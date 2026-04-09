Colombia

Como en una película, delincuente se lanzó de un carro en movimiento para evitar ser capturado por la Policía

La acción policial fue resultado de la rápida activación de operativos luego del aviso del hurto, permitiendo la recuperación del automotor sustraído y la entrega del detenido a la Fiscalía General de la Nación

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La Policía Nacional capturó a un joven de 20 años tras un robo de vehículo en Abraham Lincoln, Rafael Uribe Uribe, Bogotá - crédito Mebog
La Policía Nacional capturó a un joven de 20 años tras un robo de vehículo en Abraham Lincoln, Rafael Uribe Uribe, Bogotá - crédito Mebog

La recuperación de un vehículo hurtado en la localidad de Rafael Uribe Uribe terminó con la aprehensión de un joven de 20 años, quien ya tenía antecedentes por delitos similares.

Durante el operativo, el carro blanco terminó colisionando en reversa contra una vivienda.

La alerta surgió en el barrio Abraham Lincoln, tras una denuncia emitida por radio sobre el robo de un automóvil. Los agentes de la Policía Nacional pusieron en marcha el denominado Plan Candado, que permitió localizar el vehículo en la intersección de la carrera 10 con calle 52 sur.

El presunto responsable abandonó el vehículo aún en movimiento y trató de escapar a pie. El intento de fuga fue breve: los agentes lograron interceptarlo a pocos metros del lugar del accidente.

Posteriormente, fue conducido a un centro de atención médica y quedó bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación.

Según la versión de la víctima, el capturado lo habría intimidado para despojarlo de su automóvil. El vehículo fue inmediatamente recuperado y entregado a las autoridades competentes.

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Robo vehículo BogotáPersecución policial BogotáDelincuente se tiró del carroPolicía BogotáColombia-Noticias

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