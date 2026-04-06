Colombia

Qué dicen los bancos de la nueva tasa de interés que deben cobrar a los colombianos por los créditos: cuánto ganarían ahora

Mario Pardo, presidente de BBVA Colombia, afirmó que el país dispone de un Banco de la República independiente y respaldado por profesionales altamente calificados

Guardar
La tasa de interés del Banco de la República es de 11,25% - crédito Leonardo Muñoz/EFE
La tasa de interés del Banco de la República es de 11,25% - crédito Leonardo Muñoz/EFE

La decisión que tomó el Banco de la República, el 31 de marzo de 2026, de subir la tasa de interés de política monetaria, que es el porcentaje base al que el banco central presta dinero a las entidades financieras, al 11,25%, generó un fuerte impacto en el sistema financiero y una fuerte polémica por el manejo de la inflación y las consecuencias en la economía nacional.

De acuerdo con el Emisor, el aumento del tipo de intervención responde al objetivo de frenar la inflación, que se ubicaría por encima del 6%, según las proyecciones, para 2026, en un momento marcado por ajustes al salario mínimo, mayor dinamismo en la demanda y un déficit creciente en la cuenta corriente. Para la ciudadanía y el sector bancario, la medida implica créditos más caros, una desaceleración de la actividad económica y mayores desafíos para cumplir obligaciones financieras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Banco de la República explicó que mantener expectativas de inflación bajo control es su mandato primordial, pese a que el Gobierno de Gustavo Petro expresó preocupación por el posible impacto negativo en la recuperación económica.

La Junta Directiva del Banco de la República la conforman Leonardo Villar (gerente general del Emisor), César Giraldo, Germán Ávila, Mauricio Villamizar, Olga Lucía Acosta, Laura Moisá y Bibiana Taboada - crédito Banco de la República
La Junta Directiva del Banco de la República la conforman Leonardo Villar (gerente general del Emisor), César Giraldo, Germán Ávila, Mauricio Villamizar, Olga Lucía Acosta, Laura Moisá y Bibiana Taboada - crédito Banco de la República

Dentro de los factores destacados por la entidad figuran el mayor crecimiento de las importaciones respecto a las exportaciones, la ampliación del déficit en cuenta corriente y la percepción de un riesgo soberano superior, elemento que según el banco exigía reforzar la credibilidad de su política monetaria.

Confianza en el Banco de la República

El presidente de BBVA Colombia, Mario Pardo, defendió el carácter independiente y técnico del banco central frente a la coyuntura inflacionaria. “Tenemos la suerte de contar con un Banco de la República que no solamente es independiente, sino que tiene los mejores técnicos. Evidentemente, a los bancos nos perjudica la subida de tasas, se ralentiza la actividad económica”, expresó a varios medios de comunicación sobre el efecto inmediato de la decisión.

Pardo también resaltó que la autonomía del banco central es esencial para ejecutar su principal mandato: controlar la inflación.

Mario Pardo es el presidente de BBVA Colombia - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE
Mario Pardo es el presidente de BBVA Colombia - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

“Nosotros consideramos que esa independencia del Banco de la República es clave para que se pueda volcar precisamente en eso, en controlar la inflación, que es el factor más determinante para el desarrollo social de un país”, agregó el directivo. Según dijo, la confianza en las decisiones técnicas del banco resulta clave. “Por lo tanto, lo que nos toca es confiar en ellos, confiar en que están tomando las decisiones adecuadas para controlar la inflación”, enfatizó.

A su vez, el presidente de BBVA Colombia precisó que la banca enfrenta una menor rentabilidad y crecientes riesgos de cartera en estos escenarios. Sostuvo que la tarea del banco central se fundamenta en una visión de largo plazo y en resguardar el interés general, más allá de los efectos inmediatos para el sector financiero.

La perspectiva gremial: la aclaración de Asobancaria

Desde la perspectiva gremial, el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, aportó su análisis en una columna publicada en La República denominada "No, la banca no gana".

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, recordó la importancia de la independencia del Banco de la República - crédito @JoMalagon/X
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, recordó la importancia de la independencia del Banco de la República - crédito @JoMalagon/X

Explicó que, contrario a la creencia extendida, tasas de interés más altas no benefician a la banca, ya que “cuando el Banco de la República, o cualquier banco central, eleva su tasa de referencia, encarece el costo de financiamiento para las instituciones de crédito. En Colombia, por ejemplo, el paso de 10,25% a 11,25% incrementa directamente el costo de fondeo de los bancos y, en consecuencia, el del crédito para hogares y empresas”.

Malagón resaltó que mayores costos de fondeo deterioran la calidad de la cartera y aumentan la morosidad. “Ese mayor costo no se traduce en una ganancia para el sector financiero. Por el contrario, deteriora la calidad de la cartera y aumenta la probabilidad de incumplimiento: más hogares enfrentan dificultades para honrar sus obligaciones y más empresas ven tensionados sus flujos de caja”, sostuvo el líder gremial.

