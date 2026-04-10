Restablecen servicio de pasaportes en Medellín, Cali y Bogotá tras falla del sistema de la Cancillería: así está el panorama

Formularios y procesos de expedición de pasaportes se reactivan en el país tras la contingencia tecnológica que afectó la plataforma de la Cancillería - crédito Presidencia de la República de Colombia

El servicio de expedición y renovación de pasaportes fue restablecido este viernes 10 de abril de 2026 en las principales ciudades del país, incluyendo Medellín, Cali y Bogotá, luego de varios días de interrupción provocados por una grave falla técnica en el sistema nacional de la Cancillería de Colombia.

La contingencia había dejado en suspenso miles de trámites y generado un fuerte represamiento de citas en distintas regiones.

El restablecimiento del servicio permite que las oficinas de pasaportes vuelvan a operar con normalidad progresiva, especialmente en los casos de usuarios que ya tenían citas programadas y no pudieron ser atendidos durante la caída del sistema.

La suspensión afectó directamente a ciudadanos que adelantaban trámites de expedición y renovación del documento, justo en un momento en el que el país avanza en la implementación del nuevo modelo de pasaportes anunciado por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con cifras oficiales, en solo dos jornadas la falla impidió la atención de cerca de 1.700 personas entre el Valle del Cauca y Antioquia. El martes 7 de abril estaban programadas más de 1.100 citas, de las cuales 850 no pudieron ser atendidas.

Sedes de pasaportes en Bogotá vuelven a operar con normalidad parcial tras la caída del sistema Sitac, con atención reforzada para alta demanda y usuarios sin cita previa - crédito @ANIABELLO_R/X

Un día después, de 1.140 usuarios agendados, se presentaron 913, quienes también tuvieron que regresar sin completar el trámite. Esta situación generó congestión en la reasignación de turnos y obligó a las autoridades a implementar medidas extraordinarias.

En el caso del Valle del Cauca, la Gobernación confirmó la reactivación del servicio en la Oficina de Pasaportes de Cali y anunció jornadas especiales para atender el represamiento.

El subsecretario de Asuntos de Gobierno del departamento, Carlos Quintana, explicó que la prioridad fue atender a las personas que no pudieron ser atendidas durante los días de la falla.

“Las personas que estamos atendiendo hoy son de las que han sido reagendadas, que no pudieron terminar su proceso el martes, miércoles y ayer jueves. Entonces los vamos a atender hoy viernes, mañana sábado y el día lunes”, señaló en declaraciones citadso por el medio El País.

Estas jornadas extraordinarias incluyen atención extendida durante el fin de semana, con el objetivo de agilizar la recuperación del servicio y reducir la acumulación de usuarios. En el Valle del Cauca se habilitó incluso una jornada especial el sábado 11 de abril, con atención desde las 7:20 a. m. hasta las 4:00 p. m., enfocada exclusivamente en personas afectadas por la interrupción del sistema.

Oficina de Pasaportes de Medellín reanudando la atención al público tras la falla nacional del sistema de la Cancillería, con usuarios retomando trámites de expedición y renovación - crédito Gobernación de Antioquia

En paralelo, la situación en Antioquia también comenzó a normalizarse con la reactivación de los trámites en Medellín. Las autoridades departamentales indicaron que se dará prioridad a los usuarios que tenían citas durante los días de la falla, mediante reprogramaciones y ajustes en la asignación de turnos.

Aunque el sistema ya se encuentra activo, se mantienen algunas intermitencias mientras se estabiliza completamente la plataforma.

En Bogotá, el restablecimiento del servicio se dio bajo un esquema diferente, con una mayor flexibilidad para la atención de ciudadanos.

Según información divulgada por El País, en la capital se han habilitado sedes donde es posible tramitar el pasaporte incluso sin cita previa, como parte de las medidas adoptadas para enfrentar los problemas derivados de la caída del sistema Sitac (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano).

Entre las sedes habilitadas se encuentran puntos en el norte y el centro de la ciudad, que operan en horarios extendidos durante días hábiles y algunos sábados.

La Cancillería explicó que la falla estuvo relacionada con un incidente de tipo cibernético que afectó parte del sistema operativo de la plataforma Sitac, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y reforzar la infraestructura tecnológica.

Aunque la entidad aseguró que el servicio sigue operando, reconoció que aún pueden presentarse intermitencias mientras se consolidan las medidas correctivas.

El impacto del incidente no solo se reflejó en la suspensión temporal de trámites, sino también en la necesidad de reorganizar completamente la atención al ciudadano en varias regiones del país.

Usuarios son atendidos nuevamente en la Oficina de Pasaportes de Cali luego del restablecimiento del servicio, en medio de jornadas de reprogramación para evacuar el represamiento - crédito Gobernación del Valle del Cauca

Las gobernaciones de Valle del Cauca y Antioquia, junto con la Alcaldía de Bogotá, activaron planes de contingencia para priorizar a los usuarios afectados y evitar un colapso mayor en la asignación de citas.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación adelantó inspecciones a los sistemas tecnológicos de la Cancillería para establecer el origen, alcance y posibles responsabilidades relacionadas con la falla.

El objetivo de estas revisiones es determinar si hubo vulnerabilidades en la infraestructura digital que pudieran haber facilitado la interrupción del servicio.