Colombia

Sergio Fajardo arremetió contra Juliana Guerrero por mantenerse como delegada del Gobierno Petro: “Una cachetada a la educación”

La asistencia de la representante presidencial a la Universidad Popular del Cesar reavivó el debate sobre los criterios de idoneidad en cargos públicos

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Sergio Fajardo arremetió contra Juliana Guerrero en X - crédito Luisa González/Reuters - @jguerrero112/Instagram
Sergio Fajardo arremetió contra Juliana Guerrero en X - crédito Luisa González/Reuters - @jguerrero112/Instagram

La designación de Juliana Guerrero como representante del presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar provocó controversia en el ámbito político colombiano.

El exgobernador de Antioquia y actual candidato presidencial Sergio Fajardo denunció por medio de un video difundido en la red social X que la funcionaria enfrenta múltiples señalamientos sobre la validez de su título profesional y presuntos vínculos con el ELN.

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En el material audiovisual, Fajardo preguntó a sus seguidores: “¿Ustedes saben quién es Juliana Guerrero? Si no saben, aquí les cuento”.

El aspirante a la Casa de Nariño expuso una serie de situaciones que involucran a Guerrero y expresó su inconformidad con la decisión gubernamental.

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Sergio Fajardo cuestionó credenciales de la representante presidencial en la UPC - crédito @sergio_fajardo/X
Sergio Fajardo cuestionó credenciales de la representante presidencial en la UPC - crédito @sergio_fajardo/X

Muchos escándalos. Hoy Juliana Guerrero es la representante del presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar”, afirmó Fajardo.

Durante el video, el exgobernador de Antioquia calificó la situación como “una burla a la universidad, burla a los estudiantes, burla a la educación en Colombia. Una cachetada a la educación”.

En el video, Fajardo citó varios pronunciamientos, como el de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza quien afirmó de manera contundente: “Decir hoy que el título de pregrado de Juliana Guerrero es falso”.

Por su parte, Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, sostuvo la semana pasada en medios que “Juliana se ufanaba de tener vínculos con el ELN”.

El acto oficial de designación presentó a Guerrero Jiménez como “doctora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, designada del presidente de la República”. No obstante, Fajardo insistió en que “una mujer que no tiene un título, que falsificó los títulos y hoy fue llamada como la doctora Juliana Guerrero. No hay derecho”.

La polémica por la presencia de Guerrero Jiménez en el consejo directivo de la universidad sumó un nuevo capítulo a la discusión nacional sobre la idoneidad y la transparencia en los nombramientos públicos.

Por último, el video de Sergio Fajardo fue acompañado con el mensaje: “Juliana Guerrero se mantiene como la delegada del presidente Petro en la Universidad del Cesar a pesar de tener múltiples denuncias y escándalos de corrupción. ¡Es un insulto a la educación pública!"

Sergio Fajardo cuestionó designación de Juliana Guerrero en la Universidad Popular del Cesar - crédito @sergio_fajardo/X

Daniel Briceño se despachó contra Juliana Guerrero: “Una vergüenza”

Juliana Guerrero mantiene su presencia en eventos oficiales pese a investigaciones abiertas por presuntas irregularidades en la obtención de sus títulos de contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria.

El periodista Jacobo Solano informó que Guerrero asistió a la posesión del rector de la Universidad Popular del Cesar, Guillermo Echevarría, realizada en Valledupar, donde se presentó como representante de la Presidencia de la República.

Durante el acto, una verificación de cuórum la identificó como “doctora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, designada del presidente de la República (Gustavo Petro)”. Guerrero confirmó su asistencia diciendo: “Presente”.

El exconcejal de Bogotá y congresista electo Daniel Briceño, del Centro Democrático, cuestionó en X la forma en que fue presentada en el evento universitario.

Dizque ‘Dra. Juliana Guerrero’. No pudo no terminar una carrera con título falso. Definitivamente el arribismo de una camioneta blindada, unos escoltas y un poder temporal hacen que todos se arrodillen. Una vergüenza”, expresó Briceño.

El exconcejal y congresista electo Daniel F. Briceño criticó el hecho de que Juliana Guerrero sea llamada "doctora" - crédito @Danielbricen/X
El exconcejal y congresista electo Daniel F. Briceño criticó el hecho de que Juliana Guerrero sea llamada "doctora" - crédito @Danielbricen/X

El exconcejal criticó además el esquema de seguridad de Guerrero, quien actualmente no desempeña funciones públicas.

Según Solano, dispone de entre dos y tres vehículos blindados y hasta nueve escoltas que la acompañan. Briceño señaló: “3 carros blindados y hasta 9 escoltas para Juliana Guerrero pagados con los impuestos de los colombianos, mientras asesinan a líderes sociales, extorsionan comerciantes y atracan ciudadanos. El siniestro director de la UNP es una absoluta vergüenza para este país”.

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, precisó que el esquema fue aprobado tras una solicitud de Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre, el 6 de marzo de 2025.

Ese mismo día, Guerrero fue nombrada coordinadora del Grupo de Coordinación del Gabinete del Ministerio del Interior y secretaria Ejecutiva del despacho del ministro Armando Benedetti.

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