Colombia

Esta es la poderosa estructura detrás de la empresa que maneja el transporte en el aeropuerto El Dorado: incluye hotel, restaurantes y cafés

Julio César Jiménez Medina, exdirector de Taxi Imperial S.A.S., es propietario de la firma Transportes American Visa Tours, señalada por los conductores de estimular la competencia desleal

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Este es el patrimonio del dueño de la empresa de taxistas eje de la protesta de conductores en El Dorado: incluye hotel, restaurantes y cafés - crédito Reuters/Suministrado
Este es el patrimonio del dueño de la empresa de taxistas eje de la protesta de conductores en El Dorado: incluye hotel, restaurantes y cafés - crédito Reuters/Suministrado

La tensión entre los taxistas y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) derivó el miércoles 8 de abril de 2026 en una serie de bloqueos en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, tras la implementación de una nueva política empresarial que modificó profundamente la operación del servicio de transporte en la terminal.

La decisión de incrementar el número de camionetas blancas que compiten con los taxis amarillos y la imposición de nuevas condiciones laborales para los conductores generaron el enfrentamiento que capturaron decenas de videos difundidos ese día. El, el trasfondo de la confrontación es la transformación del ecosistema del taxi en el principal aeropuerto colombiano, con impacto inmediato en la movilidad de miles de pasajeros.

La protesta de taxistas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá provocó bloqueos viales y suspensión de servicios de transporte público - crédito @PasaenBogota / X
La protesta de taxistas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá provocó bloqueos viales y suspensión de servicios de transporte público - crédito @PasaenBogota / X

En medio de los disturbios, los taxistas retiraron conos y vallas que señalizan el carril exclusivo del transporte público, lo que llevó a los uniformados de la Undmo a desplegar bombas aturdidoras con el objetivo de restablecer el orden en la zona, informó el medio citdo. Las imágenes evidenciaron el nivel de crispación que ha provocado la presencia creciente de camionetas blancas bajo la coordinación de la empresa Taxi Imperial S.A.S.

La escalada del conflicto tiene como eje la llegada de Julio César Jiménez Medina a la dirección de Taxi Imperial S.A.S. Según los conductores consultados por el periódico, desde su arribo se incrementó la flota de camionetas blancas de “50 a 250 vehículos”, alterando la relación de competencia con los taxis amarillos.

Julio César Jiménez Medina, director de Taxi Imperial S.A.S., es propietario de la firma Transportes American Visa Tours, señalada por los conductores de estimular la competencia desleal - crédito Suministrado a Infobae
Julio César Jiménez Medina, director de Taxi Imperial S.A.S., es propietario de la firma Transportes American Visa Tours, señalada por los conductores de estimular la competencia desleal - crédito Suministrado a Infobae

Las declaraciones señalaron que las condiciones contractuales se endurecieron: “Ahora el dueño de varios taxis solo podrá conducir uno. Y el resto serán operados por la empresa y nos retendrán las ganancias hasta 20 días, después de cobrarse la cuota”, dijo uno de los voceros afectados.

Es necesario aclarar que, tras la presión mediática y el escándalo en torno a las protestas de los taxistas en Bogotá, Jiménez renunció a la dirección dde Taxi Imperial S.A.S

Jiménez Medina, según pudo establecer el medio citado, es propietario de la firma Transportes American Visa Tours, señalada por los taxistas de estimular la competencia desleal a través de vehículos blancos de servicio especial, operados de manera privilegiada en el aeropuerto El Dorado.

A este empresario también se lo vincula como propietario de los Hoteles American Visa en Bogotá y Cali, que integran otros negocios relacionados como restaurantes, cafés y la agencia Viajes Imperial. Su patrimonio incluye también dos apartamentos en el norte de Bogotá y dos lotes en Chiquinquirá.

Con respecto al rol de Taxi Imperial S.A.S, El Tiempo verificó a través de documentación societaria que la empresa fue registrada el 10 de junio de 2012. El control accionario, de acuerdo con el acta de marzo de este año, se distribuye entre Vesher Technology S.A.S (40%), Grupo Automotriz Carrera S.A.S (31%), Taxis Telecoper S.A.S y Comunicación Tech - Cotech S.A.S (10 % cada una), Super Taxi SA (5%), Taxis Teleclub y Taxis Libres Bogotá (2% cada una).

Taxi Imperial S.A.S integra un conglomerado de 27 empresas bajo la administración de José Eduardo Hernández Hernández, titular de Vesher Technology S.A.S. - crédito Suministrado
Taxi Imperial S.A.S integra un conglomerado de 27 empresas bajo la administración de José Eduardo Hernández Hernández, titular de Vesher Technology S.A.S. - crédito Suministrado

Taxi Imperial S.A.S integra un conglomerado de 27 empresas bajo la administración de José Eduardo Hernández Hernández, titular de Vesher Technology S.A.S. Según un documento, la compañía proyecta para 2025 activos por $4.801.000.000, magnitud que ilustra la escala empresarial implicada en la operación del transporte en el aeropuerto y la razón de la fuerte disputa entre los actores involucrados.

El crecimiento de las camionetas blancas y el nuevo modelo en el aeropuerto El Dorado

La introducción de un nuevo modelo de operación por parte de Taxi Imperial S.A.S trajo para los taxistas una serie de restricciones inéditas y la obligación de compartir o ceder la conducción de sus vehículos, intensificando las protestas a las afueras de El Dorado. La denuncia recurrente frente a la competencia desigual, sumada a la grabación no autorizada de usuarios dentro de la terminal, elevó el descontento gremial.

Los eventos del 8 de abril de 2026 son consecuencia directa de estos cambios estructurales en la administración del servicio de transporte en el principal aeropuerto de Colombia, donde la combinación de intereses empresariales y condiciones laborales cada vez más estrictas configura un escenario de conflicto persistente, documentado por el medio citado a través de fuentes directas y documentos empresariales.

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