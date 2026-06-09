Comunidad Andina se pronunció sobre la eliminación de aranceles de Colombia a Ecuador después de meses de tensiones diplomáticas

Los mandatarios ordenaron a las carteras respectivas dar por finalizada la imposición de aranceles - crédito Presidencia de Colombia/AFP

El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gustavo Gutiérrez, afirmó el martes 9 de junio de 2026 en Quito que Colombia levantó casi la totalidad de los aranceles impuestos a Ecuador, una decisión que, según explicó, desactiva la tensión comercial abierta desde febrero y devuelve a ambos países al esquema de libre comercio previsto por la normativa andina.

La medida colombiana mantendrá durante 45 días los gravámenes para productos vinculados al arroz, dijo Gutiérrez en declaraciones en el I Foro Andino de Turismo. Además, confirmó que acaba de revisar la norma correspondiente y que el levantamiento alcanza a casi todos los bienes que integraban la lista afectada.

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Gustavo Gutiérrez, secretario general del organismo internacional, afirmó que con la decisión del gobierno colombiano se reanuda el intercambio comercial entre ambos países - crédito Karen Toro/Reuters

El funcionario sostuvo que la decisión llega después de que Quito eliminó los aranceles que había impuesto en el marco de la disputa bilateral. Según Gutiérrez, el paso dado por los dos gobiernos muestra que ambos “escuchan a la normativa andina” y cumplen con la obligación de aplicar el programa de liberación comercial de la región.

Ese es el efecto inmediato de la medida: Colombia retiró casi todos sus aranceles a Ecuador y solo dejó una excepción temporal para bienes ligados al arroz. Para la Secretaría General de la CAN, eso permite reanudar un intercambio comercial normal entre los dos socios andinos.

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Gutiérrez precisó que la entidad andina no tiene mandato para intervenir en los asuntos relacionados con las tasas cobradas durante los cuatro meses que se prolongó la disputa. Sin embargo, confirmó que continúa el proceso para emitir los dictámenes sobre los seis recursos presentados ante el organismo por los aranceles.

A juicio del secretario general, el levantamiento de las medidas restablece uno de los pilares del sistema andino: el programa de liberación comercial. Por eso calificó la decisión como una “muy buena noticia” y sostuvo que elimina la tensión entre Colombia y Ecuador.

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El decreto con el que el Gobierno nacional derogó los aranceles a los productos ecuatorianos

El Decreto 0583 de 2026 derogó los aranceles del 30 % a las importaciones ecuatorianas y dejó sin efecto las medidas adoptadas por Colombia en medio de la disputa comercial con Ecuador - crédito Ministerio de Comercio

El Gobierno colombiano dejó sin efecto el arancel del 30% que había impuesto a las importaciones provenientes de Ecuador, en un nuevo paso hacia la normalización de las relaciones comerciales entre ambos países. La decisión fue adoptada mediante el Decreto 0583 de 2026, expedido el pasado 5 de junio de 2026 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderado por Diana Morales.

“Se toman medidas de restricción al ingreso de mercancías provenientes y originarias de Ecuador por razones de seguridad nacional de la República de Colombia”, puntualiza el decreto.

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“Que la derogatoria de la tasa por servicio aduanero aplicada por la República del Ecuador a las mercancías provenientes de Colombia, elimina las circunstancias que dieron lugar a la adopción de medidas contenidas en el Decreto 0170 de 2026 y permite regularizar en gran medida las condiciones normales de acceso al mercado binacional”.

La medida revierte parcialmente las disposiciones contenidas en el Decreto 170 del 20 de febrero de 2026, con el que Colombia respondió a los gravámenes impuestos por Ecuador a productos colombianos en medio de una escalada de tensiones comerciales y diplomáticas que marcó buena parte del primer semestre del año.

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Las regiones de frontera serían las más afectadas ante un eventual aumento de aranceles entre Colombia y Ecuador, según el análisis económico- crédito VisualesIA

De acuerdo con el texto oficial, las medidas contempladas en el artículo 2 del Decreto 170 y las sanciones asociadas dejarán de aplicarse 45 días después de la publicación de la nueva norma. La decisión cobija mercancías clasificadas en varias subpartidas arancelarias relacionadas principalmente con el arroz y sus derivados.

El Ministerio de Comercio explicó que la determinación responde al levantamiento de los aranceles ecuatorianos sobre productos colombianos, una medida que se produjo tras una orden emitida por la Comunidad Andina (CAN). A través de su cuenta oficial en la red social X, la cartera señaló que la eliminación del gravamen colombiano se da luego de que Ecuador retirara las restricciones comerciales que había impuesto a Colombia.

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