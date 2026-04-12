Paciente denuncia deficiencia en atención en urgencias de clínica en Bucaramanga: “No hay dónde sentarse, no hay camillas para los pacientes”

La paciente afectada señala que tampoco hay donde acostar a los enfermos, resaltando el colapso de las instalaciones sanitarias - crédito puracensuraoficial/Instagram

Una paciente en la Clínica Foscal de Bucaramanga (Santander) expuso en un video la gravedad de la crisis en las áreas de urgencias en Colombia, denunciando la falta de camillas y asientos adecuados para quienes esperan atención médica.

En la grabación, visiblemente afectada, indicó que padece dos hernias discales y criticó no disponer de un lugar para sentarse sin empeorar su condición.

“No hay dónde sentarse, no hay camillas para los pacientes. Yo con dos hernias discales y me toca quedarme de pie toda la noche porque me dejaron hospitalizar”, señaló la mujer afectada visiblemente afectada por el dolor y la falta de atención adecuada.

Durante el registro audiovisual muestra a la paciente cuestionando el estado de los servicios de salud: “Los pacientes de pie, las señoras mayores sentadas en sillas. Lo voy a mandar a la Supersalud para que se den cuenta cómo tienen aquí a los pacientes”.

Una paciente con hernias discales denuncia la falta de camillas y asientos adecuados en la sala de urgencias - crédito foscal.com

Sus palabras evidencian la frustración y el cansancio de quienes, según relata, deben esperar en condiciones precarias. “ Y aquí ninguno le da razón, que la jefa y la jefa que no, que es infraestructura de la clínica, que ellos no tienen la culpa”.

La paciente insistió en la falta de opciones básicas para quienes llegan en busca de ayuda. “Mire, eso no hay ni dónde acostar la gente. Mire, los pacientes en silla de ruedas porque no le dan ni una camilla. Y la camilla aquí desocupada y yo parada desde las cuatro de la tarde y nadie le da a uno razón”, detalló, destacando la gravedad de la situación.

En el video también reclama que, pese a estar en el piso, no ha recibido asistencia ni siquiera para poder trasladarse al baño. “Llevo media hora esperando que alguien me ayude a parar para ir al baño. ¡Que alguien me acompañe o me ayude a ir al bañooo!“, gritó desesperada la mujer.

En Colombia, el sistema sanitario atraviesa una crisis que se traduce en largas esperas, falta de insumos y múltiples denuncias de mala atención en centros especializados.

La denuncia busca llamar la atención de la Supersalud sobre la deficiente atención brindada en los servicios hospitalarios - crédito Captura video puracensuraoficial/IG

Las imágenes y palabras de la afectada se suman a una cadena de denuncias ciudadanas que han cobrado fuerza durante las últimas semanas. La crisis de salud en Colombia tiene manifestaciones concretas en la vida diaria de los pacientes, que deben soportar no solo su enfermedad, sino también la incertidumbre y el malestar por la falta de recursos.

Otro niño muerto tras esperar autorización de la Nueva EPS: el bebé Isaías David, con patología cardíaca, falleció en Cartagena después de varios retrazos en una cirugía vital

La muerte de Isaías David Rojas Vargas en una clínica de Cartagena expuso las dificultades de acceso a traslados médicos de alta complejidad en el sistema de salud colombiano.

El menor, nacido en Bosconia, Cesar, no logró recibir la cirugía cardiovascular pediátrica que necesitaba para sobrevivir.

La familia de Isaías enfrentó obstáculos desde el principio. El diagnóstico de cardiopatía congénita severa y los episodios de ataque cianótico, con descensos peligrosos del oxígeno en sangre, pusieron en alerta al cuerpo médico de la Clínica Sinait Vitais. Allí permaneció hospitalizado tras nacer, ya que el centro carecía de los recursos para una intervención de ese nivel.

Isaías David falleció el 5 de abril en una clínica de Cartagena sin acceder a la cirugía de alta complejidad que necesitaba para sobrevivir - crédito Captura video Noticias Caracol

“Mi hijo necesita un traslado urgente”, insistía la madre, Keila Vargas, al exigir a la Nueva EPS la autorización para el procedimiento. La presión familiar desembocó en una protesta el 18 de marzo. “Bloqueamos la vía principal de Bosconia porque no nos escuchaban”, relató Vargas ante la situación.

Durante varias horas, el tránsito permaneció interrumpido. La Alcaldía de Bosconia, en respuesta a la protesta, gestionó una reunión con la EPS. Finalmente, esa misma tarde se anunció que el traslado había sido autorizado.

Isaías fue trasladado el 19 de marzo en una ambulancia medicalizada hacia una clínica especializada del sector El Bosque, en Cartagena. Un equipo entrenado en cardiopatías neonatales lo recibió de inmediato, pero la situación era crítica: el menor presentaba inestabilidad hemodinámica y su oxigenación estaba gravemente comprometida.

A pesar de la atención de alta complejidad que le brindaron, la cirugía no pudo realizarse de inmediato. El deterioro del estado de salud del bebé avanzó rápidamente, y el tiempo jugó en su contra.

El domingo 5 de abril, a las 10:00 a. m., Isaías murió en la clínica de Cartagena. La Alcaldía de Bosconia confirmó el desenlace en un comunicado oficial, lamentando que el procedimiento quirúrgico nunca se concretó.