Qué dicen los bancos de la nueva tasa de interés que deben cobrar a los colombianos por los créditos: cuánto ganarían ahora

La tasa de interés del Banco de la República es de 11,25% - crédito Leonardo Muñoz/EFE

La decisión que tomó el Banco de la República, el 31 de marzo de 2026, de subir la tasa de interés de política monetaria, que es el porcentaje base al que el banco central presta dinero a las entidades financieras, al 11,25%, generó un fuerte impacto en el sistema financiero y una fuerte polémica por el manejo de la inflación y las consecuencias en la economía nacional.

De acuerdo con el Emisor, el aumento del tipo de intervención responde al objetivo de frenar la inflación, que se ubicaría por encima del 6%, según las proyecciones, para 2026, en un momento marcado por ajustes al salario mínimo, mayor dinamismo en la demanda y un déficit creciente en la cuenta corriente. Para la ciudadanía y el sector bancario, la medida implica créditos más caros, una desaceleración de la actividad económica y mayores desafíos para cumplir obligaciones financieras.

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El Banco de la República explicó que mantener expectativas de inflación bajo control es su mandato primordial, pese a que el Gobierno de Gustavo Petro expresó preocupación por el posible impacto negativo en la recuperación económica.

La Junta Directiva del Banco de la República la conforman Leonardo Villar (gerente general del Emisor), César Giraldo, Germán Ávila, Mauricio Villamizar, Olga Lucía Acosta, Laura Moisá y Bibiana Taboada - crédito Banco de la República

Dentro de los factores destacados por la entidad figuran el mayor crecimiento de las importaciones respecto a las exportaciones, la ampliación del déficit en cuenta corriente y la percepción de un riesgo soberano superior, elemento que según el banco exigía reforzar la credibilidad de su política monetaria.

Confianza en el Banco de la República

El presidente de BBVA Colombia, Mario Pardo, defendió el carácter independiente y técnico del banco central frente a la coyuntura inflacionaria. “Tenemos la suerte de contar con un Banco de la República que no solamente es independiente, sino que tiene los mejores técnicos. Evidentemente, a los bancos nos perjudica la subida de tasas, se ralentiza la actividad económica”, expresó a varios medios de comunicación sobre el efecto inmediato de la decisión.

Pardo también resaltó que la autonomía del banco central es esencial para ejecutar su principal mandato: controlar la inflación.

Mario Pardo es el presidente de BBVA Colombia - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

“Nosotros consideramos que esa independencia del Banco de la República es clave para que se pueda volcar precisamente en eso, en controlar la inflación, que es el factor más determinante para el desarrollo social de un país”, agregó el directivo. Según dijo, la confianza en las decisiones técnicas del banco resulta clave. “Por lo tanto, lo que nos toca es confiar en ellos, confiar en que están tomando las decisiones adecuadas para controlar la inflación”, enfatizó.

A su vez, el presidente de BBVA Colombia precisó que la banca enfrenta una menor rentabilidad y crecientes riesgos de cartera en estos escenarios. Sostuvo que la tarea del banco central se fundamenta en una visión de largo plazo y en resguardar el interés general, más allá de los efectos inmediatos para el sector financiero.

La perspectiva gremial: la aclaración de Asobancaria

Desde la perspectiva gremial, el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, aportó su análisis en una columna publicada en La República denominada "No, la banca no gana".

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, recordó la importancia de la independencia del Banco de la República - crédito @JoMalagon/X

Explicó que, contrario a la creencia extendida, tasas de interés más altas no benefician a la banca, ya que “cuando el Banco de la República, o cualquier banco central, eleva su tasa de referencia, encarece el costo de financiamiento para las instituciones de crédito. En Colombia, por ejemplo, el paso de 10,25% a 11,25% incrementa directamente el costo de fondeo de los bancos y, en consecuencia, el del crédito para hogares y empresas”.

Malagón resaltó que mayores costos de fondeo deterioran la calidad de la cartera y aumentan la morosidad. “Ese mayor costo no se traduce en una ganancia para el sector financiero. Por el contrario, deteriora la calidad de la cartera y aumenta la probabilidad de incumplimiento: más hogares enfrentan dificultades para honrar sus obligaciones y más empresas ven tensionados sus flujos de caja”, sostuvo el líder gremial.

Al citar estadísticas de la Superintendencia Financiera, Malagón indicó que luego del aumento de la tasa de referencia en 1.150 puntos básicos, esta alcanzó un máximo de 13,25% en 2023. Durante ese periodo, las utilidades del sector bancario descendieron un 45% —más de $9 billones— y la rentabilidad cayó a 3,2%, el valor más bajo desde la crisis del Upac. Además, 23 entidades terminaron con pérdidas, la cartera de crédito se redujo 6,4% y el indicador de vencimiento subió de 3,7% a 5,0%.

De igual manera, advirtió que si bien las condiciones para la banca se complican, la medida es coherente con el mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda. Consideró que la política monetaria es una respuesta estrictamente técnica a presiones como el aumento del salario mínimo y la política fiscal expansiva.