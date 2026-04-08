ANI logró acuerdo para conectar la ALO Sur con la primera línea del metro de Bogotá: ya hay fecha para el inicio de obras

El concesionario asumirá la totalidad de los costos relacionados con estudios, diseños, construcción, operación y mantenimiento requeridos para dicha integración - crédito ANI

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario ALO Sur S. A. S. firmaron el 27 de marzo un acuerdo que permite avanzar en la ejecución del proyecto vial ALO Sur, incluyendo su conexión con la primera línea del metro de Bogotá.

La decisión se produce luego de superar una controversia jurídica que había sido llevada ante un tribunal arbitral por parte del concesionario.

El acuerdo establece las condiciones para que el proyecto vial se articule con la infraestructura del metro en el sector del antiguo botadero Gibraltar. Con esta firma, también se habilita la obtención de la “no objeción” técnica necesaria para avanzar hacia la fase de construcción, lo que marca un hito en el desarrollo de esta iniciativa de infraestructura.

Con la firma del acuerdo se obtiene la “no objeción” técnica en estudios y diseños, condición necesaria para dar paso a la fase de construcción - crédito Alcaldía Bogotá

El documento también precisa que será el concesionario el que asumirá los costos asociados a esta integración. “El concesionario asuma el costo de los estudios, diseños, obras, operación y mantenimiento que implique esta articulación”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, la ANI indicó que con este acuerdo se da por finalizada la controversia que había sido elevada a tribunal arbitral, lo que permite destrabar el proceso técnico requerido para iniciar la construcción. Este paso es clave para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos exigidos para el desarrollo del proyecto.

El presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, se refirió al alcance del acuerdo y al cronograma previsto para la ejecución de las obras. “Además, con el acuerdo el proyecto ALO Sur contará con los estudios y diseños de todo el proyecto implementados con la normatividad vigente en los componentes de señalización vial y sistemas de contención vehicular. Así y de conformidad con los acuerdos de las Partes, el inicio de la fase de construcción del proyecto vial con plazo de 4 años, se prevé para agosto de 2026”, explicó.

Características del proyecto ALO Sur

El inicio de las obras está previsto para agosto de 2026 y tendrá un plazo de ejecución estimado de cuatro años - crédito Alcaldía de Bogotá

El proyecto ALO Sur contempla la construcción de un corredor vial en doble calzada con una extensión de 24,5 kilómetros, que conectará la intersección Chusacá con la intersección de la Calle 13. Además, incluye la rehabilitación y el mantenimiento del corredor existente, como parte de una intervención integral.

La ejecución del proyecto se realizará de manera gradual. Durante los dos primeros años de construcción se prevé la entrega de la calzada oriental, correspondiente a las unidades funcionales 1, 2 y 3, la cual entrará en operación en sentido bidireccional.

Posteriormente, en los siguientes dos años, se avanzará en la construcción de la calzada occidental, correspondiente a las unidades funcionales 4, 5 y 6. El proyecto contempla también la construcción de puentes, sistemas de drenaje, dos estructuras de paso a desnivel, alamedas peatonales y ciclorrutas, de acuerdo con la información suministrada por la ANI.

Articulación con el sistema metro

La conexión entre la ALO Sur y el Metro de Bogotá busca, entre otras cosas, facilitar la movilidad multimodal - crédito Metro de Bogotá

La integración de la ALO Sur con la primera línea del metro de Bogotá permitirá la conexión entre dos infraestructuras estratégicas para la movilidad de la capital y su área metropolitana. Esta articulación se desarrollará específicamente en el sector del antiguo botadero Gibraltar.

De acuerdo con la información oficial, esta conexión busca facilitar la movilidad multimodal en la ciudad, al permitir la interacción entre el transporte férreo y el sistema vial. Se espera que esta articulación contribuya a aliviar la congestión vehicular en la Autopista Sur, una de las principales arterias de acceso a Bogotá.

Además, el proyecto apunta a mejorar la conectividad de las localidades del suroccidente de la capital con otras zonas de la ciudad y con la región metropolitana, mediante la integración de distintos modos de transporte.

Con la firma del acuerdo y la definición del inicio de obras para agosto de 2026, el proyecto ALO Sur avanza hacia su fase de construcción, tras la superación del proceso jurídico que condicionaba su desarrollo.