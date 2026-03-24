Colombia

Ecopetrol dio buenas noticias sobre el apagón en la refinería de Cartagena: anunció investigación de los incidentes

La compañía petrolera indicó que las tareas concluyeron sin incidentes adicionales y permitieron la reactivación completa de la planta

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Una comisión investigadora fue designada
Una comisión investigadora fue designada para determinar las causas del incidente, señaló Ecopetrol - crédito Nelson Bocanegra/REUTERS

Ecopetrol informó que la refinería de Cartagena retomó la normalidad en sus operaciones luego de que fue restablecido el suministro eléctrico tras la falla registrada el domingo 15 de marzo de 2026.

La compañía petrolera señaló que las unidades de proceso trabajan actualmente en condiciones habituales, lo que permite, según Ecopetrol, satisfacer la demanda de combustibles en el país.

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“Ecopetrol informa que las unidades de la refinería de Cartagena se encuentran operando de manera normal para atender la demanda de combustibles del país. El suministro eléctrico fue restablecido con éxito, tras la falla que se registró el pasado domingo 15 de marzo en el fluido de energía eléctrica, situación que no ocasionó afectaciones en el abastecimiento de combustibles”, expresó la compañía petrolera.

Ecopetrol señaló que las unidades
Ecopetrol señaló que las unidades de proceso trabajan actualmente en condiciones habituales - crédito Luisa González/REUTERS

Ecopetrol aseguró que la situación no generó alteraciones en el abastecimiento de combustibles. Durante el proceso de recuperación, el despacho de productos refinados a los proveedores se realizó sin inconvenientes, cumpliendo con el objetivo de mantener la seguridad energética tanto en la región Caribe como en el resto del territorio nacional.

“Una vez se reportó el evento, un grupo de expertos trabajó en el restablecimiento del sistema eléctrico y en el plan de arranque secuencial de las unidades de proceso, que culminó sin incidentes”, detalló la compañía.

La entidad indicó que un equipo técnico especializado se encargó de la restauración del sistema eléctrico y del reinicio escalonado de las unidades de proceso. Las tareas concluyeron sin incidentes adicionales y permitieron la reactivación completa de la planta.

“Durante estas maniobras, el despacho de productos refinados a proveedores se realizó sin contratiempos en línea con el compromiso de garantizar la seguridad energética de la región Caribe y el país”, expresó.

Para avanzar con el esclarecimiento de las causas del incidente, Ecopetrol designó una comisión investigadora. Además, la empresa mantiene activo un plan de mitigación de riesgos, orientado a fortalecer la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico de la refinería.

Comunicado Ecopetrol - crédito Ecopetrol
Comunicado Ecopetrol - crédito Ecopetrol

“Una comisión investigadora fue designada para determinar las causas del incidente. La Empresa continúa con el plan de mitigación de riesgo para garantizar la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico de la refinería”, aseveró Ecopetrol.

Acciones de Ecopetrol

Las acciones de Ecopetrol experimentaron un repunte significativo, alcanzando los $2.685 por título en la Bolsa de Valores de Colombia, un nivel que no se observaba desde octubre de 2023. Este aumento se produce mientras la compañía atraviesa una crisis institucional provocada por las denuncias de tráfico de influencias que pesan sobre su presidente, Ricardo Roa, situación que ha generado incertidumbre sobre su continuidad en el cargo.

A pesar de la amenaza de un paro liderado por la USO, sindicato que agrupa a más de 23.400 trabajadores, el contexto internacional favorece a Ecopetrol. Los precios globales del petróleo se han incrementado considerablemente tras la escalada del conflicto en Medio Oriente, particularmente debido a las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán. Este escenario ha fortalecido las finanzas de Ecopetrol y de otras compañías del sector a nivel global.

Durante la jornada del 19 de marzo, el ADR de Ecopetrol en la Bolsa de Nueva York se cotizó en US$14,64, su nivel más alto desde junio de 2022. Este comportamiento va en línea con el de otras petroleras internacionales: Chevron alcanzó los US$204, ConocoPhillips llegó a US$126,2, y tanto Exxon Mobil como Shell reportaron también incrementos, según datos de La República.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El precio internacional del brent subió 64% en apenas veinte días, pasando de US$72,52 a US$119 por barril, como consecuencia directa de los ataques a infraestructura energética en Medio Oriente. Este fenómeno ha elevado la inflación y el riesgo de recesión global al 32%, de acuerdo con La República.

Juan Pablo Vieira, presidente de JP Tactical, señaló a La República que Ecopetrol podría beneficiarse de este entorno, aunque advirtió que los problemas judiciales de su presidente podrían obstaculizar estos avances. Vieira considera necesario que Ricardo Roa deje el cargo para evitar que las investigaciones afecten el desempeño de la compañía.

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