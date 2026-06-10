Por lanzar disparos al aire durante un cortejo fúnebre, cuatro personas fueron capturadas en Bogotá

Algunos vecinos y transeúntes en la av. Primero de Mayo se llevaron un susto a raíz de las detonaciones - crédito @SeguridadBOG/X

Un caso que se conoció el miércoles 10 de junio provocó momentos de pánico y temor en algunos de los habitantes de una zona de localidad de Puente Aranda en uno de los tramos de la avenida Primero de Mayo, por cuenta de los disparos que se realizaron en medio de una caravana fúnebre.

El caso provocó la reacción por parte de efectivos del cuadrante adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá, y que luego de alcanzar la procesión, adelantaron un operativo que dejó un total de cuatro personas capturadas.

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Así lo señaló a través de una publicación desde su cuenta de X la Secretaría de Seguridad, Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, que compartió

“Se requisaron vehículos y en ese instante un hombre arrojó un arma e intentó escapar”, destacó la publicación de la Secretaría, pero el plan del sujeto se frustró gracias a las cámaras del C4 (Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo).

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Las aprehensiones se llevaron a cabo en uno de los tramos de la avenida Primero de Mayo, ubicada en la localidad de Puente Aranda - crédito Secretaría de Seguridad

La acción se logro coordinar por parte de uno de los operadores de videovigilancia, que alertó a los uniformados del cuadrante, y que comenzaron a seguir las instrucciones del funcionario para alcanzar el cortejo fúnebre mientras él seguía en tiempo real los movimientos de los presuntos responsables por medio de las cámaras instaladas en el sector.

Lo que era un momento de reflexión y despedida de un ser querido terminó convertido en una trifulca, debido a que luego de que las patrullas desplegadas hacia el lugar de los hechos llegaron al punto en cuestión de minutos, debido a que algunos de los ciudadanos que escoltaban la caravana “trataron de impedir el operativo agrediendo a los uniformados, pero no lo lograron”, señaló el informe por parte de la Secretaría de Seguridad.

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Luego de la intervención policial los hoy detenidos tendrán que responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y violencia contra servidor público.

Según cifras oficiales, el balance de seguridad en la localidad muestra avances significativos con respecto al mismo periodo del año anterior, luego de que se reportó una reducción del 25% en casos de extorsión, 54% en hurto de automotores, 52% en hurto a personas, 39% en hurto a residencias, 59% en hurto al comercio, 40% en hurto de bicicletas y 15% en hurto de celulares.

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Además, las autoridades informaron de una reducción del 97 % en los casos de violencia intrafamiliar.

De otro lado, y en lo que va corrido de 2026, se han incautado 24 armas de fuego y se han realizado 19 capturas por porte ilegal de armas en Puente Aranda, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y prevenir hechos violentos.

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Los detalles del operativo se conocieron el 10 de junio de 2026 - crédito @SeguridadBOG/X

“No vamos a permitir que comportamientos que ponen en riesgo la vida y la tranquilidad de los ciudadanos queden impunes. La articulación entre la tecnología, la denuncia ciudadana y la reacción de la Policía sigue dando resultados contundentes para proteger a los bogotanos y sacar de las calles a quienes incumplen la ley”, declaró César Restrepo, secretario de Seguridad.

Capturaron a ladrón que intentó esconderse en un centro comercial

La Policía Nacional capturó a un hombre de 42 años en La Candelaria tras un hurto en un establecimiento comercial.

El sospechoso fue ubicado dentro de un centro comercial cercano y llevaba en su maleta objetos cuyo valor total, según la institución, se aproximaba a 10 millones de pesos.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el procedimiento comenzó por el llamado de auxilio de una ciudadana en un tramo de la carrera Séptima, en el centro de la capital colombiana.

El ladrón fue puesto a disposición de la autoridad competente luego de su arresto y la incautación del dinero y los elementos de valor - crédito Mebog

Con las características aportadas por la víctima, los uniformados iniciaron la búsqueda y localizaron al presunto responsable.

Durante el registro, los policías encontraron un computador portátil, un celular de alta gama, varios cargadores y $3.600.000 en efectivo, según la Policía Nacional. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente junto con los elementos recuperados.

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