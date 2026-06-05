Colombia

Sede de Abelardo de la Espriella en Bogotá fue blanco de hostigamientos: protagonistas de los incidentes serían seguidores de Iván Cepeda

El clima electoral en la capital de la República sigue siendo tenso, tras el incidente que se registró en las instalaciones del candidato de oposición, en el que sus seguidores reportaron actos de provocación provenientes de jóvenes afines al movimiento continuista

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El exalcalde de Bucaramanga, en sus redes sociales, entregó un reporte de lo que según él ocurrió con los simpatizantes de Iván Cepeda a las afueras de la sede del candidato de ultraderecha - crédito @soyjaimeandres/X

La noche del jueves 4 de junio en Bogotá quedó marcada por un episodio que sería muestra de la polarización política que se vive en el país, en medio de la campaña presidencial con miras a la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio. Se trata de, al menos en el último mes, la segunda intimidación a una aspiración política de los sectores de oposición, tras la vandalización de la que fueron blanco las instalaciones de la senadora Paloma Valencia.

La sede de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, fue hostigada por un grupo que, según videos difundidos en redes sociales, simpatizarían con el aspirante rival, el senador Iván Cepeda. El acto se registró en la localidad de Teusaquillo, uno de los sectores más concurridos de la capital de la República, en donde varias personas se congregaron frente a las instalaciones de la campaña oficialista.

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Las instalaciones del abogado de oposición habrían sido epicentro de un intento de invasión por parte de jóvenes manifestantes, que llevaban consigo carteles de la campaña del senador oficialista - crédito @defensoresco/X

Según se apreció en videos que se hicieron virales en las redes sociales, y en los testimonios entregados por miembros de esta aspiración, los manifestantes permanecieron por varios minutos a las afueras de la sede, lo que llevó a la dirección de De la Espriella a exigir la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá para garantizar la seguridad en el lugar; en un incidente que causó cierto temor entre los que estaban presentes en el sitio.

“En este momento, miembros de las hordas de desadaptados atacan la sede del Tigre en Teusaquillo. La Policía procedan a restablecer (sic) el orden y a garantizar la seguridad de los miembros de la manada que allí se encuentran”, reclamó el movimiento Defensores de la Patria en su perfil de X, al compartir las imágenes de lo sucedido a las afueras de este sitio, en el que los manifestantes llevaban consigo carteles de la dupla oficialista, Cepeda - Aida Quilcué.

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Enrique Gómez rechazó lo que serían ataques a la sede de Abelardo de la Espriella
Con este mensaje en su perfil de X, el senador Enrique Gómez rechazó lo que serían ataques a la sede de Abelardo de la Espriella en Bogotá - crédito @Enrique_GomezM/X

Preocupación en la campaña de Abelardo de la Espriella por hostigamiento a la sede

Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña y exalcalde de Bucaramanga, relató la situación que enfrentaron en la sede. “Señores, estamos en la ciudad de Bogotá. Son las 8 de la noche y la seguridad nos ha sacado de la sede porque han llegado los simpatizantes de Petro, de la primera línea, a intentar dañar, amedrantar y con violencia agredir a los que estábamos adentro. Esto no lo podemos permitir”, afirmó el dirigente político.

Y mostró la diferencia, según él, en la forma de hacer política con miras a la definición que se aproxima, en la que el abogado ultraderechista busca revalidar su éxito de la primera vuelta y convertirse en el sucesor de Gustavo Petro. “Mientras ellos salen a agredir, nosotros salimos a restaurar. Mientras ellos salen a dañar, nosotros a construir. No nos podemos dejar amedrantar. Seguimos firmes por la patria”, acotó el exalcalde frente a lo sucedido en este lugar.

Por su parte, desde el ala oficialista, el senador electo Walter Alfonso Rodríguez, más conocido como Wally, denunció un intento de agresión por parte de un miembro de la campaña de De la Espriella a uno de los jóvenes presentes. "Esta es la política de la muerte: Un sujeto en la sede de Abelardo al parecer sacó un arma frente a los jóvenes que están haciendo apoyo en las calles por Iván Cepeda. A esto es a lo que no podemos volver. Terrible“, dijo.

Wally denuncia uso de armas en la sede de Abelardo de la Espriella
Con este mensaje en X, el senador electo Walter Rodríguez, del Pacto Histórico, denunció uso de armas en la sede de Abelardo de la Espriella - crédito @MeDicenWally/X

Por el momento, la Policía Nacional no ha entregado un balance de lo ocurrido en esta zona de la capital, como parte de las movilizaciones que desde los sectores progresistas se han adelantado en la ciudad y en otras latitudes del país: no solo en apoyo a Cepeda sino en respaldo, además, a la narrativa de fraude que ha querido instalar el presidente de la República, Gustavo Petro, pese a que la información ha sido desmentida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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