Colombia

El Icetex lanzó amnistía para deudores con cartera castigada y ofreció condonación de hasta el 80% de capital e intereses

El acuerdo de pago se puede realizar a partir del martes 9 de junio de 2026, hasta la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del Gobierno Petro

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Los beneficiarios podrán realizar un acuerdo de pago para extinguir la deuda y recibir beneficios, como la condonación de hasta un 80% del capital adeudado y hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios. - crédito Icetex

El presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), Álvaro Hernán Urquijo, anunció el martes 9 de junio de 2026, la implementación de una amnistía dirigida a beneficiarios con créditos educativos en condición de cartera castigada, dentro del Plan de Oportunidades 2026.

La medida permitirá la condonación de entre el 60% y el 80% del capital adeudado y “hasta un 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios”, según informó el líder de la entidad.

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“Desde el Icetex continuamos impulsando oportunidades. Para las personas que, por cualquier motivo, tienen dificultades en el pago de las cuotas del crédito educativo y el estado de mora es superior a 361 días, abrimos un plan de amnistía para cartera castigada. Aprovecha. A partir del 9 de junio y hasta la vigencia del actual Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, podrás realizar un acuerdo de pago para extinguir la deuda y recibir beneficios”, confirmó Hernán Urquijo.

La convocatoria ofrece hasta 30 becas que cubren el 100 % de la matrícula para un curso virtual de 30 horas académicas- crédito VisualesIA/Icetex
La amnistía contempla una condonación de entre 69% y 80% a quienes tengan cartera castigada, al 31 de diciembre de 2025 - crédito VisualesIA/Icetex

La iniciativa focaliza a 59.335 personas cuyas deudas, al 31 de diciembre de 2025, se encontraban registradas como cartera castigada. El beneficio aplica a usuarios de créditos con recursos propios del Icetex, así como a quienes poseen créditos de fondos administrados por la entidad y alianzas, con mora superior a 361 días, sujeto a la autorización de la junta administradora u órgano competente.

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Los interesados deberán establecer un acuerdo de pago con la entidad, con plazos que pueden variar entre uno y hasta 36 meses. Al cumplir con el acuerdo, el Icetex condonará el porcentaje correspondiente del capital y los intereses, de acuerdo con la duración del plan, el monto adeudado y el tipo de población a la que pertenezca el beneficiario.

El presidente de la entidad sostuvo: “Es una excelente oportunidad para extinguir la deuda, recibir del Icetex reporte positivo ante las centrales de riesgo y normalizar su cartera con la entidad”. De la misma manera, invitó a los deudores cobijados con la amnistía a comunicarse con la institución y formalizar un acuerdo.

“Sin salir de tu casa, podrás contactarte con el Icetex y hacer un acuerdo de pago para extinguir la deuda. No pierdas la oportunidad. Ingresa a la página web www.icetex.gov.co/bannerplandeooportunidadescarteracastigada y ahí encontrarás toda la información, líneas telefónicas de contacto y enlaces de conexión virtual. Además, con tu identidad, verifica si haces parte de este beneficio”, agregó el directivo.

El Icetex anunció las tasas de interés que se aplicarán a los créditos educativos en 2026 y así quedarán los costos para estudiantes y familias- crédito Colprensa/Grok/Icetex
La vigencia será hasta que se acabe el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro - crédito Colprensa/Grok/Icetex

Para acceder a la información y al trámite, los beneficiarios pueden ingresar, una vez en el sitio web oficial, a la sección Plan de Oportunidades Cartera Castigada. También están habilitados canales de atención como la línea gratuita nacional 018000119716, el número (601) 7490211 en Bogotá, y servicios en línea de chat, llamada y videollamada.

Los voceros oficiales de la entidad recordaron que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

El Icetex participó en oferta de 108 becas para maestrías virtuales en España con coberturas de hasta el 100%

Voceros del Icetex, en cooperación con la Universidad Internacional de La Rioja (Unir), anunciaron la apertura de tres convocatorias para acceder a 108 becas dirigidas a profesionales y docentes colombianos interesados en realizar maestrías virtuales en España, con coberturas que van desde el 60% hasta el 100% del valor de la matrícula.

Los programas iniciarán en septiembre de 2026 y se desarrollarán completamente en modalidad virtual.

La convocatoria busca fortalecer la educación avanzada de profesionales y docentes de Colombia mediante programas oficiales impartidos en español a través de la plataforma virtual de Unir.

Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex
Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex

Las becas se distribuyen de la siguiente forma: 100 becas del 60% para profesionales colombianos residentes en el país o en el exterior. Esta convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre de 2026.

Cinco becas del 80% para profesionales universitarios colombianos residentes en Colombia que deseen cursar programas como MBA, Dirección de Recursos Humanos, Gestión Pública y Derecho de la Empresa. El plazo para postularse vence el 31 de julio de 2026.

Además, tres becas del 100% dirigidas a docentes y directivos docentes de educación básica y media de instituciones oficiales y no oficiales en departamentos priorizados. Estas becas cubrirán programas enfocados en didáctica, innovación educativa y competencias digitales, y la convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio de 2026.

Los programas tienen una duración de 12 meses y otorgan un título oficial expedido por la Unir. Para postularse, los aspirantes deben contar con admisión definitiva por parte de la universidad, título profesional, promedio mínimo de pregrado (según cada convocatoria) y cumplir con los requisitos establecidos en los términos oficiales publicados por el Icetex.

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