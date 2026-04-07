Colombia

Taxista se habría prendido fuego en Girardot: el hombre parqueó cerca a una cancha y se roció con líquido combustible

Los vecinos y comerciantes del sector lograron auxiliar al hombre, no obstante debido a la gravedad de las heridas fue trasladado a un centro médico

Guardar

Un taxista identificado como Ediberto López se roció con un líquido inflamable y se prendió fuego frente a la cancha sintética de la Avenida Nariño, en Girardot, quedando gravemente herido ante la mirada atónita de transeúntes y comerciantes que acudieron a auxiliarlo - crédito La Voz de Girardot Y de la Región / Facebook

Un hecho conmocionó a la comunidad de Girardot, Cundinamarca, cuando un taxista se prendió fuego frente a la cancha sintética de la Avenida Nariño.

Testigos narraron en redes sociales que el conductor, identificado como Ediberto López, habría llegado en su vehículo de placas SSW-722, se roció un líquido combustible y se incendió delante de transeúntes y comerciantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Personas que se encontraban en los locales del sector reaccionaron con rapidez. Consiguieron auxiliar al hombre, sofocar las llamas y solicitar atención médica inmediata. Paramédicos de la empresa Mediter acudieron al llamado y trasladaron a López a una clínica cercana, donde los médicos intentan estabilizarlo.

Según imágenes que circulan en redes sociales, la comunidad fue la primera en atender la emergencia - crédito La Voz de Girardot Y de la Región / Facebook
Según imágenes que circulan en redes sociales, la comunidad fue la primera en atender la emergencia - crédito La Voz de Girardot Y de la Región / Facebook

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el afectado, a pesar de sus graves quemaduras, pudo hablar brevemente con quienes lo ayudaron y confirmó su identidad. Hasta el momento, no se ha revelado información oficial sobre su evolución clínica.

El hecho generó un intenso debate en redes sociales y entre los presentes. Algunos usuarios comentaron: “No debemos juzgarlo, no sabemos la situación que está pasando, a veces falta de dinero, por un mal amor, o una enfermedad crónica”. Otros señalaron la necesidad de atender la salud mental: “La importancia de prestarle atención a la salud mental”.

Las autoridades investigan las causas que llevaron a López a tomar esta decisión. Mientras tanto, la comunidad pide solidaridad y empatía. Un comentario en redes resume el sentir del entorno: “Quienes somos para juzgar, mejor miremos en nuestro entorno quien está con depresión y ansiedad y ayudemos, nadie sabe con la sed que otro vive”.

Hombre canoso de mediana edad con camiseta oscura, sentado a una mesa de cocina, se sujeta la cabeza con ambas manos, mirando hacia abajo, con papeles y gafas en la mesa.
Según los testigos, el hecho sería un intento de suicidio - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las circunstancias que pueden precipitar un suicidio abarcan diferentes ámbitos de la vida personal, emocional y social. Entre las más señaladas están la ruptura de vínculos afectivos, la muerte de personas cercanas, el abuso de sustancias y la exposición a reportes sobre métodos de suicidio. Además, la presencia o empeoramiento de trastornos mentales, enfermedades físicas o accidentes también puede influir en la aparición de ideas suicidas.

Las situaciones de cambio inesperado en la vida, como la pérdida de empleo, el descenso en la posición social o el respeto de los demás, así como la experiencia de eventos traumáticos, son factores que incrementan el riesgo. En personas mayores, el dolor físico o emocional intenso puede llevar a considerar el suicidio como una vía de escape, sobre todo cuando sienten que su sufrimiento no tiene fin.

Frente a estos escenarios, las recomendaciones para quienes atraviesan pensamientos suicidas son claras: buscar ayuda en el entorno familiar, amistoso o profesional y evitar el aislamiento. Es fundamental compartir los pensamientos con alguien de confianza. Muchas personas que han pensado en suicidarse afirman que lo que realmente deseaban era acabar con el sufrimiento, no con su vida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En redes sociales asociaron el hecho a depresión por deudas relacionas con el taxi - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas recomiendan estar alerta. Si una persona cercana muestra señales de alerta, como hablar abiertamente de suicidio, cambiar su manera de referirse a la muerte, expresar que no encuentra motivos para vivir o decir que la familia estaría mejor sin ella, es necesario actuar. Otros signos incluyen regalar pertenencias, cambios abruptos en el comportamiento, dejar de asistir a terapia, o mostrar conductas autolesivas y consumo desmedido de sustancias.

