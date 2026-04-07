Colombia

Dilian Toro pide definir concesión del aeropuerto de Cali y advierte retrasos en inversión clave

La gobernadora del Valle solicitó claridad sobre el proceso para modernizar la terminal aérea y su futura administración

Guardar
"Solo aquí en el Valle del Cauca nos deben 6 billones de pesos, nos tienen que pagar las EPS para poder lograr que los pacientes tengan la atención con calidad", dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro - crédito Colprensa
La gobernadora del Valle solicitó claridad sobre el proceso para modernizar la terminal aérea y su futura administración - crédito Colprensa

En las últimas horas, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió al Gobierno nacional claridad sobre el futuro del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, en medio de dudas sobre el proceso de concesión, según información obtenida por Revista Semana.

La mandataria solicitó una reunión urgente con la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para definir si se abrirá la licitación para la nueva concesión del terminal aéreo.

La solicitud se da en un contexto en el que el departamento ha trabajado durante varios años en la estructuración del proyecto de concesión y espera definiciones sobre su ejecución.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla

Solicitud de reunión y dudas sobre la concesión

De acuerdo con lo expresado por la gobernadora, el objetivo principal es conocer si el proceso de licitación para la concesión del aeropuerto se llevará a cabo.

“En el Valle del Cauca lo que hicimos fue pedirle una cita al director de la Aerocivil, al director de la ANI, precisamente para que nos esclarezcan si es que la apertura de la licitación para la nueva concesión no se va a dar”, afirmó Toro, citada por ese medio de comunicación.

La mandataria indicó que esta definición es clave para avanzar en la modernización del aeropuerto.

También señaló que el departamento ha trabajado durante siete años en la estructuración del proyecto relacionado con la nueva concesión.

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en la ciudad de Cali. Destino del vuelo proveniente de Aruba en el que un ciudadano habría robado a una azafata - crédito Archdaily
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió al Gobierno nacional claridad sobre el futuro del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cal- crédito Archdaily

Inversión proyectada para el aeropuerto

Según lo planteado por la gobernadora, la concesión permitiría ejecutar una inversión cercana a 4,8 billones de pesos.

Estos recursos estarían destinados a la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, así como a mejoras en otras terminales del Pacífico colombiano.

“Estamos exigiendo que se nos abra la concesión para poder lograr que el aeropuerto realmente sea recuperado, un aeropuerto de talla mundial”, expresó Toro, citada por ese medio de comunicación.

Además, la mandataria destacó que el proyecto también contempla intervenciones en aeropuertos como el de Buenaventura.

Anuncios previos de la Aeronáutica Civil

El pronunciamiento de la gobernadora se produce después de que la Aeronáutica Civil anunciara una inversión de 215 mil millones de pesos para la modernización del aeropuerto de Cali.

Según la entidad, estos recursos serían financiados a través de un Conpes y ejecutados en un periodo de cinco años, hasta el año 2030.

Entre las obras contempladas se encuentran la construcción de una subestación eléctrica, la implementación de un sistema de manejo de equipajes, la instalación de nuevos puentes de abordaje y el mejoramiento de la pista y las zonas de rodaje.

Estas iniciativas buscan fortalecer la infraestructura del aeropuerto y mejorar la operación del terminal.

Definiciones pendientes sobre el futuro del terminal

La solicitud de la gobernadora apunta a definir el modelo bajo el cual se administrará el aeropuerto en los próximos años.

Actualmente, la Aeronáutica Civil asumió la operación directa de la terminal aérea, lo que ha generado interrogantes sobre el proceso de concesión.

La Aeronáutica Civil de Colombia anunció que tomará medidas en el tráfico aéreo entre el Chocó y Antioquia - crédito Alvaro Tavera / Colprensa
Actualmente, la Aeronáutica Civil asumió la operación directa de la terminal aérea, lo que ha generado interrogantes sobre el proceso de concesión - crédito Alvaro Tavera / Colprensa

Las autoridades regionales esperan que en la reunión solicitada se establezcan los lineamientos para el desarrollo del proyecto.

