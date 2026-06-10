Colombia

Gustavo Petro insistió en que no tienen pensado quedarse en el Gobierno después de las elecciones: “Saldre no sé a dónde, como ciudadano”

El presidente colombiano inició este miércoles 10 de junio de 2026 su agenda en Estados Unidos, donde asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

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El presidente colombiano asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro dijo ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que dejará el poder al terminar su mandato y que no tiene definido qué hará después del 7 de agosto, al rechazar versiones sobre una supuesta continuidad en el Gobierno fuera de la Constitución colombiana.

Durante su intervención, Petro se refirió al cierre de su periodo presidencial y al lugar que ocupará luego de salir de la Casa de Nariño: “Se ha dicho que voy a permanecer en el Gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así. El día final de mi mandato saldré no sé a dónde, ya que: como ciudadano de la República de Colombia y no como presidente de Colombia”.

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En el mismo mensaje, el mandatario fue enfático al decir que en su condición de jefe de Estado con el mandato próximo a concluir: “Formularé una declaración en mi calidad de presidente de la República de Colombia. Asumo el papel que me corresponde a punto de terminar”.

Petro también anticipó que su exposición podría ser la última en ese foro: “Así que esta es quizás mi última intervención en este escenario. Ya van varias en las Naciones Unidas en general”.

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Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Gustavo Petro llegó sobre las 3 de la mañana de este miércoles 10 de junio de 2026 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Petro se refirió a su ingreso en la Lista Clinton

El presidente Gustavo Petro denunció en su intervención en la ONU, que su inclusión en la lista Ofac no responde a acciones criminales, sino a sus ideas políticas, defendiendo este hecho como una muestra de su compromiso con la democracia. El mandatario trazó un paralelismo entre la estigmatización de migrantes por hechos individuales y la ideología nazi, que señaló como origen de persecuciones colectivas en la Alemania de los años 30.

En su intervención, Petro recordó que los nazis utilizaron el incendio del Reichstag para justificar la persecución de diversos sectores sociales, entre ellos la socialdemocracia, los comunistas, los gitanos y el pueblo judío. Con ello, advirtió sobre los riesgos de aplicar responsabilidades colectivas y alertó sobre el resurgimiento de discursos que, según él, reproducen lógicas de exclusión y violencia.

El mandatario enfatizó: “Yo estoy en la lista Ofac por mis ideas. No hay motivo para avergonzarse de haber luchado contra los nazis y haberlos derrotado junto a otros pueblos de Europa. ¿Por qué causa vergüenza ahora? ¿Por qué se retiran? Debería ser motivo de orgullo la lucha por la humanidad, la vida y la democracia”.

El presidente colombiano sostiene que su pasado de lucha contra regímenes totalitarios no es motivo de vergüenza, sino de orgullo, y lo presenta como ejemplo de defensa de los derechos humanos.

El presidente Gustavo Petro denunció en su intervención en la ONU, que su inclusión en la lista Ofac no responde a acciones criminales, sino a sus ideas políticas, defendiendo este hecho como una muestra de su compromiso con la democracia - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE
El presidente Gustavo Petro denunció en su intervención en la ONU, que su inclusión en la lista Ofac no responde a acciones criminales, sino a sus ideas políticas, defendiendo este hecho como una muestra de su compromiso con la democracia - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Último encuentro de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump

El presidente Gustavo Petro relató su reciente encuentro con Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, y expresó su desconcierto ante la postura que adoptó el líder norteamericano tras esa reunión. Petro manifestó que esperaba haber abordado acuerdos institucionales y no temas de negocios durante su conversación en la oficina presidencial estadounidense.

Según el jefe de Estado colombiano, la reunión resultó cordial y le dejó una impresión positiva en un primer momento. Petro explicó: “Hablé personalmente con el presidente de los Estados Unidos hace poco en su oficina. La conversación me pareció agradable. Creía que habíamos hablado sobre un acuerdo, no sobre negocios, y salí satisfecho”.

Sin embargo, tras el encuentro, el mandatario colombiano cuestionó el respaldo público que Trump brindó al candidato Abelardo de la Espriella. Para Petro, este gesto representa una infracción constitucional dentro del sistema político estadounidense.

El presidente Gustavo Petro relató su reciente encuentro con Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, y expresó su desconcierto ante la postura que adoptó el líder norteamericano tras esa reunión - crédito Juan Cano/Presidencia Colombia
El presidente Gustavo Petro relató su reciente encuentro con Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, y expresó su desconcierto ante la postura que adoptó el líder norteamericano tras esa reunión - crédito Juan Cano/Presidencia Colombia

En palabras del presidente colombiano: “Hoy veo al presidente de Estados Unidos apoyando explícitamente a un candidato, lo que, según mi interpretación, rompe su constitución, pues se trata de una persona que representa posturas contrarias a las defendidas por el papa”.

La situación expuesta por Petro pone de relieve las tensiones que surgen cuando mandatarios extranjeros intervienen en el proceso democrático de otros países. El mandatario colombiano defendió que la independencia política y el respeto a las instituciones deben prevalecer en las relaciones bilaterales.

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