Colombia

Argentino celebró el corrientazo colombiano y aseguró que en su país no existe nada similar: estos fueron sus comentarios

El creador de contenido contó en ‘Hoy no se trabaja’ que quedó fascinado con el almuerzo popular por su precio, su abundancia y su variedad, hasta el punto de lanzar una contundente propuesta

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Argentino Agustín Ríos elogió el tradicional corrientazo colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El creador de contenido argentino Agustín Ríos sorprendió a sus seguidores y a los oyentes del pódcast Hoy no se trabaja al expresar su admiración por uno de los almuerzos más tradicionales y populares de Colombia: el corrientazo.

Durante una reciente transmisión, el ciudadano extranjero aseguró que este tipo de menú no existe en Argentina y destacó la relación entre calidad, cantidad y precio que ofrece este plato típico de la gastronomía colombiana.

PUBLICIDAD

En medio del episodio, Ríos confesó que uno de los descubrimientos que más lo ha impresionado durante su estancia en Colombia ha sido precisamente esta opción gastronómica que miles de trabajadores y estudiantes eligen diariamente por ser económica y abundante.

En Colombia descubrí algo mágico: existen los corrientazos. En Argentina no existen los corrientazos. Y yo tengo que decir algo. El que inventó el corrientazo... tiene que ser presidente de Colombia”, expresó entre risas, provocando la reacción inmediata de los demás integrantes del programa.

PUBLICIDAD

Corrientazo en Bogotá
El influencer Agustín Ríos elogia el corrientazo y dice que quien lo inventó debería ser presidente - crédito @Crissinlimite/YouTube

Su comentario fue respaldado por Santiago Higuera, otro de los participantes del pódcast, que respondió de manera contundente: “De acuerdo”, dejando en evidencia que comparte la visión del argentino sobre uno de los almuerzos más representativos del país.

El corrientazo es una preparación que tradicionalmente incluye sopa, un plato fuerte compuesto por proteína, arroz, ensalada, acompañamientos como granos o pasta, además de jugo y, en algunos establecimientos, un postre. Su popularidad radica en ofrecer una comida completa a precios accesibles.

Precisamente, este fue uno de los aspectos que más llamó la atención de Agustín Ríos, el cual reconoció que le resulta difícil entender cómo los restaurantes logran mantener costos relativamente bajos ofreciendo tantas opciones en un solo menú.

Dieciséis, diecisiete, dieciocho mil pesitos, comés carne, verdura, arroz, sopa, fruta. En algunos te dan postre. ¿Cuál es la ganancia de esa gente? Yo no lo sé, pero solamente necesito un aplauso para esa gente”, comentó el influencer argentino mientras invitaba a reconocer el trabajo de quienes diariamente preparan este tipo de comidas.

Corrientazo en Bogotá
El corrientazo conquista a Agustín Ríos: esto fue lo que más sorprendió al influencer argentino - crédito @Crissinlimite/YouTube

Tras sus palabras, los asistentes al programa respondieron con aplausos, en una escena que rápidamente despertó reacciones entre usuarios en redes sociales, muchos de ellos celebrando que un extranjero valorara una de las tradiciones culinarias más arraigadas en Colombia.

Por su parte, Pablo Gabriel, también presente en la conversación, recordó que el precio del corrientazo era aún más económico hace algunos años, especialmente para quienes cursaban estudios universitarios.

No. Cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que con diez mil me alcanzaba para el corrientazo”, señaló, evidenciando cómo este tipo de almuerzo ha sido durante décadas una alternativa accesible para estudiantes y trabajadores.

Los comentarios de Agustín Ríos no tardaron en viralizarse en plataformas digitales, donde numerosos colombianos coincidieron con su apreciación y aprovecharon para defender la importancia cultural y económica del corrientazo dentro de la vida cotidiana del país.

