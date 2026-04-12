Colombia

Paciente denuncia deficiencia en atención en urgencias de clínica en Bucaramanga: “No hay dónde sentarse, no hay camillas para los pacientes”

El relato difundido en redes sociales destaca el estado de los espacios para quienes sufren dolencias graves, con escenas de pacientes acostados en el suelo y una solicitud de intervención a las autoridades responsables

Guardar

La paciente afectada señala que tampoco hay donde acostar a los enfermos, resaltando el colapso de las instalaciones sanitarias - crédito puracensuraoficial/Instagram

Una paciente en la Clínica Foscal de Bucaramanga (Santander) expuso en un video la gravedad de la crisis en las áreas de urgencias en Colombia, denunciando la falta de camillas y asientos adecuados para quienes esperan atención médica.

En la grabación, visiblemente afectada, indicó que padece dos hernias discales y criticó no disponer de un lugar para sentarse sin empeorar su condición.

“No hay dónde sentarse, no hay camillas para los pacientes. Yo con dos hernias discales y me toca quedarme de pie toda la noche porque me dejaron hospitalizar”, señaló la mujer afectada visiblemente afectada por el dolor y la falta de atención adecuada.

Durante el registro audiovisual muestra a la paciente cuestionando el estado de los servicios de salud: “Los pacientes de pie, las señoras mayores sentadas en sillas. Lo voy a mandar a la Supersalud para que se den cuenta cómo tienen aquí a los pacientes”.

Una paciente con hernias discales denuncia la falta de camillas y asientos adecuados en la sala de urgencias - crédito foscal.com
Una paciente con hernias discales denuncia la falta de camillas y asientos adecuados en la sala de urgencias - crédito foscal.com

Sus palabras evidencian la frustración y el cansancio de quienes, según relata, deben esperar en condiciones precarias. “ Y aquí ninguno le da razón, que la jefa y la jefa que no, que es infraestructura de la clínica, que ellos no tienen la culpa”.

La paciente insistió en la falta de opciones básicas para quienes llegan en busca de ayuda. “Mire, eso no hay ni dónde acostar la gente. Mire, los pacientes en silla de ruedas porque no le dan ni una camilla. Y la camilla aquí desocupada y yo parada desde las cuatro de la tarde y nadie le da a uno razón”, detalló, destacando la gravedad de la situación.

En el video también reclama que, pese a estar en el piso, no ha recibido asistencia ni siquiera para poder trasladarse al baño. “Llevo media hora esperando que alguien me ayude a parar para ir al baño. ¡Que alguien me acompañe o me ayude a ir al bañooo!“, gritó desesperada la mujer.

En Colombia, el sistema sanitario atraviesa una crisis que se traduce en largas esperas, falta de insumos y múltiples denuncias de mala atención en centros especializados.

La denuncia busca llamar la atención de la Supersalud sobre la deficiente atención brindada en los servicios hospitalarios - crédito Captura video puracensuraoficial/IG
La denuncia busca llamar la atención de la Supersalud sobre la deficiente atención brindada en los servicios hospitalarios - crédito Captura video puracensuraoficial/IG

Las imágenes y palabras de la afectada se suman a una cadena de denuncias ciudadanas que han cobrado fuerza durante las últimas semanas. La crisis de salud en Colombia tiene manifestaciones concretas en la vida diaria de los pacientes, que deben soportar no solo su enfermedad, sino también la incertidumbre y el malestar por la falta de recursos.

Otro niño muerto tras esperar autorización de la Nueva EPS: el bebé Isaías David, con patología cardíaca, falleció en Cartagena después de varios retrazos en una cirugía vital

La muerte de Isaías David Rojas Vargas en una clínica de Cartagena expuso las dificultades de acceso a traslados médicos de alta complejidad en el sistema de salud colombiano.

El menor, nacido en Bosconia, Cesar, no logró recibir la cirugía cardiovascular pediátrica que necesitaba para sobrevivir.

La familia de Isaías enfrentó obstáculos desde el principio. El diagnóstico de cardiopatía congénita severa y los episodios de ataque cianótico, con descensos peligrosos del oxígeno en sangre, pusieron en alerta al cuerpo médico de la Clínica Sinait Vitais. Allí permaneció hospitalizado tras nacer, ya que el centro carecía de los recursos para una intervención de ese nivel.

