Nuevo pasaporte entra en vigor el 1 de abril: Cancillería anuncia horarios especiales y aclara qué pasa con el documento actual

El nuevo pasaporte colombiano entra en vigencia desde abril de 2026 - crédito Cancillería

A partir de este 1 de abril de 2026, Colombia da un paso clave en la modernización de sus documentos de viaje con la entrada en vigencia del nuevo modelo de pasaporte.

El cambio, impulsado por el Gobierno nacional y liderado por el presidente Gustavo Petro, marca el inicio de un nuevo esquema de producción que busca fortalecer la seguridad y autonomía del país en este proceso.

Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el nuevo documento incorpora importantes avances tecnológicos y en detalle se conoció que el pasaporte “incorpora lectura mecánica y electrónica encriptada, fotografía fantasma, tintas metálicas, microtextos y microchips de última generación para proteger la integridad de la información personal. Además, las páginas incluyen composiciones gráficas que representan la economía, los paisajes, la biodiversidad, la historia y la cultura colombiana, integrando elementos técnicos de seguridad en cada diseño”.

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Este cambio no solo responde a estándares internacionales, sino también a una transformación estructural en la forma en que se producen los pasaportes en Colombia. Tras casi dos décadas bajo la operación de Thomas Greg & Sons, el Gobierno decidió implementar un nuevo modelo basado en una alianza internacional.

El gobierno implementa modelo moderno para expedición de pasaportes en Colombia - crédito VisualesIA

Horarios especiales en Semana Santa para sacar el pasaporte

Con la entrada en vigor del nuevo documento, la Cancillería también anunció jornadas especiales para facilitar el trámite durante Semana Santa. Los ciudadanos podrán acercarse sin cita previa entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril, en horario de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Además, durante todo el mes de abril se habilitarán jornadas los sábados, desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., en algunas sedes del país. Sin embargo, la entidad fue enfática en señalar que ni el jueves ni el viernes santo habrá atención al público.

Un cambio estructural en la producción de los pasaportes colombianos

El nuevo modelo de pasaportes se enmarca en una alianza entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, con la participación de la Imprimerie Nationale de Francia. Este acuerdo busca que el país adquiera el conocimiento técnico necesario para producir sus propios documentos en un plazo de 10 años.

Durante la fase inicial, los pasaportes serán fabricados en Europa y enviados a Colombia, donde la Imprenta Nacional se encargará de su personalización, custodia y distribución.

La Cancillería anuncia jornadas extendidas por lanzamiento del pasaporte actualizado - crédito VisualesIA/AdobeStock

Para garantizar una transición sin traumatismos, se estableció un periodo de operación simultánea de un mes entre el antiguo proveedor y el nuevo esquema, siguiendo recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

¿Se debe renovar el pasaporte?

Una de las principales dudas de los ciudadanos tiene que ver con la validez de los documentos actuales y frente a esto, la Cancillería fue clara: no es necesario renovar el pasaporte si este se encuentra vigente.

Únicamente se recomienda iniciar el proceso de renovación si el documento está próximo a vencer, especialmente si faltan menos de seis meses para su expiración. En ese sentido, quienes ya cuentan con pasaporte podrán seguir utilizándolo con normalidad hasta la fecha indicada.

Costos y condiciones del nuevo pasaporte colombiano

En cuanto a los precios, el Gobierno indicó que estos se mantendrán ajustados al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Actualmente, el pasaporte ordinario tiene un costo de aproximadamente 190.000 pesos, mientras que el ejecutivo asciende a 323.000 pesos, valores que incluyen el impuesto de timbre.

La modernización del pasaporte colombiano: un salto estratégico en seguridad y autonomía nacional - crédito Colprensa

Además, se aclaró que los tiempos de entrega, los puntos de expedición y el proceso de solicitud no tendrán modificaciones. Desde el Ejecutivo insisten en que el cambio es interno, enfocado en la producción del documento y no en la experiencia del usuario. De hecho, recalcan que se trata de una transformación “no en la experiencia del usuario”.

Preguntas frecuentes del nuevo pasaporte colombiano

¿Quiénes deben tramitar el nuevo pasaporte?: quienes lo soliciten por primera vez, tengan el documento vencido, lo hayan perdido, esté deteriorado o no cuente con páginas disponibles.

¿El trámite cambia?: No. El proceso sigue siendo el mismo: se realiza a través de la página web de la Cancillería, donde se diligencia la solicitud y se agenda la cita en la sede más cercana.

¿Habrá cambios en tiempos de entrega o atención?: No. El cambio principal está en el modelo de producción y seguridad del documento.

¿Qué pasa con los pasaportes antiguos?: Seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

¿Cómo funciona la transición?: Durante un mes habrá operación simultánea entre el antiguo proveedor y el nuevo sistema, para evitar retrasos o congestión en la expedición.

¿Existen riesgos en el nuevo modelo?: Actualmente hay procesos judiciales en curso que buscan frenar el convenio, aunque se encuentran en etapas iniciales. Por ahora, el Gobierno asegura que no afectan la implementación.

¿Por qué es importante este cambio?: El nuevo pasaporte busca fortalecer la seguridad del documento y garantizar que Colombia mantenga acuerdos internacionales que permiten viajar sin visa a múltiples destinos. Cualquier falla podría afectar estos beneficios.