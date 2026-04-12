Tras denuncia ciudadana, la alcaldía de Cartagena rescató a burro que era usado para tiro al blanco en Isla Grande

El hallazgo y rescate de Apolo, un burro de 14 años sometido a maltrato y abandono en Isla Grande, Caribe colombiano, encendió las alarmas sobre la fragilidad de la protección animal en zonas rurales, tras conocerse que el animal era utilizado como “tiro al blanco” y presentaba graves señales de descuido - crédito @umataCTG / X

El rescate de Apolo, un burro de 14 años, puso en evidencia la fragilidad de la protección animal en las islas del Caribe colombiano. El animal fue encontrado con lesiones, cascos desgastados y claros signos de abandono en la comunidad de Orika, situada en Isla Grande, tras una denuncia que alertó sobre prácticas violentas en su contra.

La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) y la Armada Nacional actuaron de manera conjunta y lograron poner a salvo al animal, evitando que continuara sufriendo. “Apolo no solo vivía en condición de calle… estaba siendo víctima de maltrato en Isla Grande. Gracias a la denuncia de un ciudadano y a la rápida articulación entre la Umata y la Armada Nacional, logramos rescatarlo a tiempo”, informó la Umata a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

El caso de Apolo y la respuesta institucional

El hallazgo de Apolo, amarrado y usado como blanco para lanzar objetos, generó una ola de rechazo entre defensores de los derechos animales y autoridades. Según residentes de la zona, grupos de jóvenes lo utilizaban para practicar “tiro al blanco”, causándole heridas y sometiéndolo a un estado de deterioro físico evidente.

Apolo, el burro de 14 años rescatado en Isla Grande, presentaba lesiones, cascos desgastados y signos de abandono tras ser utilizado como “tiro al blanco” - crédito Alcaldía de Cartagena

La intervención permitió trasladar a Apolo a Cartagena, donde fue ingresado en la Plaza de Todos, un espacio habilitado para la rehabilitación de fauna doméstica en situación vulnerable. Allí, médicos veterinarios realizaron una valoración preliminar que reveló condición corporal de 5 sobre 5, indicativo de obesidad, además de laceraciones en el anca y mucosas pálidas, posibles signos de alteraciones clínicas.

En las primeras horas tras su rescate, los especialistas detectaron un lagrimeo constante y cascos muy desgastados, síntomas que evidencian una falta prolongada de atención básica. El reporte veterinario confirmó que el animal había estado expuesto, durante un periodo considerable, a condiciones inadecuadas que comprometieron su bienestar.

Maltrato animal en zonas rurales: un desafío persistente

El caso reabrió el debate sobre la protección de los animales en territorios insulares y rurales, donde la vigilancia estatal es limitada y las prácticas culturales pueden normalizar la violencia contra los animales. “Ningún animal debe ser sometido a maltrato. Desde la Umata seguiremos actuando para darles una segunda oportunidad de vida”, enfatizó el ente local.

Personal de la Umata y la Armada Nacional trasladó a Apolo desde la comunidad de Orika hasta Cartagena para recibir atención veterinaria especializada - crédito Alcaldía de Cartagena

En Colombia, el maltrato animal constituye un delito penal, no solo una falta administrativa. La reciente Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, endureció las sanciones: causar la muerte puede llevar a penas de 32 a 56 meses de prisión; las lesiones graves o el maltrato pueden acarrear de 12 a 36 meses de cárcel. Existen agravantes si el acto se comete con sevicia, en la vía pública, ante menores o por servidores públicos.

La intervención estatal no termina con el rescate. El director de la Umata, Adolfo Pérez, subrayó que el proceso incluye “un proceso completo de recuperación que garantice condiciones dignas para el animal en adelante”. Apolo ya inició un protocolo de atención veterinaria, seguimiento nutricional y vigilancia constante para estabilizar su salud y mejorar su calidad de vida.

El destino de Apolo no se limita a la rehabilitación. Una vez que logre recuperarse, será incluido en un programa de adopción responsable, en busca de un hogar que le brinde protección, afecto y cuidados adecuados. “Buscamos una familia que le brinde amor, protección y un hogar digno. Denunciar salva vidas. La protección de los animales es responsabilidad de todos”, publicó Umata en sus redes sociales.

El destino final de Apolo será su inclusión en un programa de adopción responsable, tras completar su proceso de recuperación integral - crédito Alcaldía de Cartagena

Las autoridades insisten en que la adopción “no debe entenderse como una solución inmediata, sino como un compromiso a largo plazo que implica responsabilidad, recursos y disposición para garantizar el bienestar del animal”.

La Umata y la Armada Nacional reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier caso de maltrato animal. “Denunciar salva vidas”, insisten en sus campañas, enfatizando la importancia de la colaboración comunitaria para detectar y frenar situaciones de riesgo.