentra la capucha, le encuentra el overol, le encuentra publicidad, le encuentra el arma de fuego”, aseguró, al sostener que se trataba de la misma persona que aparece en videos difundidos durante los disturbios.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que la Paz Total del Gobierno Petro es impunidad - crédito @ManuelVillaMe/X
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, cuestionó la decisión de la Fiscalía de dejar en libertad a alias Cuervo y aseguró que el capturado debe responder por terrorismo - crédito @ManuelVillaMe/X

Villa expresó su desacuerdo con la decisión de dejarlo en libertad, aunque afirmó respetar la institucionalidad: “Somos totalmente respetuosos de las decisiones de las autoridades, pero definitivamente no podemos estar de acuerdo con que este tipo esté en libertad”.

En ese sentido, pidió que el caso no se limite a la tenencia de un arma, sino que se amplíe la imputación: “Este tipo tiene que responder ante la justicia y que ya no responda por simplemente tener un arma de fuego, que responda por terrorismo”.

Durante la entrevista, el funcionario también cuestionó la interpretación jurídica sobre el tipo de arma incautada, en referencia a que sería traumática. “¿Y qué es un arma traumática? ¿Cómo funciona un arma traumática? Hay explosión, es decir, es arma de fuego y es de menor letalidad, pero es letal”, señaló, al advertir que este tipo de elementos también pueden ser utilizados en delitos.

La Policía y la Fiscalía identificaron a alias el Cuervo por videos en los que presuntamente aparece disparando contra uniformados durante los disturbios en la UdeA - crédito Policía Nacional
La Policía y la Fiscalía identificaron a alias el Cuervo por videos en los que presuntamente aparece disparando contra uniformados durante los disturbios en la UdeA - crédito Policía Nacional

El secretario advirtió que la reincidencia de algunos capturados genera preocupación en las autoridades. “No puede ser que haya personas que han sido capturadas cinco, seis, siete veces y que siguen quedando en libertad por un montón de leguleyadas”, afirmó, al insistir en la necesidad de revisar el sistema penal colombiano.

En otro tramo de la conversación, Villa defendió la estrategia de seguridad implementada en Medellín y resaltó el uso de tecnología y operativos focalizados. “El cuarenta y seis por ciento de los homicidios que se resuelven en Medellín se resuelven gracias a las cámaras de seguridad”, aseguró, al destacar el papel de la videovigilancia en la judicialización de casos.

El funcionario explicó además varios planes operativos de la ciudad, como el Plan Avispa, el Plan Águila, el Plan Cazador y el Plan Madriguera, orientados a la reacción rápida, el seguimiento de sospechosos y la intervención en zonas de riesgo. “No estamos esperando a que salgan y nos hagan el atraco. Estamos yendo a las madrigueras, es decir, donde están los atracadores”, señaló.

Diego Manuel Guzmán fue aprehendido el 4 de junio en el barrio Castilla y la Fiscalía General de la Nación ordenó su libertad por medio de un fiscal de la URI - crédito Policía Nacional
Diego Manuel Guzmán fue aprehendido el 4 de junio en el barrio Castilla y la Fiscalía General de la Nación ordenó su libertad por medio de un fiscal de la URI - crédito Policía Nacional

Villa también destacó resultados en materia de seguridad, al indicar que Medellín registra una reducción en distintos delitos. “Tenemos una reducción de alrededor del menos veintiún por ciento, es decir, treinta y un homicidios menos que el año pasado”, afirmó, y agregó que la ciudad ha alcanzado “las tasas de homicidio más bajas en la historia”.

Finalmente, el secretario reiteró que la prioridad de la administración es enfrentar a las estructuras criminales y mejorar los resultados judiciales. “El que tiene que tener miedo es el bandido, no es el ciudadano”, concluyó, al insistir en que el sistema debe garantizar condenas efectivas para evitar la reincidencia.

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