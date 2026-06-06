Colombia

Comandante de las FF. MM. reprochó publicación de Gustavo Bolívar sobre Cepeda y De la Espriella: “No utilice a nuestros soldados para fines políticos”

La controversia surgió por un montaje difundido en X que incluía a militares con amputaciones y lesiones, lo que generó cuestionamientos desde el Gobierno y sectores castrenses

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El montaje publicado por Gustavo Bolívar y posteriormente eliminado generó cuestionamientos de las Fuerzas Militares - crédito Carlos Ortega/EFE y @63305748/X
El montaje publicado por Gustavo Bolívar y posteriormente eliminado generó cuestionamientos de las Fuerzas Militares - crédito Carlos Ortega/EFE y @63305748/X

El comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, le pidió al exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar que no utilice la imagen ni el sacrificio de los soldados colombianos con fines electorales, luego de que difundiera en la red social X una publicación que comparaba escenarios de un eventual gobierno de Iván Cepeda y otro de Abelardo de la Espriella.

La controversia surgió por un montaje compartido con la etiqueta #MeLaJuegoPorLaVida. En la parte superior aparecían uniformados sentados en un salón bajo la frase “Con Cepeda”, mientras que en la inferior se observaban militares en sillas de ruedas y con amputaciones acompañados del mensaje “Con Abelardo”. La publicación fue eliminada horas después por Bolívar.

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Gustavo Bolívar eliminó la publicación en X después de que generara críticas por el uso de imágenes de militares heridos en un mensaje de contenido político - crédito @63305748/X
Gustavo Bolívar eliminó la publicación en X después de que generara críticas por el uso de imágenes de militares heridos en un mensaje de contenido político - crédito @63305748/X

Los soldados retratados resultaron heridos en actos del servicio

El comandante de las Fuerzas Militares señaló que los uniformados que aparecen en la publicación son soldados que “resultaron heridos en cumplimiento de su misión constitucional” y le pidió a Bolívar que no utilice “la imagen, el sacrificio o el nombre de nuestros soldados para respaldar causas, intereses o fines políticos”.

López Barreto también defendió la neutralidad de la institución al afirmar que sus integrantes cumplen su deber “con honor y apego absoluto a la Constitución y la ley, sin distinción alguna de ideologías o posiciones políticas”.

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Además, reiteró que, “por respeto a su servicio, a sus familias y al sacrificio que representan”, las Fuerzas Militares no deben ser utilizadas en controversias políticas.

El ministro pidió mantener a la Fuerza Pública por fuera de las campañas

Desde Cartagena, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó el pronunciamiento del comandante de las Fuerzas Militares y pidió a candidatos, campañas y votantes que se abstuvieran de utilizar a la Fuerza Pública en medio de la contienda electoral.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, pidió a Gustavo Bolívar no utilizar la imagen ni el sacrificio de los soldados para fines políticos - crédito @GrHugoALopez/X
El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, pidió a Gustavo Bolívar no utilizar la imagen ni el sacrificio de los soldados para fines políticos - crédito @GrHugoALopez/X

Según afirmó, militares y policías cumplen “la tarea más difícil y más peligrosa”, por lo que hizo un llamado a valorar su sacrificio y a no emplear ni su imagen ni a sus integrantes para “intereses mezquinos o disputas en campaña política”.

El ministro sostuvo, además, que el respaldo ciudadano a la institución se mantiene en niveles históricos.

“Las Fuerzas Militares tienen una favorabilidad del 81,4 %”, aseguró, y añadió que esa cifra podría ser “el índice de favorabilidad más alto de la historia”. A su juicio, esa confianza es una de las fortalezas que contribuyen a mantener la democracia del país.

Sánchez también rechazó las versiones sobre una eventual desmoralización de la tropa y defendió la actividad operacional de la institución. “No estamos quietos ni desmoralizados. Cada 20 horas tenemos un combate. Nadie arriesga la vida porque esté desmoralizado”, afirmó.

Exgeneral calificó como “canalla” el uso político de las imágenes

El mayor general (r) Eduardo Herrera Berbel calificó de “profundamente desafortunado” el uso de imágenes de soldados heridos como recurso de propaganda electoral - crédito @EdoHerreraB/X
El mayor general (r) Eduardo Herrera Berbel calificó de “profundamente desafortunado” el uso de imágenes de soldados heridos como recurso de propaganda electoral - crédito @EdoHerreraB/X

La publicación también provocó reacciones entre miembros retirados de la Fuerza Pública. El mayor general (r) del Ejército Eduardo Herrera Berbel cuestionó el uso de las imágenes y aseguró que existen “límites que no deberían cruzarse en una campaña electoral”.

A través de su cuenta de X, el oficial en retiro afirmó que los soldados y policías “heridos, mutilados o caídos representan el sacrificio de colombianos que enfrentaron la violencia para defender la institucionalidad democrática que hoy permite precisamente hacer política en libertad”.

En ese sentido, consideró que utilizar ese dolor como herramienta de propaganda electoral resulta “profundamente desafortunado” y, en su criterio, “canalla”.

Herrera Berbel también rechazó que las lesiones sufridas por integrantes de la Fuerza Pública sean usadas en el debate político. “Las amputaciones no son argumentos de campaña”, señaló, al tiempo que sostuvo que “el sufrimiento de quienes sirvieron a la Patria merece respeto, no aprovechamiento político”.

El oficial retirado cerró su mensaje expresando “honor y gratitud para nuestros héroes”.

El pronunciamiento también contó con el respaldo del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia, que a través de su cuenta en X fijó posición frente al uso de imágenes de integrantes de la Fuerza Pública en contextos políticos y electorales.

La organización señaló que “la neutralidad institucional, el respeto por nuestros soldados y policías, y la dignidad de quienes sirven a la Patria deben preservarse por encima de cualquier interés partidista”, insistiendo en evitar su utilización en disputas de campaña.

El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia expresó su rechazo al uso de imágenes de la Fuerza Pública en contextos políticos - crédito Cuerpo de Generales y Almirantes/X
El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia expresó su rechazo al uso de imágenes de la Fuerza Pública en contextos políticos - crédito Cuerpo de Generales y Almirantes/X

El organismo rechazó “de manera categórica y enérgica” el uso de imágenes de soldados y policías —a quienes calificó como “héroes de la Patria”— por parte de Gustavo Bolívar con fines políticos y electorales. Recordó que la Fuerza Pública cumple exclusivamente el mandato de la Constitución y la ley, por lo que no puede ser instrumentalizada para intereses personales, partidistas o aspiraciones políticas.

La organización advirtió que el uso de estas imágenes constituye una falta de respeto al sacrificio de quienes han resultado heridos o han perdido la vida en servicio, así como a sus familias y a la memoria de los caídos.

Añadió que este tipo de prácticas “desvirtúa el honor y la dignidad de los uniformados” y contribuye a una politización innecesaria en un contexto que, según indicó, exige responsabilidad y respeto por las instituciones.

Por ello, exigió una disculpa pública inmediata y pidió que en adelante se abstenga de utilizar emblemas, imágenes o referencias de la Fuerza Pública con fines de rédito político o electoral, advirtiendo que insistir en estas conductas afecta la dignidad institucional y el respeto hacia quienes sirven al país.

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