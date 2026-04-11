Colombia

Atentado en Ragonvalia: varios uniformados resultaron heridos tras la detonación de un artefacto explosivo en Norte de Santander

Este sería el segundo atentado terrorista en contra de poblaciones en el departamento en la mañana del 11 de abril de 2026

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Atentado en Norte de Santander habría dejado varios policías heridos - crédito @Marovaan/X
Atentado en Norte de Santander habría dejado varios policías heridos - crédito @Marovaan/X

Tres miembros de la Policía habrían resultado heridos en un ataque con explosivos ocurrido en las últimas horas en Ragonvalia, Norte de Santander. Esta sería la segunda agresión contra las fuerzas de seguridad en el departamento en menos de dos horas del sábado 11 de abril de 2026.

Posterior al incidente, los tres uniformados fueron trasladados a Cúcuta para recibir atención médica.

De acuerdo con los reportes, los ataques recientes en Norte de Santander han aumentado la preocupación por la seguridad en la región.

Según Cúcuta Noticias, los policías heridos habrían sido un subintendente y dos patrulleros, entre ellos, una mujer; sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no entregaron más detalles sobre el hecho de violencia que sacudió a la población.

Imágenes impactantes muestran los momentos de caos y urgencia después de un atentado en un municipio de Norte de Santander. En medio del sonido ensordecedor de las sirenas, policías y civiles evacúan a los uniformados heridos en una camilla - crédito @Marovaan/X

El reciente ataque en Ragonvalia provocó una rápida respuesta de algunos funcionarios del Estado, que exaltaron el peligro de que hechos similares se extiendan a otras regiones.

Desde el Congreso, el senador José Vicente Carreño Castro exhortó a la acción estatal al advertir: “Están atacando a la Policía en Ragonvalia-Norte de Santander, hay riesgo de réplica en otras zonas del país. Pedimos reacción inmediata del Estado, refuerzo de la Fuerza Pública y acciones contundentes contra estos grupos terroristas”.

Por su parte, el representante a la Cámara José Luis Duarte, exalcalde de Chinácota, expresó su rechazo al empleo de explosivos que dejó tres policías heridos durante el atentado.

Duarte sostuvo: “Nada justifica la violencia. Atentar contra quienes protegen a la ciudadanía es atentar contra todos”, al tiempo que manifestó su apoyo a los agentes y familias afectados en Ragonvalia.

El representante a la Cámara José Luis Duarte, exalcalde de Chinácota, expresó su rechazo al empleo de explosivos que dejó tres policías heridos durante el atentado - crédito @palabradecheli/X
El representante a la Cámara José Luis Duarte, exalcalde de Chinácota, expresó su rechazo al empleo de explosivos que dejó tres policías heridos durante el atentado - crédito @palabradecheli/X

Para Duarte, el país está ante la necesidad de nuevas estrategias: “El país necesita decisiones firmes, pero también acciones de fondo que devuelvan la tranquilidad a nuestros territorios. La seguridad en Norte de Santander no es negociable”.

La exigencia de medidas inmediatas se planteó en simultáneo c la solidaridad con los afectados, según lo expresado por Duarte: “Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y toda mi gente de Ragonvalia”.

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta

La explosión registrada en el Anillo Vial de Cúcuta durante la mañana del 11 de abril de 2026 dejó como saldo daños materiales en varios apartamentos y afectaciones en una patrulla policial que transitaba por el sector de Prados del Este, cerca del Centro Comercial Jardín Plaza.

Un video grabado por un ciudadano muestra el estado en que quedó un vehículo de la policía después de una explosión en una vía de Cúcuta. Se observan los daños en la patrulla y la conmoción en el lugar - créedito @luchovoltios/X

Según habitantes del área, el artefacto detonó justo cuando un vehículo de la Policía circulaba por la zona, lo que provocó alarma entre los residentes y una rápida movilización de las fuerzas de seguridad. Un video difundido por un ciudadano exhibe los estragos en la patrulla y la confusión generada tras el estallido.

Residentes del sector reportaron que sus viviendas sufrieron daños como consecuencia de la explosión. Las autoridades acudieron al sitio para evaluar la magnitud de los destrozos y asegurar el perímetro, mientras equipos especializados realizaron inspecciones para descartar nuevos riesgos en el área.

La Policía de Cúcuta confirmó a Infobae Colombia que el estallido causó daños en el vehículo oficial y aturdimiento en uno de los uniformados presentes en el operativo. Hasta la tarde de la jornada, no se habían emitido cifras oficiales sobre personas lesionadas ni se había divulgado información sobre los posibles responsables del ataque.

La seguidilla de ataques en Norte de Santander evidencia la persistencia de riesgos para las fuerzas de seguridad y la población civil. La demanda de acciones concretas por parte de las autoridades se suma al llamado a reforzar la presencia estatal en la zona, en un contexto de alerta creciente y solicitudes de respuestas efectivas frente a la violencia.

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