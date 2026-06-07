Receta fácil y rápida para preparar cerdo agridulce en casa

El cerdo agridulce destaca en la cocina cantonesa por su equilibrio de texturas y contrastes de sabor. Se prepara cortando la carne de cerdo en trozos, que se empanizan y fríen hasta obtener una capa crocante y dorada.
Luego, se bañan en una salsa que resalta por su color rojo intenso y su aroma envolvente. Esta salsa es el punto central del plato: resulta de combinar ingredientes ácidos y dulces, como vinagre, azúcar y frutas, logrando un sabor único que es difícil de encontrar en otras cocinas.
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Los vegetales como pimientos y cebolla, junto con la piña, aportan frescura y matices jugosos. Esta receta se popularizó fuera de China gracias a su llamativa presentación y su sabor, que conquista tanto a adultos como a niños.
Hoy es habitual encontrarla en menús internacionales, donde se ha adaptado con ingredientes locales, pero manteniendo esa esencia original que la hace inconfundible y deseada en todo el mundo.
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Es así que en Colombia se ha vuelto muy popular por su facilidad y el toque tropical que le dan ingredientes locales como la piña y el pimentón. Es común encontrarlo en reuniones familiares y celebraciones, especialmente en ciudades como Bogotá y Medellín, donde se fusionan sabores de distintas regiones.
Receta de cerdo agridulce fácil y rápida
La base del platillo consiste en trozos de cerdo dorados y luego bañados en una salsa espesa con piña, pimentón y cebolla. El secreto está en lograr un equilibrio perfecto entre el dulce y el ácido, usando vinagre, azúcar y frutas. La técnica principal es saltear en el sartén y luego cocinar en salsa hasta que todo tome un color brillante y apetitoso.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 500 g de lomo de cerdo, cortado en cubos.
- 1 pimentón rojo, en tiras.
- 1 cebolla cabezona mediana, en plumas.
- 2 rodajas de piña fresca (o en almíbar), cortadas en cubos.
- 2 cucharadas de aceite vegetal.
- 2 dientes de ajo, finamente picados.
- 4 cucharadas de salsa de tomate (funciona la de supermercado).
- 2 cucharadas de vinagre blanco.
- 2 cucharadas de azúcar morena.
- 1 cucharada de salsa de soya.
- 1 cucharadita de maicena.
- ½ taza de agua.
- Sal y pimienta al gusto.
Cómo hacer cerdo agridulce, paso a paso
- Sazona el cerdo con sal y pimienta al gusto.
- En una sartén amplia, calienta el aceite a fuego medio-alto y dora los cubos de cerdo hasta que estén bien dorados por fuera. Retira y reserva.
- En la misma sartén, agrega el ajo y sofríe por 1 minuto. Incorpora la cebolla y el pimentón, salteando hasta que estén suaves pero no deshechos.
- Añade los trozos de piña y saltea por 2 minutos.
- En un vaso, mezcla la salsa de tomate, vinagre, azúcar, salsa de soya, agua y maicena hasta que no queden grumos.
- Vierte la salsa sobre las verduras y piña. Remueve constantemente hasta que la salsa empiece a espesar.
- Regresa el cerdo a la sartén, mezcla bien y cocina a fuego bajo por 5 minutos para que el sabor se impregne.
- Ajusta sal y pimienta. Sirve caliente, idealmente acompañado de arroz blanco.
- Consejo técnico: No sobrecocines la piña para que conserve su textura y frescura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías aproximadas: 320 kcal
- Proteína: 23g
- Grasas: 11g
- Carbohidratos: 32g
- Azúcares: 14g
- Fibra: 2g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes guardar el cerdo agridulce en un recipiente hermético en la nevera por hasta 3 días. Si deseas conservarlo más tiempo, congélalo hasta por 2 meses, es recomendable hacer salsa fresca para que no pierda su atractivo.
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