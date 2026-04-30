Impresionante humareda en Bogotá por incendio vehicular: se prendió un camión

La conflración provino de un vehículo en la localidad de Kennedy - crédito Secretaría Movilidad

En la tarde del jueves 30 de abril se registró un incendio vehicular en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, generando preocupación para los transeúntes que se encontraban en la zona.

De acuerdo con información oficial, la Secretaría de Movilidad informó a las 12:45 p. m. que el incidente ocurrió en la avenida Cali con calle 8, sentido sur-norte. Por lo que recomiendan tomar l as vías alternas: avenida Guayacanes y avenida Americas.

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