Empresas evalúan salir de Colombia, pero están a la espera de quién va a gobernar desde 2026: estas compañías ya se fueron

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, refirió que hay empresas que considerarían evacuar el país - crédito Colprensa

La posibilidad de que nuevas empresas se retiren de Colombia ha ganado fuerza en el sector privado, mientras representantes empresariales reconocen que varias firmas mantienen sus operaciones en el país a la espera de la elección del próximo gobierno.

De acuerdo con Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) Colombia ha perdido atractivo como destino de inversión para compañías extranjeras y nacionales.

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Mac Master responsabilizó de esta situación a la política tributaria implementada por el gobierno de Gustavo Petro, que incluye una carga impositiva elevada y la creación de gravámenes específicos para sectores como hidrocarburos y minería.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, destacó que el Gobierno Petro "ahuyentó" algunas empresas - crédito @ANDI_Colombia/X

Así lo afirmó el líder gremial en una entrevista concedida a El Tiempo. Allí explicó que la reforma tributaria de 2022 y las emergencias económicas posteriores fijaron el impuesto de renta en un 35% y sumaron impuestos patrimoniales y sobretasas sectoriales.

“Existe una gran cantidad de industrias que podrían desarrollarse en Colombia, pero las medidas que se han tomado lo único que han hecho es ahuyentarlas y enviarlas hacia otros países”, expresó Mac Master, a la vez que refirió que conoce “muchos casos” de empresas que consideran trasladar sus operaciones fuera del país si no se corrigen las “distorsiones” actuales.

Mac Master mencionó las compañías que se fueron del país por el contexto político

Entre las compañías que ya han abandonado el mercado colombiano destacan General Motors, que tras cerca de siete décadas de presencia en el país cerró en 2024 su planta de Colmotores en Bogotá, y Kimberly-Clark, que cesó su producción local en junio de 2025.

La lista incluye además a Grupo Gloria (operación láctea), Forever 21, Colchones Paraíso y supermercados Colsubsidio. En el sector de hidrocarburos, multinacionales como Shell, ExxonMobil, Repsol y Cepsa también suspendieron actividades de exploración y producción.

Pese al panorama, el presidente de la Andi indicó que la organización ha pedido a las empresas esperar la designación del nuevo Ejecutivo antes de tomar decisiones definitivas sobre su futuro en el país.

“Nuestra tarea en la Andi es decirles que no tomen la decisión hasta que haya un nuevo gobierno; uno que ojalá sea razonable y entienda que para un país es conveniente tener un sector productivo desarrollado, robusto y moderno”, sostuvo Mac Master.

General Motors anunció el cierre de su planta en Colombia, Colmotores - crédito Colprensa

El dirigente gremial también advirtió que la pérdida de competitividad no solo afecta a empresas que ya operan en Colombia, sino que ha disuadido a potenciales inversionistas extranjeros.

“Hay otras empresas que miraron a Colombia durante estos cuatro años y decidieron que no era un destino atractivo; se fueron para otros lugares y perdimos muchísimas oportunidades”, continuó.

El impacto de la política tributaria, en particular el impuesto al patrimonio y las sobretasas sectoriales, fue resaltado por el presidente de la Andi como uno de los factores que mantienen “en jaque” a miles de compañías, mientras el sector empresarial insiste en la necesidad de condiciones más favorables para la producción y la inversión.

El dirigente del gremio empresarial confía en que la próxima administración revise el entorno para las compañías y envíe, en palabras de Mac Master, “la señal de que Colombia volverá a tener su casa en orden y cumplirá con sus obligaciones”.

Aumenta el optimismo en inversionistas institucionales por panorama político

El entorno político en Colombia estaría impulsando la confianza en los inversionistas institucionales tras las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

Estas son las cifras que demuestran cambios en la percepción de inversionistas antes y después de las elecciones legislativas - crédito Encuesta de Activos Financieros de Davivienda

De hecho, en el país se estaría volviendo a enfocar el interés de los principales actores del mercado financiero. De acuerdo con la Gran Encuesta de Activos Financieros de marzo de 2026 de Davivienda Corredores, una mayoría significativa de inversionistas institucionales se inclina por una perspectiva positiva respecto a la coyuntura política, lo que ha modificado su postura ante activos locales y estrategias de riesgo para los próximos meses.

En el estudio destacaron cifras que marcan un giro en el clima financiero: el 67% de los inversionistas institucionales identificaron el contexto político como el factor más relevante para el mercado colombiano, frente al 55% que lo consideraba así en febrero.