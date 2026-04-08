Iván Cepeda anunció el respaldo de Ariel Ávila a su campaña presidencial: se confirma la división del partido Alianza Verde

Ariel Ávila, senador del Partido Alianza Verde, y un grupo de líderes regionales hicieron oficial su apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, quien destacó la consolidación de nuevas alianzas políticas - crédito Colprensa

La campaña presidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, confirmó el respaldo de Ariel Ávila, senador del partido Alianza Verde, junto a representantes a la Cámara, concejales, diputados y ediles de 18 ciudades y departamentos.

“Nos complace anunciarle al país que hemos consolidado un acuerdo con el senador Ariel Ávila, con el ala progresista de la Alianza Verde, y que nuestra Alianza por la Vida avanza con entusiasmo, convicción y compromiso hacia nuestro próximo triunfo el 31 de mayo”, afirmó el candidato Cepeda.

El candidato presidencial señaló que el Pacto Histórico ha establecido caminos de diálogo y alianzas, invitando a la ciudadanía del centro político a tomar posición y “ubicarse sin ambigüedades en el lado correcto de la historia”.

La campaña presidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, confirmó el respaldo de Ariel Ávila, senador del partido Alianza Verde - crédito Colprensa

“En Colombia no podemos guardar silencio, no podemos permitir que la paz sea criminalizada, no podemos aceptar que se nos quiera devolver a un pasado en el que reclamar derechos sociales era un delito”, expresó Cepeda.

El candidato explicó que la ‘Alianza por la Vida’ que impulsa su campaña se basa en los principios de vida digna, justicia y verdad. Indicó que la campaña cuenta con el potencial movilizador de las bancadas del Pacto Histórico en el Congreso y con el apoyo de movimientos sociales.

Iván Cepeda también manifestó que se han recibido “múltiples expresiones de apoyo de dirigentes y congresistas liberales, conservadores, del Partido de La U y de otras agrupaciones políticas que han venido a identificarse con nuestro programa. Es en torno a ese programa que forjamos alianzas políticas sólidas, no en torno a maquinarias electorales”.

Iván Cepeda lidera la intención de voto presidencial con un 34,5%, según el Centro Nacional de Consultoría y la revista Cambio - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El comunicado precisa que las conversaciones con diferentes sectores giran en torno a un programa que busca consolidar el cambio político.

Entre los ejes señalados se encuentran la transición energética, la revolución ética y agraria, las reformas sociales, la superación de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la lucha contra la corrupción, la paz, la reconciliación y la seguridad humana.

“Estas conversaciones con diferentes sectores de las fuerzas políticas giran en torno a un programa sólido para consolidar el cambio político, así como una agenda estratégica que tiene como ejes centrales la transición energética, la Revolución Ética y Agraria, las reformas sociales, la superación de la pobreza, la desigualdad, la lucha contra la corrupción, la paz, la reconciliación y la seguridad humana”, aseveró.

Iván Cepeda pidió a la ciudadanía del centro político a tomar posición y “ubicarse sin ambigüedades en el lado correcto de la historia”- crédito campaña Iván Cepeda

Adhesión Clara López

La senadora Clara López Obregón oficializó su renuncia irrevocable a la candidatura presidencial para las elecciones programadas para el 31 de mayo de 2026. La notificación, presentada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, también incluye la dimisión de su fórmula vicepresidencial, María Consuelo del Río.

En la carta dirigida al registrador nacional, Hernán Penagos, ambas candidatas solicitaron que la renuncia sea procesada conforme a la normatividad electoral vigente y que se actualicen los registros oficiales de candidaturas.

El documento subraya que la decisión es definitiva y responde a la necesidad de unir fuerzas ante el panorama político que atraviesa el país. El texto destaca que la coyuntura nacional exige fortaleza y reflexión, enfatizando que la suma de voluntades será determinante en el escenario actual. López Obregón y Del Río manifestaron su intención de contribuir a la creación de espacios de diálogo democrático y a la construcción de acuerdos políticos para afrontar los desafíos electorales.

Carta radicada ante la Registraduría con la que se oficializó la renuncia a la candidatura presidencial. - crédito @ClaraLopezObre/X

Además, la comunicación solicita que se realicen todas las anotaciones requeridas en el registro electoral, tal como lo estipula la legislación colombiana.

Luego de formalizar su retiro, Clara López Obregón anunció que respaldará la campaña presidencial de Iván Cepeda Castro, aspirante del Pacto Histórico, quien tiene como compañera de fórmula a Aída Quilcué.

Los detalles de esta adhesión se darán a conocer en un evento público previsto para este miércoles a las 5:30 p. m. en el Hotel Grand Park de Bogotá, donde ambas campañas presentarán los acuerdos alcanzados. La incorporación de López Obregón se inscribe en la estrategia de fortalecer el respaldo político dentro del movimiento liderado por Cepeda.