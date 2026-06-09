Colombia

La Policía Nacional dio recomendaciones a colombianos que viajarán a México para ver el debut de la Tricolor en el Mundial 2026

La reacción de la institución se conoció tras los casos de connacionales que han sido devueltos por las autoridades migratorias en México, uno de los tres países sede del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá

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La institución recordó que los viajeros son la cara del país en el exterior - crédito @PoliciaColombia/X

Ante el inicio de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, y el creciente flujo de colombianos que viajan a México para disfrutar del torneo, la Policía Nacional de Colombia en Ciudad de México publicó la mañana del martes 9 de junio un video con recomendaciones clave de seguridad y buen comportamiento.

El llamado surge luego de registrarse casos en los que viajeros connacionales han sido devueltos por autoridades migratorias norteamericanas, lo que ha generado preocupación entre quienes planean asistir al evento.

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En su mensaje, el vocero de la institución expresó: “La Policía Nacional de Colombia en Ciudad de México quiere hacer unas recomendaciones de seguridad y de buen comportamiento a todos los connacionales extranjeros que asistan a la Copa Mundial de Fútbol en México y sus ciudades sede”.

Desde la Policía se destacó la importancia de preparar el viaje con responsabilidad y cumplir con los requisitos migratorios y de estadía en el país anfitrión.

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Documentación y trámites: el primer paso esencial

El comunicado menciona la necesidad de contar con toda la documentación en regla y a la mano, incluyendo pasaportes, identificaciones personales, tiquetes aéreos y reservas de hoteles.

Las recomendaciones por parte de la institución se conocieron a través de redes sociales la mañana del martes 9 de junio de 2026 - crédito @PoliciaColombia/X
Las recomendaciones por parte de la institución se conocieron a través de redes sociales la mañana del martes 9 de junio de 2026 - crédito @PoliciaColombia/X

Para esto, la Policía recomienda verificar que las compras de entradas y paquetes turísticos se realicen únicamente a través de plataformas oficiales autorizadas por la FIFA, con el fin de evitar fraudes o inconvenientes en los accesos a los partidos y actividades relacionadas con el torneo.

Seguridad y prevención en zonas turísticas

La Policía Nacional también aconseja a los viajeros acudir a sectores turísticos con todas las medidas de seguridad.

Por tal motivo, se recordó que tanto la Policía Local como la Policía Federal y la Guardia Nacional de México están capacitadas para atender cualquier requerimiento relacionado con la seguridad de los turistas.

Además, la policía diplomática de ambos países estará disponible para acompañar y asistir a los visitantes colombianos en caso de emergencias o necesidades específicas.

Protección de menores y pertenencias personales: ojo viajeros colombianos

El comunicado hizo hincapié sobre la vigilancia y protección de los menores de edad que acompañen a las familias de viajeros.

México, como uno de los países anfitriones del Mundial, espera recibir más de cinco millones de visitantes extranjeros en sus ciudades sede, lo que implica un reto logístico y de seguridad.

La Policía aconsejó por esta razón a los connacionales salvaguardar sus elementos personales y mantener siempre la supervisión sobre los menores para evitar incidentes en espacios concurridos.

Hombre sonriente con camiseta amarilla de la selección colombiana y mochila sostiene el trofeo del Mundial 2026, con arquitectura colonial mexicana de fondo.
Los aficionados colombianos viajan a México porque el debut de la selección será en Ciudad de México el jueves 11 de junio a partir de las 9:00 p. m. contra Uzbekistán, por el grupo K - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Apoyo consular y policial para los colombianos en México: cómo actuar en caso de urgencia

Por último, la Policía Nacional recordó que la Embajada de Colombia, el Consulado y la propia institución están dispuestos a atender cualquier requerimiento que se presente durante la estadía de los colombianos en México.

Al final, una de las principales declaraciones tuvo como eje central recalcar la importancia de la prevención, la prudencia y la colaboración con las autoridades locales para garantizar una experiencia segura y memorable durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cumplir con estas recomendaciones puede ser decisivo para evitar contratiempos y disfrutar al máximo de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, sumado a las recomendaciones y el buen comportamiento que deben tener los asistentes a los juegos durante la competencia.

La experta en asuntos migratorios y asesora Ingrid Medina Trujillo compartió las instrucciones que deben seguir los viajeros colombianos que se disponen a viajar a México - crédito @ingridmedinatrujillo/IG

Las autoridades colombianas esperan que con esta acción se pueda favorecer la disminución de casos de viajeros connacionales que son devueltos a su país de origen por no tener en regla todos los requerimientos que disponen las terminales aéreas mexicanas en sus espacios de control migratorio.

La advertencia quedó hecha a pocos días del inicio de la máxima cita deportiva a nivel de fútbol de selecciones.

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