El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es uno de los principales terminales del suroccidente colombiano, por lo que las decisiones sobre su administración e inversión tienen impacto en la conectividad de la región.

El proceso se mantiene en análisis mientras se espera una definición sobre la apertura de la licitación y el modelo de concesión que se implementará.

Temas Relacionados

Gobernadora del Valle del CaucaDilian Francisca ToroValle del CaucaCaliAeropuerto de CaliGustavo PetroColombia-noticias

Más Noticias

Corte Constitucional anula condena de 10 años a influencer Andrea ‘La Burgos’ y ordena su libertad inmediata

Andrea Burgos recuperará su libertad tras demostrarse fallas en el proceso judicial, incluyendo falta de notificación, negligencia del defensor y violación de su identidad de género durante el juicio

Corte Constitucional anula condena de 10 años a influencer Andrea ‘La Burgos’ y ordena su libertad inmediata

Deuda de Nueva EPS pone en riesgo servicios de salud en Manizales para más de 30.000 usuarios

Hospitales advierten crisis financiera por pagos pendientes y posible suspensión de atención a afiliados en la ciudad

Deuda de Nueva EPS pone en riesgo servicios de salud en Manizales para más de 30.000 usuarios

Bloqueos en Buenaventura por falta de agua: servicio sigue limitado por bajo nivel del río Escalerete

Habitantes protestan mientras persiste la alerta roja por desabastecimiento y el servicio se presta con racionamientos y carrotanques

Bloqueos en Buenaventura por falta de agua: servicio sigue limitado por bajo nivel del río Escalerete

Accidente en Zipaquirá: avanzan investigaciones y analizan si hubo falla mecánica o error en frenado

Autoridades evalúan dos hipótesis sobre el siniestro ocurrido en el peaje Casablanca que dejó cinco personas muertas

Accidente en Zipaquirá: avanzan investigaciones y analizan si hubo falla mecánica o error en frenado

Niña de 7 años es rescatada sana y salva tras hurto de camioneta en Suba, Bogotá

El operativo que incluyó a la Policía, el Gaula del Ejército y apoyo aéreo permitió localizar el vehículo en el barrio Nicolás de Federmán y entregar a la menor a sus padres sin afectaciones físicas

Niña de 7 años es rescatada sana y salva tras hurto de camioneta en Suba, Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

Así se mostraba en TikTok “Alambrito”, el ‘influencer’ de las Acsn vinculado a casos de extorsión y una masacre en el Caribe colombiano

ENTRETENIMIENTO

Fotos de Andrea Guerrero destaparían su historia de amor con el ex de Laura Acuña

Fotos de Andrea Guerrero destaparían su historia de amor con el ex de Laura Acuña

Westcol relató pelea en China con un vendedor ambulante: “Casi le meto un puño”

Hijo de Pablo Escobar agradeció el respaldo que ha tenido la serie ‘Dear Killer Nannies’: “Es un producto hecho con amor”

Ryan Castro aclaró qué piensa de los “coqueteos” de Lina Tejeiro, quien dijo que se había puesto “muy guapo”: “Yo no le puse misterio a eso”

Karina Garcia reveló el vacío que más la ha marcado en su vida: “Estoy sola en este mundo”

Deportes

Minnesota United entregó nuevo parte médico de James Rodríguez en medio de especulaciones sobre una grave enfermedad

Minnesota United entregó nuevo parte médico de James Rodríguez en medio de especulaciones sobre una grave enfermedad

Carlos Antonio Vélez cuestionó los títulos de James Rodríguez con el Real Madrid: “Hay quienes tienen y no jugaron finales”

Hora y dónde ver en Colombia Real Madrid vs. Bayern Múnich: Luis Díaz en busca de la semifinal de la Uefa Champions League

Ramón Jesurún habría bajado a Sebastián Villa de la convocatoria para los partidos de Colombia vs. Francia y Croacia: estas serían las razones

Luis Díaz confirmó que James Rodríguez jugó enfermo el partido de Colombia vs. Francia: “Lo vi un poco mal”