Corrientazo - Bogotá
La reacción de Agustín Ríos al precio del corrientazo desata aplausos y cariño en redes - crédito Colprensa

“El corrientazo es el plato más rico del mundo”, “Apoyo total a la opinión del argentino”, “Sí, que sea el presidente de Colombia”, “Sufro estando en Argentina sin poder conseguir un corrientazo por ahí en cualquier lado. Pura pizza y empanadas”, “Y la comida, aparte de ser abundan.te, es Divina, exquisita con sabor caserito”, reaccionaron algunas personas.

Más allá del tono humorístico de la conversación, las declaraciones del argentino pusieron sobre la mesa el valor que tiene esta tradición gastronómica, considerada por muchos como una solución práctica para acceder a una comida completa y balanceada sin afectar significativamente el bolsillo.

En un contexto en el que cada vez más extranjeros comparten sus experiencias viviendo o visitando Colombia, el elogio de Agustín Ríos al corrientazo se suma a la lista de aspectos de la cultura colombiana que continúan sorprendiendo positivamente a quienes llegan desde otros países.

Temas Relacionados

Agustín RíosCorrientazo colombianoHoy no se trabajaAlmuerzo colombianoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella reveló dónde finalizará su campaña presidencial: “Último día de plaza pública”

El candidato presidencial escogió una ciudad vallecaucana y convocó a sus simpatizantes para la jornada previa al balotaje frente a Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella reveló dónde finalizará su campaña presidencial: “Último día de plaza pública”

Registraduría desmintió supuesto horario parecido a un ‘pico y placa’ para votar en la segunda vuelta presidencial

La entidad electoral aseguró que la jornada del 21 de junio de 2026 se desarrollará para todos entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., como lo establece la ley

Registraduría desmintió supuesto horario parecido a un ‘pico y placa’ para votar en la segunda vuelta presidencial

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán en Asunción asegurar el título tras obtener el cupo al Mundial de Brasil 2027

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

De Carlos Bacca a Luis Fernando Muriel, estas son las figuras de la selección Colombia que regresaron al FPC y fueron campeones: Falcao quedó en deuda

En el fútbol colombiano en los últimos años se ha destacado el regreso de algunos jugadores en el cierre de su etapa profesional, que han logrado ser al menos una vez campeón

De Carlos Bacca a Luis Fernando Muriel, estas son las figuras de la selección Colombia que regresaron al FPC y fueron campeones: Falcao quedó en deuda

Además del Soat: polémico artículo incluido en proyecto de ley crearía otro seguro obligatorio ligado a la licencia de conducción

La iniciativa alcanzaría a cerca de 13 millones de personas con licencias activas en el país y establece coberturas de responsabilidad civil que podrían ser verificadas por las autoridades de tránsito seis meses después de entrar en vigor

Además del Soat: polémico artículo incluido en proyecto de ley crearía otro seguro obligatorio ligado a la licencia de conducción
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

ENTRETENIMIENTO

Laura Tobón anunció que está embarazada de su segundo hijo: “No hay pánico ni miedo”

Laura Tobón anunció que está embarazada de su segundo hijo: “No hay pánico ni miedo”

Shakira contó cómo nació ‘Dai Dai’ y cómo convenció a Ed Sheeran de escribir para el Mundial 2026

Aida Victoria Merlano explica por qué apareció con Blessd en un video tras su pelea pública: “Monetizamos todos”

Dominica Duque habló sobre su relación con Alejandro Estrada y cómo terminaron: “Decidimos seguir caminos diferentes”

Famosa actriz que se mostró movilizándose en bus reveló que a los actores en Colombia les pagan bien, pero les va mal: “Tengo que sobrevivir todo el año”

Deportes

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

De Carlos Bacca a Luis Fernando Muriel, estas son las figuras de la selección Colombia que regresaron al FPC y fueron campeones: Falcao quedó en deuda

Teófilo Gutiérrez envió picante mensaje tras ganar el título de la Liga BetPlay con el Junior: “Anótenlo bien”

La furiosa reacción de la hinchada de Nacional tras perder el título de la Liga BetPlay como local ante Junior: “Son unos ca...”

En tanqueta, así salieron los jugadores del Junior del estadio Atanasio Girardot tras coronarse campeones del fútbol colombiano ante Atlético Nacional