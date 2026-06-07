Receta fácil y rápida para preparar cerdo agridulce en casa

Un clásico de la cocina colombiana con influencias asiáticas que destaca por el contraste entre sabores dulces y ácidos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerdo agridulce destaca en la cocina cantonesa por su equilibrio de texturas y contrastes de sabor. Se prepara cortando la carne de cerdo en trozos, que se empanizan y fríen hasta obtener una capa crocante y dorada.

Luego, se bañan en una salsa que resalta por su color rojo intenso y su aroma envolvente. Esta salsa es el punto central del plato: resulta de combinar ingredientes ácidos y dulces, como vinagre, azúcar y frutas, logrando un sabor único que es difícil de encontrar en otras cocinas.

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Los vegetales como pimientos y cebolla, junto con la piña, aportan frescura y matices jugosos. Esta receta se popularizó fuera de China gracias a su llamativa presentación y su sabor, que conquista tanto a adultos como a niños.

La combinación de piña, pimentón y cerdo logra un plato jugoso y brillante, ideal para reuniones familiares - crédito Visuales Infobae

Hoy es habitual encontrarla en menús internacionales, donde se ha adaptado con ingredientes locales, pero manteniendo esa esencia original que la hace inconfundible y deseada en todo el mundo.

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Es así que en Colombia se ha vuelto muy popular por su facilidad y el toque tropical que le dan ingredientes locales como la piña y el pimentón. Es común encontrarlo en reuniones familiares y celebraciones, especialmente en ciudades como Bogotá y Medellín, donde se fusionan sabores de distintas regiones.

Receta de cerdo agridulce fácil y rápida

La base del platillo consiste en trozos de cerdo dorados y luego bañados en una salsa espesa con piña, pimentón y cebolla. El secreto está en lograr un equilibrio perfecto entre el dulce y el ácido, usando vinagre, azúcar y frutas. La técnica principal es saltear en el sartén y luego cocinar en salsa hasta que todo tome un color brillante y apetitoso.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 20 minutos.

El secreto del cerdo agridulce está en el equilibrio perfecto de su salsa y la frescura de los ingredientes - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

500 g de lomo de cerdo, cortado en cubos. 1 pimentón rojo, en tiras. 1 cebolla cabezona mediana, en plumas. 2 rodajas de piña fresca (o en almíbar), cortadas en cubos. 2 cucharadas de aceite vegetal. 2 dientes de ajo, finamente picados. 4 cucharadas de salsa de tomate (funciona la de supermercado). 2 cucharadas de vinagre blanco. 2 cucharadas de azúcar morena. 1 cucharada de salsa de soya. 1 cucharadita de maicena. ½ taza de agua. Sal y pimienta al gusto.

Cómo hacer cerdo agridulce, paso a paso

Sazona el cerdo con sal y pimienta al gusto. En una sartén amplia, calienta el aceite a fuego medio-alto y dora los cubos de cerdo hasta que estén bien dorados por fuera. Retira y reserva. En la misma sartén, agrega el ajo y sofríe por 1 minuto. Incorpora la cebolla y el pimentón, salteando hasta que estén suaves pero no deshechos. Añade los trozos de piña y saltea por 2 minutos. En un vaso, mezcla la salsa de tomate, vinagre, azúcar, salsa de soya, agua y maicena hasta que no queden grumos. Vierte la salsa sobre las verduras y piña. Remueve constantemente hasta que la salsa empiece a espesar. Regresa el cerdo a la sartén, mezcla bien y cocina a fuego bajo por 5 minutos para que el sabor se impregne. Ajusta sal y pimienta. Sirve caliente, idealmente acompañado de arroz blanco. Consejo técnico: No sobrecocines la piña para que conserve su textura y frescura.

Preparar esta receta en casa permite disfrutar de una opción fácil, rápida y con un toque tropical único - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías aproximadas: 320 kcal

Proteína: 23g

Grasas: 11g

Carbohidratos: 32g

Azúcares: 14g

Fibra: 2g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar el cerdo agridulce en un recipiente hermético en la nevera por hasta 3 días. Si deseas conservarlo más tiempo, congélalo hasta por 2 meses, es recomendable hacer salsa fresca para que no pierda su atractivo.

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