Argentino celebró el corrientazo colombiano y aseguró que en su país no existe nada similar: estos fueron sus comentarios

Argentino Agustín Ríos elogió el tradicional corrientazo colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El creador de contenido argentino Agustín Ríos sorprendió a sus seguidores y a los oyentes del pódcast Hoy no se trabaja al expresar su admiración por uno de los almuerzos más tradicionales y populares de Colombia: el corrientazo.

Durante una reciente transmisión, el ciudadano extranjero aseguró que este tipo de menú no existe en Argentina y destacó la relación entre calidad, cantidad y precio que ofrece este plato típico de la gastronomía colombiana.

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En medio del episodio, Ríos confesó que uno de los descubrimientos que más lo ha impresionado durante su estancia en Colombia ha sido precisamente esta opción gastronómica que miles de trabajadores y estudiantes eligen diariamente por ser económica y abundante.

“En Colombia descubrí algo mágico: existen los corrientazos. En Argentina no existen los corrientazos. Y yo tengo que decir algo. El que inventó el corrientazo... tiene que ser presidente de Colombia”, expresó entre risas, provocando la reacción inmediata de los demás integrantes del programa.

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El influencer Agustín Ríos elogia el corrientazo y dice que quien lo inventó debería ser presidente - crédito @Crissinlimite/YouTube

Su comentario fue respaldado por Santiago Higuera, otro de los participantes del pódcast, que respondió de manera contundente: “De acuerdo”, dejando en evidencia que comparte la visión del argentino sobre uno de los almuerzos más representativos del país.

El corrientazo es una preparación que tradicionalmente incluye sopa, un plato fuerte compuesto por proteína, arroz, ensalada, acompañamientos como granos o pasta, además de jugo y, en algunos establecimientos, un postre. Su popularidad radica en ofrecer una comida completa a precios accesibles.

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Precisamente, este fue uno de los aspectos que más llamó la atención de Agustín Ríos, el cual reconoció que le resulta difícil entender cómo los restaurantes logran mantener costos relativamente bajos ofreciendo tantas opciones en un solo menú.

“Dieciséis, diecisiete, dieciocho mil pesitos, comés carne, verdura, arroz, sopa, fruta. En algunos te dan postre. ¿Cuál es la ganancia de esa gente? Yo no lo sé, pero solamente necesito un aplauso para esa gente”, comentó el influencer argentino mientras invitaba a reconocer el trabajo de quienes diariamente preparan este tipo de comidas.

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El corrientazo conquista a Agustín Ríos: esto fue lo que más sorprendió al influencer argentino - crédito @Crissinlimite/YouTube

Tras sus palabras, los asistentes al programa respondieron con aplausos, en una escena que rápidamente despertó reacciones entre usuarios en redes sociales, muchos de ellos celebrando que un extranjero valorara una de las tradiciones culinarias más arraigadas en Colombia.

Por su parte, Pablo Gabriel, también presente en la conversación, recordó que el precio del corrientazo era aún más económico hace algunos años, especialmente para quienes cursaban estudios universitarios.

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“No. Cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que con diez mil me alcanzaba para el corrientazo”, señaló, evidenciando cómo este tipo de almuerzo ha sido durante décadas una alternativa accesible para estudiantes y trabajadores.

Los comentarios de Agustín Ríos no tardaron en viralizarse en plataformas digitales, donde numerosos colombianos coincidieron con su apreciación y aprovecharon para defender la importancia cultural y económica del corrientazo dentro de la vida cotidiana del país.

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La reacción de Agustín Ríos al precio del corrientazo desata aplausos y cariño en redes - crédito Colprensa

“El corrientazo es el plato más rico del mundo”, “Apoyo total a la opinión del argentino”, “Sí, que sea el presidente de Colombia”, “Sufro estando en Argentina sin poder conseguir un corrientazo por ahí en cualquier lado. Pura pizza y empanadas”, “Y la comida, aparte de ser abundan.te, es Divina, exquisita con sabor caserito”, reaccionaron algunas personas.

Más allá del tono humorístico de la conversación, las declaraciones del argentino pusieron sobre la mesa el valor que tiene esta tradición gastronómica, considerada por muchos como una solución práctica para acceder a una comida completa y balanceada sin afectar significativamente el bolsillo.

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En un contexto en el que cada vez más extranjeros comparten sus experiencias viviendo o visitando Colombia, el elogio de Agustín Ríos al corrientazo se suma a la lista de aspectos de la cultura colombiana que continúan sorprendiendo positivamente a quienes llegan desde otros países.