Taxista se habría prendido fuego en Girardot: el hombre parqueó cerca a una cancha y se roció con líquido combustible

Un taxista identificado como Ediberto López se roció con un líquido inflamable y se prendió fuego frente a la cancha sintética de la Avenida Nariño, en Girardot, quedando gravemente herido ante la mirada atónita de transeúntes y comerciantes que acudieron a auxiliarlo - crédito La Voz de Girardot Y de la Región / Facebook

Un hecho conmocionó a la comunidad de Girardot, Cundinamarca, cuando un taxista se prendió fuego frente a la cancha sintética de la Avenida Nariño.

Testigos narraron en redes sociales que el conductor, identificado como Ediberto López, habría llegado en su vehículo de placas SSW-722, se roció un líquido combustible y se incendió delante de transeúntes y comerciantes.

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Personas que se encontraban en los locales del sector reaccionaron con rapidez. Consiguieron auxiliar al hombre, sofocar las llamas y solicitar atención médica inmediata. Paramédicos de la empresa Mediter acudieron al llamado y trasladaron a López a una clínica cercana, donde los médicos intentan estabilizarlo.

Según imágenes que circulan en redes sociales, la comunidad fue la primera en atender la emergencia - crédito La Voz de Girardot Y de la Región / Facebook

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el afectado, a pesar de sus graves quemaduras, pudo hablar brevemente con quienes lo ayudaron y confirmó su identidad. Hasta el momento, no se ha revelado información oficial sobre su evolución clínica.

El hecho generó un intenso debate en redes sociales y entre los presentes. Algunos usuarios comentaron: “No debemos juzgarlo, no sabemos la situación que está pasando, a veces falta de dinero, por un mal amor, o una enfermedad crónica”. Otros señalaron la necesidad de atender la salud mental: “La importancia de prestarle atención a la salud mental”.

Las autoridades investigan las causas que llevaron a López a tomar esta decisión. Mientras tanto, la comunidad pide solidaridad y empatía. Un comentario en redes resume el sentir del entorno: “Quienes somos para juzgar, mejor miremos en nuestro entorno quien está con depresión y ansiedad y ayudemos, nadie sabe con la sed que otro vive”.

Según los testigos, el hecho sería un intento de suicidio - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las circunstancias que pueden precipitar un suicidio abarcan diferentes ámbitos de la vida personal, emocional y social. Entre las más señaladas están la ruptura de vínculos afectivos, la muerte de personas cercanas, el abuso de sustancias y la exposición a reportes sobre métodos de suicidio. Además, la presencia o empeoramiento de trastornos mentales, enfermedades físicas o accidentes también puede influir en la aparición de ideas suicidas.

Las situaciones de cambio inesperado en la vida, como la pérdida de empleo, el descenso en la posición social o el respeto de los demás, así como la experiencia de eventos traumáticos, son factores que incrementan el riesgo. En personas mayores, el dolor físico o emocional intenso puede llevar a considerar el suicidio como una vía de escape, sobre todo cuando sienten que su sufrimiento no tiene fin.

Frente a estos escenarios, las recomendaciones para quienes atraviesan pensamientos suicidas son claras: buscar ayuda en el entorno familiar, amistoso o profesional y evitar el aislamiento. Es fundamental compartir los pensamientos con alguien de confianza. Muchas personas que han pensado en suicidarse afirman que lo que realmente deseaban era acabar con el sufrimiento, no con su vida.

En redes sociales asociaron el hecho a depresión por deudas relacionas con el taxi - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas recomiendan estar alerta. Si una persona cercana muestra señales de alerta, como hablar abiertamente de suicidio, cambiar su manera de referirse a la muerte, expresar que no encuentra motivos para vivir o decir que la familia estaría mejor sin ella, es necesario actuar. Otros signos incluyen regalar pertenencias, cambios abruptos en el comportamiento, dejar de asistir a terapia, o mostrar conductas autolesivas y consumo desmedido de sustancias.

En caso de sospechar un riesgo inminente o sentir que no se tiene la capacidad de intervenir o vigilar a la persona de manera adecuada, se recomienda llamar al número de emergencias local y buscar a un tercero que intervenga.

También se deben retirar del alcance objetos peligrosos y contactar a su terapeuta es esencial. Reconocer estos indicadores y brindar apoyo emocional inmediato puede salvar vidas. Existen recursos y profesionales preparados para acompañar en este proceso y ofrecer el respaldo necesario tanto a la persona afectada como a su entorno.