Nuevo impuesto del Gobierno Petro pegó duro en Ecopetrol y otras empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia: esto pagaron

En Colombia hay cerca de 60 empresas que cotizan y negocian activamente sus acciones en el mercado local. La cifra abarca los emisores de renta variable inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia, que incluyen compañías nacionales y extranjeras - crédito Luisa González/Reuters

En Colombia, durante 2026, diferentes empresas tuvieron que cargar con el pago del impuesto al patrimonio con el que el Gobierno Petro buscó recursos para afrontar la emergencia invernal en el país. El gravamen aplica a personas naturales cuyos activos superan los $3.770 millones, equivalentes a 72.000 unidades de valor tributario (UVT), y de manera excepcional a empresas con patrimonios desde $10.474 millones, o 200.000 UVT. Las tarifas oscilan entre el 0,5% y el 1,6%, según el tipo de contribuyente.

Por supuesto, el pago del mismo marcó el inicio de 2026 para las principales empresas de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), con una carga fiscal que superó los $2,4 billones en el primer trimestre. El tributo afectó de manera desigual a Ecopetrol, a los bancos y a conglomerados empresariales, dependiendo del sector y el tamaño de los patrimonios.

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Durante el primer trimestre de 2026, las mayores empresas colombianas incluidas en el índice MSCI Colcap y otras compañías sujetas al gravamen desembolsaron cifras millonarias en el impuesto al patrimonio.

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, dijo que el impuesto al patrimonio puede causar un daño patrimonial irreversible - crédito @NGutierrezJ/X

Como se recordará, el sector empresarial siempre criticó la medida. La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, expresó que, a diferencia de otras emergencias económicas, “la respuesta del Gobierno fue cobrar a los contribuyentes un impuesto al patrimonio en vez de ejecutar y desplegar las medidas a su alcance”.

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Para muchos sectores afectados, las autoridades priorizaron el recaudo fiscal antes que estrategias de reactivación económica.

Recaudo total y brecha frente a la meta oficial

El recaudo del impuesto al patrimonio en el primer trimestre de 2026 alcanzó $2,4 billones, según estimaciones de expertos. Aunque la contribución de las empresas fue importante, la cifra total quedó muy por debajo de la meta oficial planteada por las autoridades económicas.

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Además, la recaudación provino tanto de emisores bursátiles como de otras empresas sujetas a la ley, aunque la atención principal recayó sobre los grupos inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia.

Ecopetrol es la empresa más rentable del Estado colombiano - crédito Guillermo Legaria/EFE

Efecto del impuesto en empresas extractivas

El mayor impacto correspondió a Ecopetrol, que estimó una afectación anual de $1,2 billones por este gravamen.:

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Al cierre del primer trimestre de 2026, el egreso reconocido en su estado de resultados ascendió a $301.000 millones.

El remanente, equivalente a $854.000 millones, fue registrado en el patrimonio y será reclasificado progresivamente al resultado operacional durante el año.

Según el desglose, el 41% del pago provino del segmento de refinación y petroquímicos, el 34% de exploración, desarrollo y producción, el 20% del área de transporte y logística, y el 5% restante de transmisión de energías y vías.

Dentro del grupo Ecopetrol, Interconexión Eléctrica (ISA) —controlada en un 51% por la petrolera— consignó un pago individual de $15.000 millones en su balance, monto que no se suma a la matriz para evitar duplicidades.

Impacto en bancos y sector financiero

De igual manera, el sector financiero enfrentó también una carga fiscal destacada:

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Grupo Cibest (Bancolombia): informó un egreso de $374.000 millones por el impuesto, distribuidos entre el banco y sus filiales colombianas.

Grupo Aval: el pago consolidado fue de $311.000 millones. Sin embargo, dado que no posee la totalidad de las filiales, el impacto en la utilidad neta atribuible a la matriz correspondió a $210.000 millones. Señaló que “el efecto del impuesto al patrimonio fue reconocido a través de utilidades retenidas en nuestros estados financieros separados y en los de nuestras subsidiarias”.

Banco de Bogotá: declaró $89.000 millones, Corficolombiana $6.400 millones y

Davivienda Group: sumó $280.000 millones al egreso, incluyendo $225.000 millones correspondientes únicamente a Banco Davivienda.

Promigas: también realizó un pago significativo de $340.000 millones.

Bancolombia tuvo que desembolsar $374.000 millones por el impuesto al patrimonio - crédito Luisa González/Reuters

Pagos de conglomerados y sus filiales

El tributo alcanzó además a grandes conglomerados industriales y de servicios.

Grupo Sura: considerando la proporción en Sura Asset Management, Suramericana y Grupo Cibest, así como su pago como conglomerado, reportó un total de $227.000 millones.

Grupo Argos: por separado, absorbió $8.000 millones, y la cifra consolidada ascendió a $78.600 millones al incorporar las responsabilidades de Celsia y Cementos Argos. Celsia aportó aproximadamente $40.000 millones y Cementos Argos cerca de $24.000 millones.

Es relevante destacar que las cifras pueden ser mostradas de forma individual o como consolidaciones empresariales, según el método reportado por cada grupo.

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Otros emisores y alcance del impuesto

Otros emisores relevantes del mercado también contribuyeron.

Grupo Energía Bogotá (GEB): destinó $38.000 millones.

Grupo Bolívar: reportó $4.100 millones.