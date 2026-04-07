Dilian Toro pide definir concesión del aeropuerto de Cali y advierte retrasos en inversión clave

La gobernadora del Valle solicitó claridad sobre el proceso para modernizar la terminal aérea y su futura administración - crédito Colprensa

En las últimas horas, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió al Gobierno nacional claridad sobre el futuro del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, en medio de dudas sobre el proceso de concesión, según información obtenida por Revista Semana.

La mandataria solicitó una reunión urgente con la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para definir si se abrirá la licitación para la nueva concesión del terminal aéreo.

La solicitud se da en un contexto en el que el departamento ha trabajado durante varios años en la estructuración del proyecto de concesión y espera definiciones sobre su ejecución.

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Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla

Solicitud de reunión y dudas sobre la concesión

De acuerdo con lo expresado por la gobernadora, el objetivo principal es conocer si el proceso de licitación para la concesión del aeropuerto se llevará a cabo.

“En el Valle del Cauca lo que hicimos fue pedirle una cita al director de la Aerocivil, al director de la ANI, precisamente para que nos esclarezcan si es que la apertura de la licitación para la nueva concesión no se va a dar”, afirmó Toro, citada por ese medio de comunicación.

La mandataria indicó que esta definición es clave para avanzar en la modernización del aeropuerto.

También señaló que el departamento ha trabajado durante siete años en la estructuración del proyecto relacionado con la nueva concesión.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió al Gobierno nacional claridad sobre el futuro del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cal- crédito Archdaily

Inversión proyectada para el aeropuerto

Según lo planteado por la gobernadora, la concesión permitiría ejecutar una inversión cercana a 4,8 billones de pesos.

Estos recursos estarían destinados a la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, así como a mejoras en otras terminales del Pacífico colombiano.

“Estamos exigiendo que se nos abra la concesión para poder lograr que el aeropuerto realmente sea recuperado, un aeropuerto de talla mundial”, expresó Toro, citada por ese medio de comunicación.

Además, la mandataria destacó que el proyecto también contempla intervenciones en aeropuertos como el de Buenaventura.

Anuncios previos de la Aeronáutica Civil

El pronunciamiento de la gobernadora se produce después de que la Aeronáutica Civil anunciara una inversión de 215 mil millones de pesos para la modernización del aeropuerto de Cali.

Según la entidad, estos recursos serían financiados a través de un Conpes y ejecutados en un periodo de cinco años, hasta el año 2030.

Entre las obras contempladas se encuentran la construcción de una subestación eléctrica, la implementación de un sistema de manejo de equipajes, la instalación de nuevos puentes de abordaje y el mejoramiento de la pista y las zonas de rodaje.

Estas iniciativas buscan fortalecer la infraestructura del aeropuerto y mejorar la operación del terminal.

Definiciones pendientes sobre el futuro del terminal

La solicitud de la gobernadora apunta a definir el modelo bajo el cual se administrará el aeropuerto en los próximos años.

Actualmente, la Aeronáutica Civil asumió la operación directa de la terminal aérea, lo que ha generado interrogantes sobre el proceso de concesión.

Actualmente, la Aeronáutica Civil asumió la operación directa de la terminal aérea, lo que ha generado interrogantes sobre el proceso de concesión - crédito Alvaro Tavera / Colprensa

Las autoridades regionales esperan que en la reunión solicitada se establezcan los lineamientos para el desarrollo del proyecto.

El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es uno de los principales terminales del suroccidente colombiano, por lo que las decisiones sobre su administración e inversión tienen impacto en la conectividad de la región.

El proceso se mantiene en análisis mientras se espera una definición sobre la apertura de la licitación y el modelo de concesión que se implementará.