El próximo festivo en Colombia no será un lunes: esta es la fecha especial que no se traslada

El calendario de festivos cambiará en 2026 por la posición de varias fechas - crédito Pexels y Pixabay

Tras el fin de la Semana Santa, miles de colombianos comienzan a revisar el calendario en busca del próximo descanso. Sin embargo, el 2026 trae una particularidad que rompe con una de las costumbres más arraigadas en el país: los festivos que se trasladan al lunes para formar fines de semana largos.

De acuerdo con el calendario oficial, el siguiente día festivo será el 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo. A diferencia de otras fechas, esta jornada no se moverá y caerá directamente en viernes, lo que dará paso a un descanso más corto de lo habitual.