En caso de sospechar un riesgo inminente o sentir que no se tiene la capacidad de intervenir o vigilar a la persona de manera adecuada, se recomienda llamar al número de emergencias local y buscar a un tercero que intervenga.

También se deben retirar del alcance objetos peligrosos y contactar a su terapeuta es esencial. Reconocer estos indicadores y brindar apoyo emocional inmediato puede salvar vidas. Existen recursos y profesionales preparados para acompañar en este proceso y ofrecer el respaldo necesario tanto a la persona afectada como a su entorno.

Temas Relacionados

Girardot, CundinamarcaTaxi en llamasTaxista lesionadoTaxista se prende fuegoColombia-Noticias

Más Noticias

La publicación de Marino Hinestroza con la que le estaría respondiendo a su entrenador en Vasco da Gama: “Que nadie te haga dudar”

El atacante, que llegó al equipo brasilero proveniente de Atlético Nacional, ha jugado 10 partidos, sin destacarse, y no registra goles con el cuadro negro y blanco

La publicación de Marino Hinestroza con la que le estaría respondiendo a su entrenador en Vasco da Gama: “Que nadie te haga dudar”

Gustavo Petro respondió informe de JP Morgan sobre el mercado laboral con pulla al Banco de la República: “Lo que puede afectar el empleo es la subida horrenda de las tasas de interés”

El presidente colombiano aseguró que el aumento del salario mínimo en Colombia no afectó el empleo en los primeros meses de 2026 en Colombia

Gustavo Petro respondió informe de JP Morgan sobre el mercado laboral con pulla al Banco de la República: “Lo que puede afectar el empleo es la subida horrenda de las tasas de interés”

Karol G reveló que le consultó a Sofía Vergara si era buena idea posar para Playboy: “La única persona a la que le pregunté”

La participación de la paisa en la edición de primavera de Playboy no solo generó impacto por las imágenes, sino también por la historia detrás de la portada en la que estuvo involucrada Sofía

Karol G reveló que le consultó a Sofía Vergara si era buena idea posar para Playboy: “La única persona a la que le pregunté”

Karol G, en entrevista con Playboy, habló sobre los riesgos de pronunciarse contra ICE en Estados Unidos: “Quiero mantenerme firme por mi comunidad”

La cantante expuso sus dudas y temores ante la posibilidad de convertirse en blanco de represalias si se pronuncia contra las políticas migratorias de Estados Unidos Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Karol G, en entrevista con Playboy, habló sobre los riesgos de pronunciarse contra ICE en Estados Unidos: “Quiero mantenerme firme por mi comunidad”

Qué es el sendero Las Moyas, ruta del turismo de bienestar en Bogotá

La ruta de montaña situada ofrece una propuesta que integra actividad física, contacto con la biodiversidad y prácticas de relajación en un entorno accesible que promueve la preservación ambiental mediante reservas y controles

Qué es el sendero Las Moyas, ruta del turismo de bienestar en Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Karol G reveló que le consultó a Sofía Vergara si era buena idea posar para Playboy: “La única persona a la que le pregunté”

Karol G reveló que le consultó a Sofía Vergara si era buena idea posar para Playboy: “La única persona a la que le pregunté”

Karol G, en entrevista con Playboy, habló sobre los riesgos de pronunciarse contra ICE en Estados Unidos: “Quiero mantenerme firme por mi comunidad”

Ryan Castro reveló cómo interactúa en redes sociales con las mujeres que le gustan: “Yo soy muy desconfiado”

Equipo legal de Tebi Bernal se pronunció sobre las acusaciones de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Si me pasa algo, te responsabilizo”

Aurora Cossio, esta es la actriz colombiana que participará en la nueva temporada de la serie ‘FBI’: cuál será su papel

Deportes

La publicación de Marino Hinestroza con la que le estaría respondiendo a su entrenador en Vasco da Gama: “Que nadie te haga dudar”

La publicación de Marino Hinestroza con la que le estaría respondiendo a su entrenador en Vasco da Gama: “Que nadie te haga dudar”

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Sporting Lisboa vs. Arsenal FC - EN VIVO: Luis Suárez será titular en el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2025: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

Junior vs. Palmeiras: hora y dónde ver el debut del campeón de Colombia en la Copa Libertadores