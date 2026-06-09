El desayuno que está causando sensación: así se hacen los pancakes de pie de limón

En sus redes sociales, el creador gastronómico mostró el paso a paso para lograr una masa esponjosa y un relleno cítrico a base de yogur griego, vainilla, jugo de limón y endulzante - crédito @alejoeats/tiktok

Los pancakes son uno de los desayunos favoritos en muchos hogares gracias a su versatilidad y facilidad de preparación. Sin embargo, el creador de contenido gastronómico Alejo Eats decidió darle un giro a esta tradicional receta al compartir una versión inspirada en uno de los postres más populares: el pie de limón.

A través de sus redes sociales, el influencer especializado en cocina mostró el paso a paso para elaborar unos pancakes esponjosos acompañados de una suave crema cítrica que, según afirmó, tienen el potencial de conquistar a cualquier persona desde el primer bocado.

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“Con esta receta de pancakes de pay de limón le aseguro que va a sorprender a cualquiera en el desayuno”, aseguró el creador de contenido al presentar la preparación que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

La propuesta combina la textura clásica de los pancakes con el sabor fresco y ligeramente ácido característico del tradicional pie de limón. De acuerdo con Alejo Eats, el secreto del resultado final está tanto en la preparación adecuada de la mezcla como en la elaboración de una crema ligera que sirve como relleno entre cada capa.

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Ni pancakes tradicionales ni pie de limón: la receta de Alejo Eats que promete conquistar cualquier desayuno - crédito @alejo.eats/IG

El primer paso consiste en reunir los ingredientes secos que servirán como base para los pancakes. El creador explicó que la mezcla incluye harina de trigo, azúcar, polvo para hornear, bicarbonato de sodio y una pizca de sal.

Posteriormente, recomendó preparar por separado los ingredientes líquidos. Para ello, utilizó huevos y leche, que deben mezclarse hasta obtener una consistencia homogénea antes de incorporarlos a los componentes secos.

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Para elaborar la masa de los pancakes, el creador de contenido indicó que se necesitan 400 gramos de harina de trigo, 20 gramos de polvo para hornear, 70 gramos de azúcar, 5 gramos de bicarbonato de sodio y 5 gramos de sal. A estos ingredientes secos se suman dos huevos, 470 mililitros de leche y 40 gramos de mantequilla derretida, que aportarán suavidad y una textura ligera a la preparación.

Uno de los aspectos más importantes para lograr pancakes suaves y esponjosos es evitar trabajar demasiado la mezcla. Según explicó el influencer, el exceso de batido puede afectar la textura final del producto.

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Alejo Eats le da un giro al desayuno con unos pancakes inspirados en el pie de limón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Integramos las dos mezclas, yo lo hago de a pocos y la clave está en no mezclar demás para que nos queden estos grumos y más o menos esta textura que no es tan líquida”, detalló.

Además, agregó mantequilla derretida como ingrediente final, aunque hizo énfasis en que esta debe estar a temperatura ambiente para conservar el sabor adecuado de la preparación.

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Una vez lista la mezcla, Alejo Eats sugirió cocinar los pancakes en un sartén previamente engrasado y a fuego bajo. También recomendó tapar el recipiente durante la cocción para favorecer una textura más aireada.

“Cuando salgan burbujas volteamos y listo. Quedan doraditos y bien esponjosos por dentro”, explicó Alejo.

Mientras se cocinan las diferentes porciones, el creador de contenido aconsejó aprovechar el tiempo para elaborar la crema de limón que aporta el toque distintivo de esta receta.

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Para crear esa crema, que es el toque de la receta inspirada en el tradicional pie de limón, Alejo Eats recomendó utilizar cuatro cucharadas grandes de yogur griego, el zumo de dos limones, esencia de vainilla al gusto y endulzante según la preferencia de cada persona. En su caso, aseguró que optó por usar stevia como alternativa al azúcar refinada.

El desayuno fácil con sabor a pie de limón casero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Finalmente, el montaje consiste en alternar capas de pancakes con la crema de limón en el centro de cada uno. Como toque final, Alejo Eats sugirió añadir un poco de ralladura de limón sobre la superficie para intensificar el sabor cítrico y aportar frescura visual al plato.

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“Armamos los pancakes con la crema en medio de cada uno y listo. Al final le puse un poco de ralladura de limón y quedan deliciosos, perfectos para un desayuno”, concluyó.