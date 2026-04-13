“No es romántico”: confirman por qué se necesita subir la tasa de interés del Banco de la República en un momento en el que todo está caro

La tasa de interés del Banco de la República se mantiene en 11,25% - crédito Colprensa

La escalada de la inflación en Colombia, que alcanzó un 5,56% anual en marzo 2026, reabrió la polémica sobre la autonomía y las decisiones del Banco de la República. Ante esto, la codirectora del Emisor Bibiana Taboada defendió el ajuste en la tasa de interés, que es el porcentaje al que el banco central presta o recibe dinero de las entidades financieras a un día, influyendo así en el costo de los créditos y depósitos de personas y empresas, y respondió a las críticas dirigidas por el presidente Gustavo Petro a la conducción de la política monetaria.

Como se recordará, el banco central incrementó el tipo de intervención en 100 puntos básicos y lo llevó al 11,25%, para frenar el avance de los precios y restaurar la confianza en la estabilidad inflacionaria. Según la funcionaria, el objetivo principal es proteger el poder adquisitivo de los colombianos y sentar bases para un desarrollo económico sostenible en el mediano plazo.

Credibilidad del Banco de la República es esencial

Taboada remarcó a El Tiempo que la credibilidad es esencial para controlar escenarios de inflación elevada. “No es algo romántico, se trata de que el banco sea creíble. Si hoy el banco dice que la inflación va a ser de 3% y los agentes creen, seguramente ajustarán sus decisiones con ese 3% como referencia”, afirmó.

Bibiana Taboada es miembro de la Junta Directiva del Banco de la República desde febrero de 2021 - crédito @bancorepublicacolombia/Threads

Resaltó que la intervención monetaria es determinante ante “espirales inflacionarias que después son muy difíciles de controlar”. Destacó que los choques de oferta de cierta magnitud pueden modificar las expectativas de inflación, lo que hace necesaria una reacción del banco para evitar que esos efectos se trasladen a toda la economía.

Argumentos económicos para subir tasas de interés

Después de la pandemia del covid-19, la inflación superó el 13%. El Banco de la República respondió al elevar la tasa de interés de referencia hasta situarla por encima del 13%, lo que contribuyó a que la inflación bajara de manera progresiva hasta niveles cercanos al 5% al cierre de 2024.

Sin embargo, el descenso se detuvo y en todo 2025 la inflación se mantuvo un poco por encima del 5%. Para Taboada, la persistencia de la demanda interna dificultó nuevas caídas y planteó dudas sobre la suficiencia de la política monetaria adoptada.

En 2026, un incremento del salario mínimo superior al 23% cuando la inflación rondaba el 5% impulsó al alza las expectativas inflacionarias. “Rápidamente los agentes de la economía dijeron: ‘ya la inflación no va a ser del 3%, sino que más bien se va a quedar arriba de cinco, incluso va a subir más’”, advirtió al medio. La junta consideró entonces imprescindible volver a subir la tasa de interés para evitar un deterioro adicional en las expectativas.

La inflación anual en Colombia no cede y en marzo de 2026 siguió por encima del 5% - crédito Dane

El margen entre la tasa de interés y la inflación alcanzó 6 puntos porcentuales (pp). Ante esto, explicó que el parámetro de comparación debe ser la inflación esperada, ya que los que invierten toman en cuenta las previsiones a uno o dos años. Por eso, considera relevante también la llamada tasa neutral, “en la cual no se generan presiones inflacionarias ni desinflacionarias”.

Impacto del gasto público y del consumo en la inflación

En materia fiscal, la codirectora remarcó que el gasto público, lejos de ser contracíclico, ha sido “procíclico”. “El gasto público en este momento no está siendo contracíclico, está siendo procíclico porque está estimulando ese consumo que ya era muy dinámico”, destacó.

Según ella, ese estímulo del consumo privado amplía la brecha entre la demanda y la capacidad productiva, lo que desencadena incrementos de precios y un crecimiento importante de las importaciones ante la insuficiencia de oferta nacional. “El gasto público hoy estimula ese consumo privado”, puntualizó.

Taboada identificó dos canales fundamentales mediante los cuales el gasto público impacta en la inflación.

Genera dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas e incertidumbre respecto al financiamiento, lo que presiona las tasas de interés de la deuda pública.

Esas presiones terminan afectando el bolsillo de los ciudadanos.

“Son esos dos canales a través de los cuales el gasto público puede estar influyendo en la inflación”, dijo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, manifestó que "el alza de tasas encarece la deuda y limita apoyos a 637.000 adultos mayores" - crédito Presidencia

Tensión política, independencia del banco y respuesta ante críticas

Las decisiones sobre la tasa de referencia surgieron en una Junta Directiva integrada por siete miembros, y en la que solo dos codirectores fueron nombrados por el gobierno anterior, mientras que tres lo fueron por la actual administración. La experta describió a la junta como un “órgano colegiado, plural, con diversidad de opiniones”.

Frente a las críticas presidenciales, relató que no es inusual que existan desacuerdos entre Gobierno y banco, como tampoco lo es que haya diferencias internas en un ente colegiado. Señaló que su experiencia al interior de la junta ha sido exigente y que el contexto actual requiere un análisis riguroso para tomar decisiones que permitan controlar la inflación en Colombia.

El panorama político no ha desplazado, afirmó Bibiana Taboada, el sentido institucional de responsabilidad. Para ella, el mandato constitucional del Banco de la República y el interés nacional se mantienen como brújula, incluso bajo presión o cuestionamientos públicos, y la ética profesional guía sus actuaciones ante los retos de la coyuntura macroeconómica.