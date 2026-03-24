Hombre que denunció mal procedimiento médico en el hospital La Samaritana dijo que fue discriminado: “Eso le pasa por votar por Petro”

Un video difundido por Esteban Lozano en redes sociales ha encendido el debate sobre la influencia de la política en la atención médica en Colombia, al denunciar que su tía recibió un trato hostil y doloroso en un hospital de Bogotá, acompañado de frases como: “Eso le pasa por votar por Petro” - crédito esteban.lozano25 / TikTok

La crisis sanitaria en Colombia se manifiesta en múltiples frentes, como la escasez de especialistas, los retrasos en las citas y la falta de medicamentos.

Un reciente caso expuso un nuevo ángulo: la influencia de las ideologías políticas en la atención médica. El usuario de TikTok Esteban Lozano denunció que presuntamente su tía fue víctima de “odio político en un hospital de Bogotá”.

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El hecho ocurrió el 17 de marzo del 2026, cuando la paciente acudió al Hospital Universitario de La Samaritana para el reemplazo de un catéter de nefrostomía. Lozano relata que, desde el inicio, “el médico se encontraba en una actitud pesada, en una actitud hostil”, y que ignoró protocolos básicos, como preguntar antecedentes o aplicar anestesia antes del procedimiento.

Durante la intervención, la paciente expresó dolor. Según la denuncia, el médico respondió: “Aguántese, no llore, no se queje”, y añadió: “Eso le pasa por votar por Petro. Sigan votando por Petro”. Lozano cuestionó: “¿Qué tiene que ver ese procedimiento médico o que a usted la atiendan o no lo atiendan bien o mal en un hospital con su orientación política?”.

El denunciante subrayó que “toda la gente tiene derecho a ser atendida dignamente”, exigiendo que la atención médica no se vea afectada por preferencias políticas.