Colombia

Esta ley colombiana aclara que si los apartamentos desocupados deben pagar administración

Muchos propietarios señalan que si no se utilizan las zonas comunes no se debería pagara administración: esta es la verdad sobre ello

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La Dian exige IVA por arrendamiento de zonas comunes en propiedades horizontales - crédito Frank Saavedra
Conjuntos cerrados o propiedad horizontal en Colombia - crédito Frank Saavedra

La propiedad horizontal se ha consolidado como una de las formas de vivienda más comunes en Colombia, especialmente en las principales ciudades del país. El crecimiento de conjuntos residenciales, edificios de apartamentos y complejos mixtos ha llevado a que cada vez más ciudadanos compartan espacios comunes y deban asumir obligaciones asociadas a su mantenimiento y funcionamiento.

Según información obtenida por Revista Semana, una de las dudas más frecuentes entre los propietarios surge cuando un apartamento, casa, oficina o local comercial permanece desocupado durante varios meses. En esos casos, muchos se preguntan si la ausencia de residentes o arrendatarios los exonera del pago de la cuota de administración.

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La respuesta es no. La legislación colombiana establece que la obligación de contribuir económicamente al sostenimiento de la copropiedad no depende del uso que se haga del inmueble, sino de la condición de propietario dentro de una propiedad horizontal.

Esta obligación busca garantizar el mantenimiento de los bienes comunes, la seguridad de los residentes y el adecuado funcionamiento de la infraestructura compartida por todos los copropietarios.

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Conjunto residencial
Conjuntos cerrados o propiedad horizontal en Colombia - crédito Constructora Capital

La obligación se mantiene aunque el inmueble esté vacío

La Ley 675 de 2001, conocida como Ley de Propiedad Horizontal, regula los derechos y deberes de quienes hacen parte de este tipo de copropiedades en Colombia.

De acuerdo con esta normativa, los propietarios deben asumir las cuotas ordinarias y extraordinarias aprobadas por la asamblea o establecidas por la administración, independientemente de si habitan el inmueble, lo tienen arrendado o permanece completamente desocupado.

La razón principal es que los gastos de administración no están relacionados exclusivamente con el uso individual de una vivienda o local, sino con el sostenimiento de las áreas y servicios compartidos por toda la comunidad.

Fachadas, porterías, escaleras, ascensores, zonas verdes, sistemas de iluminación, redes de servicios comunes y vigilancia hacen parte de la infraestructura que requiere financiación permanente para su funcionamiento y conservación.

Conjuntos cerrados o propiedad horizontal en Colombia - crédito ajover.com
Conjuntos cerrados o propiedad horizontal en Colombia - crédito ajover.com

Por esa razón, la responsabilidad económica se deriva del derecho de propiedad sobre esos bienes comunes y no del nivel de ocupación de cada unidad privada.

La normativa también establece que todos los copropietarios participan proporcionalmente en los gastos de funcionamiento de la propiedad horizontal, de acuerdo con los coeficientes fijados para cada inmueble dentro del reglamento correspondiente.

Los bienes comunes deben financiarse entre todos

La administración de una propiedad horizontal tiene como objetivo garantizar el adecuado mantenimiento de los espacios compartidos y la prestación de servicios esenciales para la comunidad.

Entre los gastos que se cubren con las cuotas de administración se encuentran la vigilancia, el aseo de áreas comunes, el mantenimiento de ascensores, jardines, sistemas eléctricos, redes hidráulicas, porterías, seguros y demás servicios necesarios para la conservación del inmueble.

Incluso cuando una vivienda permanece vacía durante largos periodos, continúa beneficiándose indirectamente de estos servicios, ya que la infraestructura conserva su valor y permanece protegida gracias a las labores financiadas por toda la comunidad.

Por esta razón, la ley no contempla excepciones automáticas para quienes tengan inmuebles desocupados.

En el lugar hicieron presencia miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Sinjín) y la Seccional de Inteligencia de la Policía (Sipol), que continúan las investigaciones recogiendo los primeros elementos probatorios para esclarecer el lamentable hecho - crédito captura de pantalla CityTv
Conjuntos cerrados o propiedad horizontal en Colombia - crédito captura de pantalla CityTv

Los expertos en propiedad horizontal señalan que incumplir con el pago de estas obligaciones puede generar intereses de mora, procesos de cobro e incluso acciones judiciales por parte de la copropiedad.

En consecuencia, cualquier propietario de un apartamento, casa, oficina o local dentro de una propiedad horizontal debe seguir contribuyendo al pago de la administración mientras mantenga la titularidad del inmueble, sin importar si este se encuentra habitado o permanece vacío durante meses.

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