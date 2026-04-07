Colombia

Wilmar Mejía descarta participación de la DNI en caso De la Espriella: “La entidad no tiene la función de interceptar”

El exdirector aclaró que durante su gestión no se realizaron seguimientos ni perfiles de políticos, empresarios o periodistas, y que la Fiscalía es la encargada de cualquier investigación de este tipo

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Wilmar Mejía, señalado anteriormente por filtraciones del DNI a disidencias de las Farc, enfrenta nuevas acusaciones de tráfico de influencias y cohecho - crédito Colprensa
El exdirector defiende la labor de la entidad y descarta irregularidades en su gestión. - crédito Colprensa

El exdirector de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, aseguró durante una entrevista con el programa Recap Blu de Blu Radio que la entidad no tiene la función ni la capacidad técnica para realizar interceptaciones de comunicaciones.

Esto en respuesta a las denuncias que lo vinculan con supuestas actividades ilegales en el caso que involucra a Abelardo de la Espriella y a los hermanos Bautista, propietarios de Thomas Greg & Sons.

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Mejía explicó que la DNI carece de potestad normativa y de equipos para la interceptación de comunicaciones, y que su misión se limita exclusivamente a la inteligencia estratégica. “La Dirección Nacional de Inteligencia en este gobierno no tiene, primero, normativamente la función de interceptar y, técnicamente, no cuenta con equipos para esa labor”, puntualizó.

El exdirector recordó que la única entidad autorizada para realizar interceptaciones en el país es la Fiscalía General de la Nación, bajo orden judicial y con procedimientos sujetos a estrictos controles.

Añadió que durante su gestión no existieron registros de adquisiciones ni transferencias de tecnología para interceptaciones, ni se recibieron equipos de agencias extranjeras con ese fin. “Cualquier actividad de esa naturaleza en el país debe cumplir la normatividad vigente y ser ejecutada exclusivamente por la Fiscalía”, enfatizó Mejía.

Mejía aclaró que las supuestas conversaciones relacionadas con De la Espriella no fueron interceptadas por la DNI. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Mejía aclaró que las supuestas conversaciones relacionadas con De la Espriella no fueron interceptadas por la DNI. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Caso De la Espriella: origen y manejo de la información

El caso de Abelardo de la Espriella cobró relevancia pública luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera referencia a supuestas conversaciones entre De la Espriella y los hermanos Bautista sobre la devolución de un contrato estatal a cambio de apoyo electoral.

Consultado sobre si la DNI interceptó esas comunicaciones, Mejía fue enfático: “Es imposible que desde la Dirección Nacional de Inteligencia se haya generado una actividad técnica de ese tipo porque no tiene la capacidad, no tiene la potestad normativa y esas potestades solo las tiene la Fiscalía General de la Nación mediando una orden judicial”.

Material incautado y hallazgos de la Fiscalía

Sobre los archivos incautados en el operativo contra alias Calarcá en 2024, Mejía sostuvo que su nombre y el del general Huertas no aparecen en los dispositivos revisados, según lo manifestado por periodistas que tuvieron acceso a ese material. Detalló que la información utilizada para vincularlo provino de una captura de chat que ya circulaba en el Ejército y la Dijín meses antes del operativo.

Por otro lado, la fiscal Luz Adriana Camargo señaló que la Fiscalía halló menciones a Mejía y a Huertas en algunos dispositivos, y que la información es relevante para las investigaciones sobre la supuesta infiltración de instituciones del Estado. “El hallazgo permite establecer conexiones que requieren un análisis judicial riguroso”, indicó Camargo.

El fiscal 11 especializado, David Ernesto Vega Rincón, es investigado por presunto abandono de procesos clave - crédito Colprensa
La Fiscalía señaló que cualquier procedimiento de interceptación debe ser realizado exclusivamente por la Fiscalía bajo orden judicial. - crédito Colprensa

Circulación de inteligencia y papel del presidente

Mejía destacó que el presidente Petro recibe información de diversas fuentes de inteligencia, tanto nacionales como extranjeras, y que él mismo fue advertido sobre el asunto días antes de que el mandatario lo hiciera público. “Si existieron interceptaciones, debieron estar autorizadas judicialmente y gestionadas por la Fiscalía, no por la DNI”, aclaró.

Defensa institucional y trayectoria personal

Frente a las acusaciones de Abelardo de la Espriella, quien denunció intentos de silenciarlo por parte del gobierno y la DNI, Mejía defendió la integridad de la entidad: “En la DNI hay personas éticas, transparentes y oficiosas en lo que hacen. Nunca se emitieron órdenes para seguir a opositores políticos, periodistas o líderes sociales”, sostuvo.

Mejía también se refirió a la posibilidad de ser nombrado en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y aseguró que, de asumir ese cargo, su gestión se ajustará a la legalidad y a la protección de la información sensible de los ciudadanos. Resaltó su experiencia en los sectores público y privado, así como su formación académica en gestión y proyectos.

Wilmar Mejía, exdirector de la DNI, aseguró que, de llegar a la UIAF, actuará siempre dentro del marco legal y con total transparencia en la inteligencia financiera del país - crédito Uiaf y @wilmarmejia/X
Wilmar Mejía, exdirector de la DNI, aseguró que, de llegar a la UIAF, actuará siempre dentro del marco legal y con total transparencia en la inteligencia financiera del país - crédito Uiaf y @wilmarmejia/X

Procedimientos de inteligencia y reserva institucional

El exdirector explicó que la labor en inteligencia requiere compartimentación y reserva. “Las misiones de trabajo pueden ser autorizadas directamente por el director general, siempre con documentación y protocolos claros”, afirmó. Insistió en que toda actividad debe estar debidamente registrada y que la institución responde ante las autoridades competentes.

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