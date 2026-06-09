Colombia

Daniel Quintero respondió a fuertes acusaciones de Abelardo de la Espriella y Carlos Carrillo: “Los hago responsables de lo que me pueda pasar”

El actual superintendente de Salud aseguró que los señalamientos en su contra carecen de pruebas y advirtió sobre las consecuencias que podrían tener para su seguridad y la de su familia

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El actual superintendente de Salud rechazó las afirmaciones que lo vinculan con una presunta compra de votos y con irregularidades relacionadas con el escándalo de corrupción de la Ungrd - crédito Luisa González/REUTERS, Colprensa y Juan Diego Cano/Presidencia
El actual superintendente de Salud rechazó las afirmaciones que lo vinculan con una presunta compra de votos y con irregularidades relacionadas con el escándalo de corrupción de la Ungrd - crédito Luisa González/REUTERS, Colprensa y Juan Diego Cano/Presidencia

Las declaraciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo, generaron una respuesta pública del superintendente de Salud y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien rechazó las acusaciones formuladas en su contra y responsabilizó a ambos por cualquier situación que pueda afectar su integridad o la de sus familiares.

La controversia se originó luego de que De la Espriella denunciara la existencia de una presunta red de compra de votos en la región Caribe y mencionara a varios dirigentes políticos, funcionarios y exaspirantes presidenciales. Entre los nombres señalados estuvo el de Quintero, identificado por el candidato con el apodo de “Pinturita”, durante una transmisión en vivo realizada el pasado 8 de junio.

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Según explicó De la Espriella, la denuncia estaba dirigida al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien recientemente se pronunció sobre temas relacionados con corrupción electoral y se autodenominó “el Quitavisas”. Durante la transmisión, el candidato leyó una lista de personas que, según afirmó, deberían ser objeto de medidas como la cancelación de visas e incluso la inclusión en la denominada lista OFAC o lista Clinton.

Abelardo de la Espriella con barba, traje, gorra de tigre y pin de Colombia, gesticula con ambas manos frente a un fondo con un tigre y la bandera
Abelardo de la Espriella mencionó a Quintero durante una transmisión en vivo en la que denunció la existencia de una supuesta red de compra de votos en la región Caribe - crédito Luisa González/REUTERS

A estas acusaciones se sumaron las declaraciones de Carlos Carrillo, que recién dejó la dirección de la Ungrd tras la aceptación de su renuncia por parte del presidente Gustavo Petro. En entrevista concedida a Blu Radio, Carrillo cuestionó el nombramiento de Quintero en la Superintendencia Nacional de Salud y aseguró que esa decisión tuvo consecuencias políticas para la campaña presidencial de Iván Cepeda en Antioquia.

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El ahora exfuncionario relacionó a Quintero con el escándalo de corrupción en la entidad que dirigió, sosteniendo que el exmandatario local “tiene mucho que explicar sobre el robo de la Ungrd”. Según Carrillo, a Quintero “le entregaron la subdirección de reducción de la Ungrd” y mencionó que una exdirectora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd) habría permanecido durante ocho meses trabajando con Olmedo López".

Según sus afirmaciones, durante ese periodo se contrataron más de $600.000 millones y una parte de esos recursos habría sido adjudicada a una empresa vinculada a una exfuncionaria de la administración de Quintero. “Yo en mi fuero más interno creo que Daniel Quintero es un ampón”, afirmó Carrillo, aunque inmediatamente agregó que el exalcalde de Medellín tiene derecho a la defensa”.

La respuesta de Daniel Quintero

Daniel Quintero calificó las acusaciones como calumnias y señaló que fueron realizadas por intereses personales - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero calificó las acusaciones como calumnias y señaló que fueron realizadas por intereses personales - crédito @QuinteroCalle/X

Tras la difusión de estas declaraciones, Daniel Quintero respondió a través de su cuenta en la red social X, en la que rechazó tanto las acusaciones formuladas por De la Espriella como las expresiones utilizadas por Carrillo.

“Hoy me calumnió Abelardo de la Espriella y Carlos Carrillo. Uno dijo que ‘compro votos’ sin pruebas. El otro que soy un ‘hampón’ sin pruebas. Los dos lo hicieron por intereses personales. Los dos lo hicieron en medios que no los cuestionaron por esas difamaciones. Ninguno se detuvo a pensar, ni ellos ni los medios, en las consecuencias que esas acusaciones pueden tener para mi seguridad y la de mi familia”, escribió.

“A los dos los hago responsables de lo que nos pueda pasar. Son malas personas. Eso son”, agregó Quintero en la publicación.

Martha Peralta también responsabilizó a De la Espriella

Martha Peralta iniciará una acción de tutela tras denunciar que no se le permitió participar en la votación plenaria - crédito @marthaperaltae/Instagram
La senadora Martha Peralta también rechazó haber sido incluida en la lista presentada por De la Espriella y aseguró que fue señalada sin pruebas de participar en compra de votos - crédito @marthaperaltae/Instagram

La reacción de Quintero se sumó a la de la senadora Martha Peralta, quien también fue incluida por Abelardo de la Espriella en la lista de presuntos compradores de votos presentada durante la transmisión en vivo. La congresista rechazó los señalamientos y anunció acciones judiciales contra el candidato presidencial, al considerar que fue señalada sin pruebas.

“El señor Abelardo de la Espriella nos ha perfilado como en las peores épocas del paramilitarismo, con lista en mano, señalándonos sin una prueba de comprar votos”, afirmó Peralta ante medios de comunicación.

En su intervención también hizo una advertencia relacionada con su seguridad personal y la de su entorno familiar. “Hago esta constancia pública: cualquier cosa que pase contra mi integridad, la de mis hijos y la de mi familia, hago responsable al señor Abelardo de la Espriella por sus cuestionamientos sin ningún fundamento”, manifestó.

Peralta concluyó señalando que continuará desarrollando actividades políticas en la región Caribe y defendió la participación democrática de sus simpatizantes.

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Daniel QuinteroAbelardo de la EspriellaCarlos CarrilloCompra de votosCorrupción en la UngrdColombia-Noticias

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