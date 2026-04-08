Colombia

Este es el Pico y Placa en Medellín para este miércoles 8 de abril

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Guardar
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Estos son los automóviles que no tienen permitido transitar en Medellín hoy 8 de abril, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de la placa son los factores que determinan qué autos no tienen permitido circular este miércoles.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante mencionar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy miércoles 8 de abril

  • Motos: 4 y 6.
  • Particulares: 4 y 6.
  • Taxis: 3.
  • Transporte de carga: No aplica.

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa en Medellín en 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín publicó las pautas de cómo aplicará el Pico y Placa en la ciudad durante el primer semestre del 2026.

La nueva rotación de la restricción vehicular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del automóvil.

Para vehículos particulares, la rotación será la siguiente:

  • Lunes: 1 y 7
  • Martes: 0 y 3
  • Miércoles: 4 y 6
  • Jueves: 5 y 9
  • Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la aplicación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

  • De emergencia.
  • Destinado a la atención médica.
  • Que utilicen gas natural como combustible.
  • De servicio de transporte terrestre.
  • De transporte de alimentos.
  • De carga.
  • Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.
  • De medios de comunicación.
  • De seguridad.
  • Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.
  • De valores.
  • Fúnebres.
  • Oficiales.
  • Diplomáticos.
  • Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con el gobierno de Medellín, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en MedellínPico y Placa en Medellín hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este miércoles 8 de abril

Conoce con anticipación los cortes de luz que se llevarán a cabo en tu localidad

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este miércoles 8 de abril

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este miércoles

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy miércoles

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este miércoles

Villavicencio: Pico y Placa para este miércoles 8 de abril

Cuáles son los autos que no tienen permitido transitar este miércoles, chécalo y evita una multa

Villavicencio: Pico y Placa para este miércoles 8 de abril

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

El cuadro Pijao clasificó a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Suramérica luego de superar en las fases previas a Deportivo Táchira de Venezuela y a O’Higgins de Chile

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 8 de abril

Esto le interesa si va a conducir por las calles de ciudad este miércoles

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 8 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Diomedes Díaz, Carlos Vives, Guayacán Orquesta y Estados Alterados: estos álbumes cumplen 35 años en 2026

Diomedes Díaz, Carlos Vives, Guayacán Orquesta y Estados Alterados: estos álbumes cumplen 35 años en 2026

Hijo de Felipe Peláez se robó todas las miradas en las redes sociales del artista: “Tu clon”

Yuli Ruiz hizo balance de su experiencia en ‘La casa de los famosos Colombia’ y no descartó regresar: “Fue una montaña rusa”

Valentina Ferrer puso picante en redes sociales con confesión sobre J Balvin y Justin Bieber: “Cuando Josecito estaba mal…”

Jessi Uribe rindió nuevo homenaje a Yeison Jiménez y causó nostalgia en sus seguidores: “No es solo una canción”

Deportes

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Pésimo debut de Millonarios en Copa Sudamericana: O’Higgins ganó por 2-0 en Chile y con un hombre más

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: se viene el primer partido en El Campín

Giovanni Hernández reflexionó sobre su carrera y los ataques que recibió del periodismo deportivo: “Nunca me enojé por eso”

Hora y dónde ver Medellín vs. Estudiantes en Copa Libertadores 2026: el Poderoso inicia el certamen