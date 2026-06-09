Colombia

Expertos descartan que se pueda hacer ‘fracking’ sostenible en Colombia tras afirmaciones de José Manuel Restrepo

Camilo Prieto y July García afirman que la biodiversidad y la falta de tecnología en el territorio cafetero hacen que se trate de una posibilidad poco viable

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El exministro afirmó que es posible hacer fracking sin dañar el medio ambiente de Colombia - crédito @jrestrp/X

El 8 de junio, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, fue tendencia en Colombia por una publicación en la que afirmó que en Colombia se había replicado el mito de que no se puede hacer fracking sin cuidar el medio ambiente.

Restrepo indicó que hay países en los que se ha consolidado un modelo sostenible que cuenta con el aval de expertos en el tema y que podría replicarse en Colombia.

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“La respuesta es sí, siempre que se haga con responsabilidad, tecnología y los más altos estándares ambientales. Así lo validamos con la experta ambientalista Sandra Bessudo. El fracking sostenible y responsable puede convertirse en una herramienta para fortalecer la seguridad energética, generar empleo y dinamizar la economía, sin renunciar a la protección de los ecosistemas y las comunidades. Colombia no tiene que elegir entre crecimiento y sostenibilidad. Puede y debe avanzar en ambos caminos al mismo tiempo”.

Expertos descartaron la teoría presentada por el exministro

Expertos afirman que no hay forma de garantizar lo indicado por Restrepo en Colombia - crédito Reuters
Expertos afirman que no hay forma de garantizar lo indicado por Restrepo en Colombia - crédito Reuters

En diálogo con Infobae Colombia, el doctor y activista ambiental Camilo Prieto Valderrama habló sobre las afirmaciones de José Manuel Restrepo para indicar que es cierto que hay nuevos métodos para hacer fracking, pero Colombia no cuenta con los estándares para cumplir con ninguno de ellos.

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“Si bien el fracking ha tenido un proceso de maduración tecnológica desde el año 2000 hasta ahora, hay que aclarar que en Colombia hay varias dificultades para poder implementar este tipo de proyectos. El primero es que no contamos con modelos hidrogeológicos calibrados en la zona de Magdalena Medio, donde se buscaría desarrollar este tipo de pilotos. Lo segundo, esta es una fuente de energía que no cuenta con licencia social en el país y esto también es un asunto determinante”.

Para Prieto, un elemento poco considerado en el debate es que priorizar proyectos de fracking para aumentar las reservas de gas natural no resulta técnicamente ni económicamente conveniente en este momento.

Prieto indicó que hay otras formas de aumentar las reservas del país - crédito Reuters
Prieto indicó que hay otras formas de aumentar las reservas del país - crédito Reuters

El experto propone, en cambio, acelerar la entrada en operación de Cirrus, lo que eliminaría la necesidad de desarrollar fracking no convencional. Cabe recordar que el término utilizado por Prieto es un desarrollo de gas natural ubicado frente a las costas del Caribe colombiano. Este proyecto es resultado de un consorcio entre Ecopetrol y Petrobras, y representa el mayor descubrimiento de gas en la historia del país.

“Si yo tuviera la capacidad de decir, pensaría que no, no vale la pena priorizar los proyectos de fracking para incrementar las reservas del país de gas natural. Yo lo que haría sería acelerar la entrada en operación de Cirrus. Esto haría completamente innecesario el desarrollo de proyectos de fracking no convencional”.

Además de descartar que en estos momentos Colombia pueda garantizar un fracking con protección del medio ambiente, para el experto, el país debería estar discutiendo sobre la explotación de reservas ya encontradas, no recaer nuevamente en debates engorrosos sobre algo que sigue siendo un riesgo para los ecosistemas.

Yo creo que la discusión debe darse más en qué nos puede traer mayor cantidad, qué nos puede incrementar las reservas con el menor impacto ambiental posible, con el menor tiempo posible y adicionalmente con la mayor aceptación social. Por eso me iría más bien a pensar en Cirrus, en acelerar esa entrada de operación y a impulsar la exploración de nuevos yacimientos convencionales”.

José Manuel Restrepo - Fracking
Expertos afirman que en Colombia no se puede garantizar la implementación de lo afirmado por Restrepo - crédito Visuales IA

July García, docente de gestión ambiental de la Universidad Politécnico Grancolombiano, compartió la opinión de Prieto y explicó que no se puede garantizar que los proyectos internacionales vayan a ser exitosos en Colombia.

No es posible desarrollar este tipo de actividad sin generar algún nivel de afectación inherente a la intervención del territorio. Las experiencias observables en otros países han demostrado que el fracking puede implementarse bajo esquemas de regulación ambiental rigurosos, respaldados por tecnologías avanzadas para el control de emisiones, la integridad de los pozos, la gestión del recurso hídrico y el monitoreo continuo de posibles afectaciones ambientales; sin embargo, los resultados observados en otros países deben analizarse con cautela, ya que las condiciones bajo las cuales se desarrollan estos proyectos difieren significativamente de las condiciones que tiene Colombia”.

Para García, otro punto clave es que Colombia es uno de los países más diversos del mundo, lo que amplía el margen de error de estos métodos en zonas con riqueza natural que estaría en peligro.

Colombia al considerarse como uno de los países más biodiversos del mundo exige que cualquier iniciativa de esta naturaleza deba ser evaluada con un alto nivel de rigurosidad técnica, considerando no solo los impactos directos del proyecto, sino también los posibles efectos acumulativos y sinérgicos sobre los ecosistemas, los recursos naturales y las comunidades del área de influencia”.

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