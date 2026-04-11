Colombia

“Ese es mi hijo”: Carolina y Jhon Sebastián Duque relataron la historia detrás del video viral en Londres

Tras la viralización de su gesto en el Palacio de St. James, la madre y el guardia de origen colombiano revelaron cómo vivieron ese día, el origen de su orgullo y las emociones que marcaron el encuentro

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Carolina Duque y su hijo Jhon Sebastián contaron la historia detrás del video viral, en el que la mujer mostró su orgullo hacia su hijo, miembro de la Guardia Real británica - crédito Captura de Video Instagram
Carolina Duque y su hijo Jhon Sebastián contaron la historia detrás del video viral, en el que la mujer mostró su orgullo hacia su hijo, miembro de la Guardia Real británica - crédito Captura de Video Instagram

El orgullo de una madre colombiana recorrió las redes sociales desde el corazón de Londres. Jhon Sebastián Duque, miembro de la Guardia Real británica, fue sorprendido durante una ceremonia en el Palacio de St. James por su madre, Carolina Duque, que, vestida con la camiseta de la selección Colombia y portando un cartel con la frase “Ese es mi hijo”, capturó la atención de turistas y usuarios de Instagram.

El momento convirtió lo que era un acto de disciplina militar en uno viral de emoción y sentido de pertenencia que solamente puede entenderse en el contexto de los migrantes colombianos en el exterior. En este caso particular, sirvió como demostración de que el lazo familiar desafía cualquier distancia geográfica o rigidez institucional.

El video de Carolina Duque sosteniendo el letrero en medio de la tradicional ceremonia de cambio de guardia fue grabado por turistas y visitantes en el centro de Londres. La imagen de la madre sonriente, con la camiseta tricolor, se volvió viral al ser compartida en la cuenta oficial de la Guardia Real británica en Instagram.

“Pasando por aquí para molestar a mi hijo en el trabajo y recordarle lo orgullosa que estoy de ser su madre”, apuntó sobre ese momento en diálogo con Noticias Caracol.

El video de Carolina Duque junto a su hijo Sebastián, guardia real montado a caballo, suma miles de reproducciones en Instagram - crédito @household_cavalry_london/Instagram

El cartel, escrito en inglés como “That’s my son”, fue rápidamente traducido y replicado en español, generando comentarios entre usuarios de distintas nacionalidades.

De Medellín a la Guardia Real: la historia de una familia migrante

Carolina Duque y su familia dejaron Medellín hace 28 años para radicarse en Reino Unido. En ese país nació Jhon Sebastián Duque, que desde el primer día soñó con formar parte del Ejército británico.

“Quería estar allá siendo la cara del Ejército, porque es lo que es, y siendo el único colombiano que he conocido... Es una experiencia única”, comentó el joven.

Sebastián compartió la emoción de encontrarse con su madre durante la ceremonia y explicó que siempre quiso representar a su familia y a Colombia. “Con orgullo, estaba feliz de verla y viví la felicidad que tenía mi mamá también”, afirmó.

El traslado de la familia paisa a Inglaterra fue el primer paso para que Sebastián se integrara a una de las instituciones más tradicionales del país.

Carolina Duque viste la camiseta de la selección Colombia al posar orgullosa junto a su hijo en pleno acto ceremonial en Londres - crédito @caroduqueuk/Instagram

El orgullo materno se hizo aún más evidente cuando Carolina relató que la primera vez que participó en la ceremonia nadie tomó fotos ni videos por el asombro de los presentes con lo rigurosos y uniformes de los movimientos militares.

“Todo el mundo quedó en shock. Tanto que pedían que lo volviera a repetir, porque del shock nadie filmó, nadie se tomó fotos la primera vez que salí”, expresó.

El ingreso de Jhon Sebastián a la Guardia Real británica implicó un proceso riguroso de selección y entrenamiento, según detalló en la charla.

“Hay ciertas maneras de montar caballo que es diferente en el Ejército. Todo es muy tradicional y cuesta mucha plata y pesa mucho. Y hacemos turnos de una hora, entonces son seis horas y yo salgo por ahí dos veces, dos o tres veces”, describió Sebastián sobre la rutina.

El uniforme rojo, el casco metálico y el porte solemne son parte de una tradición que, para Sebastián, representa tanto un honor personal como un compromiso con la imagen pública de la monarquía británica. “Amo mi país. Sí, yo siempre quiero representar mi país”, agregó.

Sobre el video viral, Carolina aseguró que su intención nunca fue buscar fama ni visualizaciones, sino expresar un sentimiento genuino. “Yo esto no lo hice por views, yo no lo hice por fama, yo solamente lo hice porque una mamá no necesita permiso para sentirse orgullosa de su hijo”, explicó.

La viralización también desató debates sobre la autenticidad del vínculo familiar, luego de que en una ocasión anterior un hombre apareció con un cartel similar que decía “soy su papá”, lo que generó confusión en redes. Carolina aclaró que, pese a las dudas, su objetivo fue siempre celebrar la conexión familiar y mostrar el orgullo de ver a su hijo en un lugar de honor dentro de la tradición británica. “Pero cuando pusieron los posts míos y yo me puse a ver los comentarios, a mí sí no me creían”, lamentó.

Jhon Sebastián anunció que está próximo a terminar su misión en la Guardia Real luego de varios meses de servicio. Sus planes futuros incluyen viajar por primera vez a Colombia para conocer el país de origen de su familia y reconectar con sus raíces.

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