Abelardo de la Espriella reveló más nombres que estarían involucrados en presunta compra de votos: “Quitándole la plata a todo el mundo”

Abelardo de la Espriella señaló a líderes regionales por supuesta compra de votos - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El abogado y aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, siguió publicando mensajes en la red social X para señalar a figuras políticas regionales por supuesta compro de votos de cara a las elecciones presidenciales del domingo 21 de junio.

El trino incluyó a Martín Moreno, identificado como cacique mayor del resguardo indígena zenú en San Andrés de Sotavento, quien, según De la Espriella, ejerce influencia en Tuchín, Córdoba, y Los Palmitos, Sucre. En su mensaje, el abogado agregó: “Otros dos para la lista”.

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La publicación también hizo referencia a María Eugenia Lopera, representante de Antioquia, a quien De la Espriella describió como sucesora de Julián Bedoya en el Congreso. El mensaje acusó a Lopera de operar un “sistema extorsivo con Corantioquia, quitándole plata a todo el mundo para comprar votos”.

El abogado cerró su trino con la frase: “¡Firme por la Patria!”. El mensaje, compartido ampliamente, puso el foco sobre prácticas políticas y supuestos mecanismos de manipulación electoral en distintas regiones, resaltando la tensión vigente en el escenario político colombiano.

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Abelardo de la Espriella denunció presunto sistema extorsivo y compra de votos en regiones de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En otro pronunciamiento, Abelardo de la Espriella publicó en X: “La lista sigue creciendo”. Señaló a Isabel Cristina Zuleta, Carlos Andrés Trujillo, Julián Bedoya y la Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí. El candidato le solicitó a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, estar atento en caso de que se confirmen sus sospechas.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En un tercer trino, el abogado afirmó que “hay tres nuevos nombres que podrían intentar torcer la voluntad popular mediante la compra de votos”. Mencionó a Felipe Harman, Alexandra Pineda y Pinturita (Daniel Quintero), citando información confirmada por “una alta fuente del Gobierno de los Estados Unidos”.

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Abelardo de la Espriella denunció presunta compra de votos y señaló a tres figuras en X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Abelardo de la Espriella denunció compra de votos y llamó al Caribe a votar en la segunda vuelta

Con la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio, Abelardo de la Espriella intensificó su presencia en redes sociales con una transmisión en la que abordó aspectos cruciales del proceso electoral.

El candidato centró parte de su intervención en la denuncia de supuestas irregularidades ocurridas durante la primera vuelta, señalando especialmente casos de compra de votos en la región Caribe.

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Durante su mensaje, De la Espriella lamentó que estas prácticas habrían impedido la victoria de un candidato de esa zona, afirmando: “Qué tristeza saber que en mi amada región, en el Caribe, la compra de votos impidió que un costeño ganara en primera vuelta”.

El aspirante sostuvo que existe una alianza entre sectores tradicionales y estructuras electorales, lo que, según él, distorsiona la voluntad popular. “Ya lo denuncié. Existe una alianza con los politiqueros corruptos de siempre para comprar votos”, enfatizó. Además, hizo un llamado a la ciudadanía del Caribe para que acuda a las urnas en la próxima jornada sin ceder ante incentivos económicos.

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“Aún les queda la segunda vuelta para no vender el honor, para no traicionar la patria”, expresó.

El candidato presidencial aseguró que prácticas irregulares habrían influido en los resultados electorales de la región Caribe y lamentó que, según él, un candidato costeño no lograra imponerse en la primera vuelta. - crédito @ABDELAESPRIELLA/x

El candidato también se refirió a la vigilancia internacional sobre el proceso. Indicó que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos estarían atentos a posibles actos de corrupción y mencionó la existencia de una lista de políticos bajo observación, aunque no presentó pruebas durante la transmisión.

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“Ya el quitavisas tiene los ojos puestos sobre los corruptos”, afirmó, involucrando tanto a exgobernadores como a congresistas y líderes regionales en sus señalamientos.

La transmisión incluyó cuestionamientos hacia su principal contrincante, a quien acusó de promover campañas de desinformación. De la Espriella indicó que “cientos de mentiras y montajes corren coordinadamente por las redes sociales, por WhatsApp, en volantes incluso, afiches, vallas, etcétera”, atribuyendo estos hechos a una estrategia para polarizar el clima electoral.

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Otro eje de su discurso fue la seguridad personal. Señaló haber recibido información de inteligencia sobre amenazas contra su integridad y anunció nuevas medidas de protección.

A pesar de las controversias, De la Espriella aseguró que continuará movilizando a sus simpatizantes. Por último, anunció un acto de cierre de campaña en Buga, Valle del Cauca, e instó a sus seguidores a trabajar para ampliar la diferencia obtenida en la primera vuelta.

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