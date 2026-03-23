Sorpresa en Atlético Nacional: seis jugadores clave no viajan a EE. UU. para el amistoso ante Cruz Azul, ¿qué hay detrás de las ausencias?

El técnico Diego Arias busca ajustar variantes tácticas y dar minutos a jóvenes durante la fecha Fifa frente a Cruz Azul - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional inicia una nueva travesía internacional con destino a Estados Unidos, donde enfrentará a Cruz Azul de México en un amistoso programado para el miércoles 25 de marzo en el PayPal Park de San José, California.

El compromiso, pactado en medio de la fecha Fifa, representa una oportunidad para el técnico Diego Arias de ajustar variantes tácticas y dar rodaje a jugadores que buscan consolidarse en el plantel principal, además de fortalecer la presencia del club en el escenario internacional, luego de su dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana.

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La lista de convocados publicada por el club paisa incluye figuras de experiencia como Edwin Cardona, Jorman Campuzano, Alfredo Morelos, Andrés Sarmiento, Asprilla y Bello, además de jóvenes talentos que han venido sumando minutos en el campeonato local. El cuerpo técnico pretende aprovechar la ocasión para observar variantes, ajustar cargas y evaluar el desempeño de futbolistas en un contexto de alta competencia, ante una de las nóminas más sólidas de Norteamérica.

La nómina de viajeros para el amistoso frente a Cruz Azul está conformada por:

Arqueros: Castillo y Zea

Defensas: Martínez, García, Haydar, R. García, Velásquez, C. Uribe

Volantes: Marín, Campuzano, Rivero, Chinchía, Rengifo, Cardona

Delanteros: Bello, Rodríguez, Sarmiento, Moreno, Asprilla, Morelos

Director técnico: Diego Arias

El delantero comandará a un elenco renovado para medirse a Cruz Azul, en un partido que servirá como termómetro internacional y oportunidad ideal para jóvenes talentos que suman minutos importantes durante la fecha Fifa - crédito Atlético Nacional/X

Ausencias notables y novedades en el plantel

Pese al entusiasmo por la cita internacional, el anuncio de la convocatoria también generó debate por una ausencia puntual: la del arquero Kevin Cataño, que había despertado expectativa entre los hinchas pero no fue incluido en la lista. Según el periodista Mauricio Agudelo (Win Sports) y confirmado por Jorge Mario Rico (Orgullo Nacional), la razón de la exclusión obedece a un tema de documentación, ya que Cataño no cuenta con visa vigente para ingresar a territorio estadounidense, lo que imposibilitó su viaje con el equipo.

A la baja de Cataño se suman otras ausencias importantes. El equipo viajó con nueve bajas confirmadas: entre ellas se destacan el capitán David Ospina, convocado por la Selección Colombia, y referentes como William Tesillo y Matheus Uribe, quienes permanecieron en Medellín por decisión técnica para gestionar cargas físicas en medio del calendario.

Asimismo, el delantero Cristian “Chicho” Arango, aunque recibió alta médica luego de una lesión en el hombro, continúa en entrenamiento controlado y no fue convocado para el viaje. A esta ausencia se suma la de Milton Casco, que no fue incluido en la convocatoria por decisión técnica.

El club paisa registra nueve bajas en su plantel, incluyendo a David Ospina, Chico Arango y Matheus Uribe, que permanecen en Medellín por decisión técnica - crédito Colprensa

Así llega Atlético Nacional y Cruz Azul al encuentro

Atlético Nacional llega a California como líder absoluto del fútbol colombiano, con 27 puntos y tras golear 3-0 a Internacional de Bogotá. El técnico Diego Arias dará minutos a jóvenes y jugadores con menos rodaje, buscando que se muestren ante un rival de jerarquía. Todas las miradas estarán puestas en Alfredo Morelos, quien comandará el ataque ante la ausencia de otras figuras experimentadas.

Por su parte, Cruz Azul vive un gran momento en la Liga MX bajo la dirección de Nicolás Larcamón. El equipo se ubica segundo en la Clausura 2026, con 27 puntos y solo una derrota en 12 partidos. Aunque llega con bajas por convocatorias a selecciones, como Luis Romo y Giorgos Giakoumakis, contará con el defensor Gonzalo Piovi y el arquero colombiano Kevin Mier, que enfrentará al club donde se formó y debutó profesionalmente.

Detalles del partido y transmisión

El amistoso entre Cruz Azul y Atlético Nacional se jugará el miércoles 25 de marzo a las 7:00 p. m. (hora local de San José, California; 8:00 p. m. en Ciudad de México y 9:00 p. m. en Colombia). Hasta el momento, no existe señal confirmada de televisión o Internet para la transmisión, por lo que los aficionados deberán estar atentos a los canales oficiales y consultar las actualizaciones sobre la programación.

Cruz Azul llega al partido como segundo de la Liga MX bajo Nicolás Larcamón, con 27 puntos y solo una derrota en 12 jornadas - crédito REUTERS

El encuentro servirá como termómetro para ambos equipos en el contexto de la fecha Fifa, permitiendo a Nacional ajustar su proyecto deportivo y dar exposición internacional a su plantilla. Para los juveniles y suplentes, será una oportunidad única de mostrarse ante la afición y el cuerpo técnico, en un escenario exigente y de alto nivel competitivo.