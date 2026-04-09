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Clásico entre Millonarios y Santa Fe no tendrá hinchada visitante: esta es la razón

La determinación fue tomada por la Comisión Local de Seguridad de Bogotá a raíz de factores logísticos

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- crédito Cristian Bayona/Colprensa
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La edición número 316 del clásico bogotano entre Millonarios FC e Independiente Santa Fe, correspondiente a la fecha 16 de la Liga Betplay Dimayor 2026-I, no tendrá hinchada visitante presente.

Así lo determinó la Comisión Local de Seguridad de Bogotá, tras una reunión entre dirigentes del distrito y los clubes capitalinos realizada el 8 de abril de 2026.

De acuerdo con lo anunciado por la Comisión, la determinación no responde exclusivamente a la prevención de altercados entre barras rivales, como suele ser habitual en este tipo de decisiones.

El clásico número 324 definirá un cupo para los cuadrangulares finales de Navidad - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Según información recopilada por Caracol Radio, la medida obedece a la imposibilidad de reubicar a los hinchas de la barra Blue Rain, tradicionales ocupantes de la tribuna lateral sur del Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de la capital colombiana.

Además, en la comisión se recordó que Millonarios vendió cerca de 28.000 abonos para la actual edición del campeonato colombiano, lo que carece del aforo suficiente en la tribuna oriental para desplazar a todos estos aficionados para habilitar a la Guardia Albirroja Sur, barra afín al equipo rojo de la ciudad.

La resolución restringe el acceso a los seguidores de Santa Fe, de modo que solo los hinchas del equipo albiazul podrán presenciar en el estadio este enfrentamiento crucial para lo que será el remate de la fase regular del torneo nacional.

Millonarios está en el puesto 18 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay- crédito Colprensa - Cristian Bayona
Millonarios está en el puesto 18 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay- crédito Colprensa - Cristian Bayona

El clásico capitalino del primer semestre es el único programado entre estos rivales, como resultado del recorte de calendario implementado por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) con miras a la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esto implica que los seguidores de Santa Fe solo podrán acudir al estadio como visitantes en un eventual clásico en el segundo semestre del 2026.

El encuentro entre ambos equipos de Bogotá se disputará el domingo 12 de abril de 2026, a partir de las 2:00p.m.

Así llegan Millonarios y Santa Fe al clásico capitalino

Tanto el conjunto azul como la escuadra cardenal llegan al compromiso fuera de los ocho primeros lugares, por lo que una victoria resulta fundamental en sus aspiraciones para acceder a los playoffs (encuentros de eliminación directa), ya que el número mágico para la clasificación ronda entre los 28 o 29 puntos respectivamente.

Por las toldas azules, la situación no es alentadora. En los últimos tres encuentros solo sumaron 4 puntos, correspondientes a una victoria (ante Once Caldas), un empate (vs. Fortaleza) y una derrota, que fue recientemente ante Jaguares de Córdoba.

Millonarios
Millonarios se complicó en la Liga BetPlay y quedó obligado a realizar una buena campaña para llegar a playoffs - crédiito Millonarios FC

De igual manera, el equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos no tuvo su mejor debut en la Conmebol Sudamericana 2026, tras caer 2-0 ante O’Higgins de Chile en condición de visitante.

Entre las novedades que presenta el Embajador se destaca el retorno del volante chileno Rodrigo Ureña, quien pagó fecha de suspensión en el partido ante Jaguares, al igual que el regreso del delantero colombiano Radamel Falcao García, que retornó a las canchas tras superar una lesión muscular.

Entre tanto, la escuadra roja también se encuentra con dificultades en el tramo final de la liga colombiana. Al igual que su rival eterno, el equipo cardenal solo ha sumado cuatro unidades en los últimos tres encuentros, producto de una victoria (vs. Atlético Bucaramanga), una derrota (vs. Llaneros) y un empate (vs. Deportes Tolima).

-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

Sumado a ello, el Primer Campeón de Colombia tendrá su debut en la Conmebol Libertadores 2026 el jueves 9 de abril de 2026 en condición de local cuando reciba a Peñarol de Uruguay por la primera fecha del Grupo E de la competición internacional.

Actualmente, Millonarios ocupa la décima posición con 21 unidades en 15 partidos jugados, a un solo punto del octavo lugar que lo tiene Águilas Doradas (22 pts.).

Mientras que Independiente Santa Fe llega a la fecha en la casilla 13 con 19 puntos con los mismos juegos del equipo albiazul.

El árbitro designado para el clásico capitalino será el bogotano Andrés Rojas, que estará acompañado por los asistentes Alexander Guzmán (Norte de Santander) y Richard Ortiz (Quindío), al igual que Steven Camargo (Bogotá) que será el cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de los jueces Heider Castro y Lisandro Castillo (Bogotá), respectivamente.

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