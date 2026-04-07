Alejandro Norenha, el hombre que narró visualmente La Vorágine va por otro India Catalina

La serie, dirigida por Luis Alberto Restrepo y protagonizada por Juan Pablo Urrego y Viviana Serna, cuenta con un elenco de más de 30 actores.

La edición 2026 de los Premios India Catalina ha incluido en su lista de nominaciones a Alejandro Norenha, editor colombiano de amplia trayectoria, en la categoría de Mejor Edición de Ficción por su labor en la serie “La Vorágine”. Con este reconocimiento, Norenha suma un nuevo logro en una carrera marcada por la innovación y la apuesta por la producción independiente en el sector audiovisual colombiano.

El anuncio de las nominaciones, realizado tras una curaduría reforzada por la participación de 19 asociaciones y gremios, ha situado a Alejandro Norenha entre los nombres más destacados de la industria nacional en 2026. Por su parte, la serie “La Vorágine” se posicionó como la producción más nominada de la edición, con 22 candidaturas en 20 categorías, lo que ratifica el impacto y la recepción alcanzados tanto por la obra como por sus responsables.

Trayectoria y perfil de Alejandro Norenha

Nacido en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Alejandro Norenha se formó como comunicador social y periodista en la Universidad Católica de Pereira.

Nacido en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Alejandro Norenha se formó como comunicador social y periodista en la Universidad Católica de Pereira. Su incursión profesional inició en Bogotá, durante su noveno semestre universitario, cuando decidió trasladarse para realizar sus prácticas en el canal informativo NTN24, bajo la dirección de Álvaro Vélez. Allí participó en “El contador de historias”, una experiencia que amplió su perspectiva, aunque pronto descubrió que el periodismo no era su inclinación principal.

El giro clave en su carrera se presentó con su llegada a la producción de “Los Puros Criollos”, serie de Señal Colombia. Norenha asumió el reto de la edición casi sin experiencia ni recursos tecnológicos propios, situación que lo llevó a adquirir su primer equipo y a perfeccionar sus habilidades de manera autodidacta. “¿Tiene computador? Sí. ¿Sabe editar? Sí”, fueron sus respuestas ante la propuesta laboral, relató el propio Norenha, a pesar de que ninguna de las dos cosas era cierta.

A pesar de su accidentado comienzo, Alejandro aprendió rápidamente, convirtiéndose en jefe de postproducción de la cuarta temporada y obteniendo su primer Premio India Catalina en 2016 a Mejor Edición. “éramos una serie que le tiraba duro a todos los políticos, era impensable que nos fuéramos a ganar un premio. Y pasó”, recordó sobre ese momento.

Reconocimientos y aportes al sector

A lo largo de más de 14 años de carrera, Norenha ha sido distinguido con premios como el Simón Bolívar, los Premios TAL y dos India Catalina.

A lo largo de más de 14 años de carrera, Norenha ha sido distinguido con premios como el Simón Bolívar, los Premios TAL y dos India Catalina. El más reciente de estos galardones lo obtuvo en 2025, cuando recibió el premio a Mejor Edición de No Ficción por el documental “Hernán Díaz: el retrato de un artista”. En ese trabajo, lideró el montaje de una producción enfocada en la vida y obra de uno de los retratistas colombianos más influyentes del siglo XX. “Hernán Díaz decía: ‘Es mejor retratar vivos que retratar muertos’. Eso es lo que yo también siento con el audiovisual. Es mejor mostrar lo que somos, con dignidad, con belleza, con verdad”, expresó sobre el sentido de su trabajo.

Junto a su esposa, fundó hace siete años la casa de postproducción Norenha Lapost, que opera entre Bogotá y Pereira. Desde este espacio se han realizado proyectos como “Mi primer sencillo”, serie ganadora del India Catalina, en la que el equipo de producción y postproducción estuvo conformado íntegramente por talento regional.

“Tanto el equipo de producción como de postproducción son del Eje. Todos son de acá. Eso para mí es lo más importante: que el talento de la región tenga oportunidades sin necesidad de irse”, afirmó Norenha.

“La Vorágine”: una apuesta por la televisión pública

La serie “La Vorágine”, producida por Telecafé y Quinto Color con apoyo del MinTIC, representa una de las mayores apuestas de la televisión pública colombiana en los últimos años. - crédito cortesía Quintocolor

La serie “La Vorágine”, producida por Telecafé y Quinto Color con apoyo del MinTIC, representa una de las mayores apuestas de la televisión pública colombiana en los últimos años. La adaptación del clásico literario de José Eustasio Rivera fue estrenada el 7 de julio de 2025, transmitida simultáneamente por los ocho canales regionales y posteriormente incorporada a la plataforma MAX.

Con una inversión superior a 8.000 millones de pesos, “La Vorágine” se propuso internacionalizar las historias locales y reflejar la complejidad de la obra original a través de un lenguaje audiovisual contemporáneo. El proyecto implicó el procesamiento de más de 124.000 archivos durante cerca de ocho meses de trabajo en postproducción, todo bajo la dirección de Alejandro Norenha.

La serie alcanzó el puesto número uno en Colombia en la plataforma HBO Max durante un mes, y se mantuvo en el Top 10 de 19 países de la región. Además, la revista Rolling Stones destacó en una reseña reciente la calidad de la edición y la tecnología aplicada en la postproducción de la serie.

Impacto y relevancia de la nominación

La serie “La Vorágine” compite en 22 categorías, incluyendo Mejor Serie de Ficción, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Mejor Edición de Ficción.

La nominación de Alejandro Norenha a Mejor Edición de Ficción en los Premios India Catalina 2026 adquiere relevancia en un contexto de crecimiento y consolidación de la industria audiovisual colombiana. La serie “La Vorágine” compite en 22 categorías, incluyendo Mejor Serie de Ficción, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Mejor Edición de Ficción.

El reconocimiento a la labor de Norenha y su equipo se vincula tanto a la excelencia técnica como a la capacidad de narrar historias complejas de manera accesible y atractiva para audiencias nacionales e internacionales. A su vez, la nominación refuerza el momento que vive la producción regional, cada vez más competitiva en términos de estándares técnicos y narrativos.