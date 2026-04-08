Abelardo de la Espriella responsabilizó a Gustavo Petro por interceptaciones ilegales en su contra: “Es el jefe de la mafia y debe responder”

En entrevista con Infobae Colombia, Abelardo de la Espriella aseguró que un trino de Gustavo Petro confirmaría que sus comunicaciones fueron interceptadas. El candidato sostuvo que la ausencia de registros en el Sistema Esperanza indicaría que se trataría de “chuzadas ilegales” y retó al mandatario a hacer públicas las supuestas grabaciones- crédito Infobae Colombia

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Gustavo Petro al referirse a las presuntas interceptaciones de sus comunicaciones, un tema que ha marcado la discusión pública en los últimos días.

En entrevista con Infobae Colombia, el aspirante aseguró que el mandatario debe responder por estos hechos y sostuvo que existen elementos que apuntan a la ilegalidad de esas prácticas.

“Lo primero es que la prueba reina de esas interceptaciones ilegales es el trino de hace tres días del presidente de la República, en donde reconoce de manera clara y expresa que estoy siendo interceptado”, afirmó De la Espriella, quien basó parte de su señalamiento en publicaciones recientes del jefe de Estado en redes sociales.

El candidato fue más allá en sus declaraciones y señaló directamente al mandatario: “Tiene que responder el jefe de la mafia, que es Gustavo Petro y toda su bandola”, dijo, en una de las afirmaciones más contundentes de la entrevista, al referirse a lo que considera un entramado detrás de las supuestas interceptaciones.

El candidato Abelardo de la Espriella afirmó que la ausencia de registros en el sistema Esperanza evidenciaría interceptaciones sin orden judicial- crédito Presidencia - @delaespriella_style/Instagram

Uno de los puntos centrales de su argumentación es la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, que, según indicó, no encontró registros de interceptaciones legales en su contra dentro del Sistema Esperanza. De acuerdo con lo expuesto, se revisaron 13.000 interceptaciones legales sin que aparezcan comunicaciones asociadas a sus líneas telefónicas.

“La propia fiscal general (…) ha señalado que en trece mil interceptaciones legales no aparecen escuchas a mis abonados celulares”, explicó. A partir de ese dato, el candidato concluyó: “¿Qué quiere decir eso? Que me estaban chuzando ilegalmente”.

De la Espriella insistió en que la ausencia de registros en esa plataforma implica que no existía una orden judicial para interceptar sus comunicaciones. “Si no estoy en el sistema Esperanza es porque no hay orden judicial”, afirmó, al tiempo que señaló que esto abre interrogantes sobre los mecanismos que se habrían utilizado.

En ese contexto, planteó dudas sobre el origen de las supuestas interceptaciones y el papel de entidades de inteligencia como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). También mencionó declaraciones recientes del exdirector de esa entidad, quien habría reconocido la existencia de interceptaciones, en contraste con lo señalado por la Fiscalía.

Durante la entrevista, Abelardo de la Espriella señaló que un trino de Gustavo Petro sería “la prueba reina” de las interceptaciones- crédito Infobae Colombia

“Dijo también hace dos días que sí había interceptaciones. Y hoy la Fiscalía dice que no hay interceptaciones legales en mi contra, lo cual indica que son ilegales”, sostuvo el candidato, quien insistió en que debe establecerse el origen de esas acciones.

El aspirante también rechazó versiones que lo vinculan con supuestas conversaciones con accionistas de Thomas Greg sobre fraude electoral. “No conozco a esa gente, nunca me he sentado con ellos, no he hablado ni personalmente ni a través de teléfono u otro medio de comunicación, en lo absoluto”, dijo, al referirse a menciones sobre contactos con empresarios.

Según explicó, esas afirmaciones hacen parte de un intento de desprestigio en su contra. “Eso hace parte del montaje que me quieren armar”, aseguró, al tiempo que negó cualquier participación en hechos irregulares.

En medio de sus declaraciones, De la Espriella lanzó un reto directo al presidente Petro para que haga públicas las supuestas interceptaciones. “Yo reto públicamente al presidente de la República a que saque esas interceptaciones. Si es tan varón, que las saque”, expresó.

De la Espriella dijo que presentó denuncias ante la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones por las supuestas “chuzadas”- crédito Luisa González/Colprensa

El candidato también se refirió a las acciones que ha emprendido frente a esta situación. Indicó que presentó denuncias ante la Comisión de Acusaciones y la Fiscalía, así como comunicaciones dirigidas a instancias internacionales. “Presenté las denuncias correspondientes (…) dejando en evidencia la persecución de la que estoy siendo víctima”, afirmó.

De la Espriella agregó que estos hechos, según su interpretación, hacen parte de un patrón más amplio. “Me están aplicando perfilamiento, difamación, montaje judicial”, dijo durante la entrevista, sin detallar pruebas adicionales en ese momento.

Asimismo, aseguró que continuará con su actividad política pese a la controversia generada por este caso. “Yo no me voy a dejar, ni me voy a dejar presionar ni arredrar. Yo voy pa’ adelante y sigo recorriendo el país”, afirmó.

Finalmente, reiteró que, a su juicio, la clave del caso está en la falta de soporte legal para las interceptaciones. “Hoy la Fiscalía dice que no hay interceptaciones legales en mi contra, lo cual indica que son ilegales”, concluyó.