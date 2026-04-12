Alerta en Bahía Solano por incendio en basurero que lleva varios días: ya hay enfermos por humo y restricciones en el aeropuerto

El Cuerpo de Bomberos local enfrenta serias limitaciones técnicas y de maquinaria mientras intenta controlar la emergencia ambiental que ya supera una semana - crédito Alcaldía de Bahía Solano / Facebook

Una espesa nube de humo tóxico cubre los cielos de Bahía Solano, en el Pacífico colombiano, tras una semana de incendio en el botadero de residuos sólidos del municipio.

La emergencia, que mantiene en alerta máxima a la comunidad y a los centros médicos, ya afecta a unas 13.000 personas y ha obligado a restringir las operaciones en el aeropuerto José Celestino Mutis, haciendo más difícil la movilidad y el acceso a suministros y servicios básicos.

La Personería local emitió una advertencia urgente ante la propagación del humo, que ha alcanzado un radio de más de 18 kilómetros, llegando hasta el corregimiento El Valle. El problema se agudiza debido a las altas temperaturas, que han estado cerca de los 40 grados centígrados y han favorecido la expansión del fuego entre los residuos acumulados a cielo abierto.

El humo tóxico del incendio en el botadero de Bahía Solano se ha extendido hasta 18 kilómetros, afectando la salud de miles de residentes y llegando al corregimiento El Valle - crédito Minuto 30

La situación es especialmente grave para los niños y adultos mayores, quienes presentan con mayor frecuencia síntomas como dificultades respiratorias e irritación ocular.

El incendio, alimentado por la descomposición de residuos y la acumulación de gases, ha desencadenado una crisis ambiental y sanitaria. Las autoridades locales señalan que la falta de infraestructura adecuada para el manejo de basuras ha sido un factor determinante. Al no contar con un relleno sanitario, la disposición final de los residuos se realiza en condiciones precarias, lo que ha facilitado la generación y propagación del siniestro.

Consecuencias directas en la salud y la movilidad

La exposición constante al aire contaminado ha provocado un aumento notable de consultas médicas por problemas respiratorios, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. Los centros de salud han reportado un incremento en los casos de irritación en la vista y dificultad para respirar. Esta situación mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, que temen un agravamiento si no se logra controlar el incendio en los próximos días.

Las autoridades municipales declararon la Emergencia Ambiental y Sanitaria tras constatar que la propagación del incendio excede la capacidad de respuesta local - crédito Alcaldía de Bahía Solano / Facebook

Las restricciones en el aeropuerto local, que se encuentra a solo tres kilómetros de la cabecera municipal, han limitado la entrada y salida de personas y mercancías. Para una región donde el transporte aéreo es esencial, este aislamiento complica la respuesta a la emergencia y el abastecimiento de materiales y alimentos.

El personero municipal, Carlos Mario Cardona Pérez, ha sido una de las voces más persistentes en la denuncia de la falta de recursos para enfrentar la emergencia. “No tenemos la maquinaria”, expuso públicamente, señalando la ausencia de equipos especializados para controlar el fuego subterráneo que avanza entre los desechos.

En declaración a medios locales, Cardona Pérez insistió: “La gente se está enfermando. Los bomberos están haciendo todo lo posible con el apoyo de otras entidades, pero hasta el momento no se ha podido. Se requiere apoyo y maquinaria urgente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para contrarrestar esta situación”.

Medidas de emergencia y llamado a la ciudadanía

Las altas temperaturas, cercanas a los 40 °C, han agravado la situación favoreciendo la combustión de los residuos y la emisión de gases tóxicos - crédito Alcaldía de Bahía Solano / Facebook

El pasado 7 de abril, la alcaldía declaró la Emergencia Ambiental y Sanitaria mediante el Decreto 061, facultando al alcalde para tomar medidas extraordinarias. Desde el 8 de abril, se inició la remoción de pilas de residuos con maquinaria disponible y el trabajo coordinado de los bomberos voluntarios que, con carrotanques, intentan sofocar los focos más críticos.

En un comunicado oficial, la administración municipal pidió a la comunidad colaboración y cautela: “La emergencia aún no termina y necesitamos de tu ayuda. Se prohíbe terminantemente realizar quemas, ya sea en el botadero, fincas privadas o cualquier punto de la vía hacia El Valle”, advirtiendo que se impondrán sanciones a quienes incumplan estas disposiciones.

También se recomienda a la población mantener puertas y ventanas cerradas y utilizar mascarillas para reducir la inhalación de partículas nocivas. Proteger el aire y la biodiversidad local, recalca el mensaje oficial, es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.