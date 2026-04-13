Colombia

Cayó banda de extorsionistas “La oficina de Buga”: así fue el operativo contra la banda que operaba desde la cárcel

Un despliegue de operativos en distintas prisiones tuvo como objetivo debilitar el manejo ilícito que algunos internos ejercían sobre redes criminales que operan fuera de los establecimientos penitenciarios

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Las autoridades del Valle del Cauca ejecutan operativos en cárceles de Colombia para desarticular a la banda criminal La Oficina de Buga - crédito Policía
Las autoridades del Valle del Cauca ejecutan operativos en cárceles de Colombia para desarticular a la banda criminal La Oficina de Buga - crédito Policía

En la intervención realizada por la Policía Nacional de Colombia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dejó como resultado el decomiso de decenas de dispositivos y sustancias prohibidas en cinco cárceles del país.

Las autoridades lograron golpear la estructura de comunicación de la organización conocida como La Oficina de Buga, que, según la investigación, mantenía operaciones delictivas desde el interior de los penales.

Entre los elementos incautados figuran 46 teléfonos celulares, además de cargadores, tarjetas SIM y armas blancas, hallados en celdas de alta y mediana seguridad. El operativo permitió intervenir 14 celdas y tuvo impacto directo sobre 270 personas privadas de la libertad.

La operación se desarrolló simultáneamente en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Buga, Girón, Valledupar (La Tramacúa), La Dorada e Ibagué (Picaleña), donde permanecían recluidos varios integrantes señalados de la red criminal.

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