Al citar estadísticas de la Superintendencia Financiera, Malagón indicó que luego del aumento de la tasa de referencia en 1.150 puntos básicos, esta alcanzó un máximo de 13,25% en 2023. Durante ese periodo, las utilidades del sector bancario descendieron un 45% —más de $9 billones— y la rentabilidad cayó a 3,2%, el valor más bajo desde la crisis del Upac. Además, 23 entidades terminaron con pérdidas, la cartera de crédito se redujo 6,4% y el indicador de vencimiento subió de 3,7% a 5,0%.

De igual manera, advirtió que si bien las condiciones para la banca se complican, la medida es coherente con el mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda. Consideró que la política monetaria es una respuesta estrictamente técnica a presiones como el aumento del salario mínimo y la política fiscal expansiva.

Temas Relacionados

Banco de la RepúblicaTasa de InterésBancosColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Conductor cayó a un hueco por seguir su GPS en Ibagué: la ciudadanía pide intervención vial

Las dudas sobre la responsabilidad por los arreglos en las vías y la falta de señales oficiales preocupan a los actores viales, que han resultado afectados en accidentes por las diferentes vías de la ciudad

Conductor cayó a un hueco por seguir su GPS en Ibagué: la ciudadanía pide intervención vial

Semana Santa en Medellín terminó con 132 capturados y millonarias incautaciones tras operativos de seguridad

Intensos controles de seguridad y allanamientos durante la tradicional semana religiosa resultaron en detenciones en flagrancia, recuperación de vehículos, incautación de estupefacientes y productos ilegales en el Valle de Aburrá

Semana Santa en Medellín terminó con 132 capturados y millonarias incautaciones tras operativos de seguridad

Daniel Briceño se despachó contra Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara: “Ha impulsado la impunidad de Petro”

El representante electo por el Centro Democrático expresó su indignación frente a la escogencia de la congresista vallecaucana como la encargada de investigar al presidente Gustavo Petro, en el caso en el que ha sido denunciado por presuntas interceptaciones contra Abelardo de la Espriella

Daniel Briceño se despachó contra Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara: “Ha impulsado la impunidad de Petro”

Juliana Guerrero fue abucheada durante consejo de la Universidad Popular del Cesar: así fue el incómodo momento de la delegada de Petro

En Jagua de Ibirico, la apoderada presidencial fue interrumpida por gritos y abucheos de los estudiantes al tomar el micrófono para referirse a las promesas del Gobierno nacional sobre el plantel educativo

Juliana Guerrero fue abucheada durante consejo de la Universidad Popular del Cesar: así fue el incómodo momento de la delegada de Petro

Las empresas alertaron al Gobierno y al Banco de la República por la polémica sobre la tasa de interés: “El daño puede ser grave”

La fractura pública entre los principales actores estatales genera un clima de incertidumbre sobre el futuro de la inversión y la reputación del país, alertó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master

Las empresas alertaron al Gobierno y al Banco de la República por la polémica sobre la tasa de interés: “El daño puede ser grave”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

Así se mostraba en TikTok “Alambrito”, el ‘influencer’ de las Acsn vinculado a casos de extorsión y una masacre en el Caribe colombiano

Hela 5, la pastor belga del Ejército Nacional que recorrió 28 kilómetros en el Catatumbo luego de un ataque del ELN: así fue el reencuentro con su guía

ENTRETENIMIENTO

Westcol relató pelea en China con un vendedor ambulante: “Casi le meto un puño”

Westcol relató pelea en China con un vendedor ambulante: “Casi le meto un puño”

Hijo de Pablo Escobar agradeció el respaldo que ha tenido la serie ‘Dear Killer Nannies’: “Es un producto hecho con amor”

Ryan Castro aclaró qué piensa de los “coqueteos” de Lina Tejeiro, quien dijo que se había puesto “muy guapo”: “Yo no le puse misterio a eso”

Karina Garcia reveló el vacío que más la ha marcado en su vida: “Estoy sola en este mundo”

Jessica Cediel se pronunció sobre las críticas que recibió por las publicaciones en redes en el funeral de su papá y reveló hace cuánto no tiene relaciones íntimas

Deportes

Hora y dónde ver en Colombia Real Madrid vs. Bayern Múnich: Luis Díaz en busca de la semifinal de la Uefa Champions League

Hora y dónde ver en Colombia Real Madrid vs. Bayern Múnich: Luis Díaz en busca de la semifinal de la Uefa Champions League

Ramón Jesurún habría bajado a Sebastián Villa de la convocatoria para los partidos de Colombia vs. Francia y Croacia: estas serían las razones

Luis Díaz confirmó que James Rodríguez jugó enfermo el partido de Colombia vs. Francia: “Lo vi un poco mal”

Por derrotas de la selección Colombia, Ramón Jesurún habría discutido en un restaurante de la Florida con miembro del comité ejecutivo de la FCF: amenazaron con llamar a la Policía

Son más de 10 los jugadores que pretende nacionalizar la República Democrática del Congo para la Copa Mundial de la FIFA 2026: estos son los nombres