Isaías David falleció el 5 de abril en una clínica de Cartagena sin acceder a la cirugía de alta complejidad que necesitaba para sobrevivir - crédito Captura video Noticias Caracol
Isaías David falleció el 5 de abril en una clínica de Cartagena sin acceder a la cirugía de alta complejidad que necesitaba para sobrevivir - crédito Captura video Noticias Caracol

“Mi hijo necesita un traslado urgente”, insistía la madre, Keila Vargas, al exigir a la Nueva EPS la autorización para el procedimiento. La presión familiar desembocó en una protesta el 18 de marzo. “Bloqueamos la vía principal de Bosconia porque no nos escuchaban”, relató Vargas ante la situación.

Durante varias horas, el tránsito permaneció interrumpido. La Alcaldía de Bosconia, en respuesta a la protesta, gestionó una reunión con la EPS. Finalmente, esa misma tarde se anunció que el traslado había sido autorizado.

Isaías fue trasladado el 19 de marzo en una ambulancia medicalizada hacia una clínica especializada del sector El Bosque, en Cartagena. Un equipo entrenado en cardiopatías neonatales lo recibió de inmediato, pero la situación era crítica: el menor presentaba inestabilidad hemodinámica y su oxigenación estaba gravemente comprometida.

A pesar de la atención de alta complejidad que le brindaron, la cirugía no pudo realizarse de inmediato. El deterioro del estado de salud del bebé avanzó rápidamente, y el tiempo jugó en su contra.

El domingo 5 de abril, a las 10:00 a. m., Isaías murió en la clínica de Cartagena. La Alcaldía de Bosconia confirmó el desenlace en un comunicado oficial, lamentando que el procedimiento quirúrgico nunca se concretó.

Temas Relacionados

Denuncia clínica BucaramangaClínica FoscalAtención médica ColombiaCrisis salud ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Daniel Oviedo siguió tirándole a Gustavo Petro por bloqueos tras aumentos en los avalúos catastrales: “El Gobierno se declara víctima”

El economista señaló que los cambios en el catastro rural han provocado cierres en distintas regiones y responsabilizó al Ejecutivo por el manejo de la crisis

Juan Daniel Oviedo siguió tirándole a Gustavo Petro por bloqueos tras aumentos en los avalúos catastrales: “El Gobierno se declara víctima”

La influencia de Juliana Guerrero habría llegado hasta el Fondo Colombia en Paz, pese a estar imputada por la Fiscalía: estas serían las pruebas

Un grupo de empleados advierte sobre el liderazgo no oficial la joven cercana al presidente Petro en la toma de decisiones estratégicas y en la designación de funcionarios al interior de la entidad que administra recursos del Acuerdo de Paz

La influencia de Juliana Guerrero habría llegado hasta el Fondo Colombia en Paz, pese a estar imputada por la Fiscalía: estas serían las pruebas

Resultado Baloto y Revancha hoy 11 de abril

Como cada sábado, aquí están las cifras obtenidas en ambos sorteos, así como el acumulado para la próxima jugada

Resultado Baloto y Revancha hoy 11 de abril

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

La decisión de sumarse en este proyecto nuevamente y que esta vez se presenta en la pantalla chica estuvo marcada por una motivación distinta, pues no estaba buscando estar de nuevo en el mundo del entretenimiento

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Resultado Lotería del Cauca hoy 11 de abril

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los sábados, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos

Resultado Lotería del Cauca hoy 11 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Nelson Velásquez apareció en redes tras la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: “Seguimos de la mano de Dios”

Karol G reveló que casi “da el siguiente paso” con su expareja, pero una señal le mostró que no era el momento

Blessd, Manuel Turizo, Plastilina Mosh y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Sofía Vergara dio de qué hablar con su cercanía a Ryan Castro: una foto los habría delatado

Deportes

Atlético Nacional le da un duro golpe al Medellín en la Liga BetPlay: ganó 3-2 en los últimos minutos

Atlético Nacional le da un duro golpe al Medellín en la Liga BetPlay: ganó 3-2 en los últimos minutos

Qué necesita Colombia en el Sudamericano Sub-17 para clasificar al mundial: estas son las cuentas

Sara López se corona con tres flechazos perfectos: así fue el momento que selló un final de infarto en la Copa Mundo

Carlos Bacca hace historia con el Junior: igualó a Víctor Aristizábal entre los goleadores colombianos históricos

Unión Magdalena regresa al estadio Sierra Nevada: llegó a un acuerdo con la Alcaldía de Santa Marta