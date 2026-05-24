La Barbie colombiana habría enviado un dardo contra Yuli Ruiz tras atraco en Medellín: “El karma siempre te pegará”

La Barbie colombiana y Yuli Ruiz se enfrentan con publicaciones en redes sociales con indirectas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El incidente que involucró a Yuli Ruiz y Eidevin López en Guatapé, Antioquia, dejó una huella de temor y controversia entre los exintegrantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Durante la tarde y noche del 22 de mayo, ambos fueron atacados por un grupo armado mientras realizaban una sesión de fotos en una finca en la que grabaron contenido para sus redes sociales.

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Los ladrones los despojaron de sus pertenencias, recuperando solo el teléfono personal de López minutos después del robo.

Ruiz relató los instantes de mayor tensión en una llamada: “Yo sentí que me jalaron el buzo, dizque la cadena, y que me estrujaba. Y claro, al jalarme el buzo me arañó la nuca. Y yo pensé que era Juan chimbiando. Cuando no y yo: ‘Ay, marica’”.

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Exparticipantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ denunciaron violento robo en Guatapé: “¡Qué rabia!” - crédito @yuliruiz017/IG

La situación se agravó cuando fue amenazada con un arma de fuego y escuchó un disparo cerca de su cabeza, lo que incrementó su miedo durante el asalto.

Declaración de La Barbie colombiana tras el asalto

Horas después del suceso, Tatiana Murillo, conocida como La Barbie colombiana, utilizó sus redes sociales para expresar una reflexión que muchos interpretaron como indirecta hacia Ruiz.

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“Cuando atent4r0n contra mi vida lo pusieron en duda, pasé de ser la víctima a ‘victimaria’ Pero como la vida no se queda con nada...”, publicó Murillo en una historia de Instagram. En el mismo mensaje, la influencer advirtió: “El karma siempre te pegará más duro y te preguntarás POR QUÉ?”.

La Barbie colombiana le habría enviado un dardo a Yuli ruiz por el atraco del que fue víctima - crédito @labarbiecolombianaoficial/IG

Las reacciones a las declaraciones de Murillo no tardaron en aparecer en redes, con mensajes como: “Ya supéralo, suelta eso que estás peleando sola”; “Superen todas esas diferencias, traten de que Colombia sea un mejor país”; “Y ella feliz porque a la otra le pasó eso, la competencia por seguidores es horrible”, entre otros.

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Contexto del hecho y repercusiones

El ataque armado ocurrió mientras los participantes desarrollaban una actividad laboral que habían anunciado con entusiasmo a sus seguidores. Ruiz informó que el viaje a Guatapé era parte de una jornada de trabajo como anfitriona para López en Medellín.

El episodio que involucró a Ruiz y López generó inquietud en redes sociales tras difundirse imágenes que evidenciaban un presunto disparo contra el vehículo en el que se encontraban. Una fotografía mostró el impacto de bala, aumentando la alarma entre seguidores y usuarios, mientras en un video Ruiz exclamaba: “¡Qué rabia!”, dejando ver la tensión del momento.

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Reacción inmediata y apoyo de la comunidad

Eidevin López y Yuli Ruiz viven una noche de terror tras ser asaltados en Guatapé - crédito @yuliruiz017/IG

Tras el asalto, el entorno de ambos influenciadores no permaneció pasivo. El equipo de trabajo inició una persecución para intentar recuperar los objetos sustraídos. La comunidad local también se sumó, orientando a los afectados sobre las posibles rutas de escape de los delincuentes.

Posteriormente, las imágenes mostraron una motocicleta incendiada en la vía, vehículo que presuntamente era utilizado por los asaltantes durante el robo.

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Escenarios de tensión y declaraciones en directo

Las publicaciones en redes sociales documentaron más consecuencias del incidente: el vehículo de Ruiz y López presentaba daños visibles, mientras que las llamas iluminaban la carretera y agentes uniformados intervenían en la escena durante la noche. En medio de la confusión, López expresó su frustración al declarar: “Es que uno viene a disfrutar, conocer lugares nuevos”.

Resumen de pérdidas y mensaje de tranquilidad

Al finalizar la jornada, Ruiz informó que las pérdidas económicas resultaron elevadas, aunque no detalló la cifra ni los objetos exactos hurtados. Se supo que una cadena y el teléfono de López estuvieron entre lo robado, logrando recuperar únicamente el celular. A pesar del impacto, Ruiz aseguró a sus seguidores que ambos se encontraban fuera de peligro, llevando algo de calma a quienes seguían el caso en tiempo real.

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