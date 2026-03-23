Precio del dólar en Colombia: así es como Donald Trump incidió en el bajonazo del valor de la moneda en el último año

Durante 2025 y 2026, el dólar perdió fuerza a nivel global y el peso colombiano se vio favorecido - crédito Lee Jae-Won/Reuters

El debilitamiento del dólar en Colombia en el último año transformó el panorama financiero nacional, con la tasa de cambio cerca de los $3.700 y una reducción de casi 12% en el último año. El fenómeno está vinculado a la política del presidente de EE. UU., Donald Trump, cuya actitud frente a la moneda modificó el valor del dólar a nivel global y tuvo repercusiones directas sobre la economía colombiana.

Y es que en los últimos doce meses, las decisiones y anuncios desde Washington impulsaron una depreciación del dólar que alcanzó niveles mínimos históricos, lo que benefició de manera temporal al mercado colombiano. La caída del índice DXY, que mide el dólar a nivel global, y el descenso desde máximos de $5.000 redujeron los costos fiscales, mejoró el saldo de la deuda pública y ofreció un respiro frente a la inflación, aunque los analistas advierten que esta tendencia podría revertirse hacia el cierre de 2025.

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Durante el último año, el peso colombiano se fortaleció frente al dólar. El cambio se atribuyea factores internacionales, en especial, a las medidas y declaraciones de Trump que favorecieron a un dólar más débil. La caída de la tasa de cambio, cercana al 12%, permitió una cotización en mínimos que no se registraban desde hace años.

Donald Trump, presidente de EE. UU., sostiene una guerra comercial con sus principales socios desde hace un año - crédito Kevin Lamarque/Reuters

La evolución de la tasa sorprendió a los mercados, ya que contradice las proyecciones de años anteriores que temían un avance sostenido del dólar impulsado por incertidumbres políticas internas. Sin embargo, el panorama internacional, los aranceles estadounidenses y el ánimo de los mercados globales han sido los motores predominantes.

Políticas de Trump y la volatilidad del dólar

El regreso de Trump a la Presidencia de EE.UU. significó el peor semestre para el dólar en cinco décadas. Entre enero y junio de 2025, el índice DXY registró una caída de casi 10%, lo que reflejó el efecto de la nueva política arancelaria y la falta de una estrategia clara desde la Casa Blanca, lo que incrementó la volatilidad global.

Las decisiones en materia de aranceles y sanciones, así como cambios súbitos luego de resoluciones judiciales en EE. UU., generaron inestabilidad. La situación se reflejó en Colombia, donde episodios de subidas abruptas por encima de $4.500 precedieron al descenso actual.

Qué dicen los expertos

Expertos señalaron a El Espectador que los pronunciamientos de Trump son claves en los movimientos del mercado. La analista de Contexto Externo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, Gabriela Bautista, destacó que estos anuncios provocaron una volatilidad marcada en Colombia y otros mercados emergentes, lo que afectó la confianza de inversionistas y agentes económicos.

Al cierre de la jornada del 22 de marzo, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.644,44, mientras que el de venta se ubicaba en $3.752,22 – crédito - crédito José Luis Gonzalez/Reuters

A pesar de esta debilidad, el dólar mantiene su condición de activo refugio. Por ejemplo, el director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, Juan David Ballén, remarcó que sigue siendo la moneda más líquida del mundo y el principal medio de intercambio y reserva de valor a nivel internacional. El contraste con el euro está en la falta de integración fiscal y política de la zona euro y la inexistencia de un instrumento equivalente a los bonos del Tesoro estadounidense, elementos que limitan su capacidad para sustituir al dólar en los mercados mundiales.

La guerra en Irán y las tensiones favorecieron la búsqueda de monedas seguras como el dólar. No obstante, en las últimas semanas, el debilitamiento permitió que el peso colombiano se apreciara frente a la moneda estadounidense, proporcionando una ventana de estabilidad relativa.

Consecuencias del efecto Trump en el precio del dólar en Colombia

La influencia de las políticas de Trump sobre el dólar ha sido inmediata en el contexto colombiano. Sus declaraciones respecto a los aranceles y medidas comerciales propias incrementaron, por momentos, la incertidumbre, lo que originó breves picos en el precio del dólar antes de que prevaleciera una tendencia descendente.

Bautista apuntó que la apreciación posterior del peso se relaciona con una disminución de la presión internacional en la medida en que los mercados ajustaron sus perspectivas. En este escenario, el dólar mantiene su rol central, pero la debilidad ha abierto oportunidades para monedas emergentes.

El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, registró números históricos ante la guerra en Irán - crédito EFE/WEI LEUNG

La visión de Juan David Ballén recalca que el dólar, pese a la volatilidad, sigue siendo la principal moneda de referencia global, gracias a su liquidez y aceptabilidad. Al mismo tiempo, la falta de instrumentos similares para el euro refuerza el dominio estadounidense en los mercados internacionales.

Acontecimientos de las últimas semanas en política internacional, como el conflicto en Irán, amplificaron la búsqueda de activos seguros. Según el director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, estas tensiones elevaron la aversión al riesgo, lo que impulsa el interés en activos denominados en dólares, aunque el refugio se ha visto matizado por un nuevo ciclo de debilidad que ha favorecido al peso colombiano en las últimas semanas.

Factores internos y desempeño del peso colombiano

El comportamiento del peso colombiano no puede entenderse solo desde el contexto externo. Elementos locales incluyeron en la cotización. El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, indicó que la apreciación del peso responde, en lo fundamental, a la depreciación global del dólar por razones internacionales.

Destacó que Colombia no tiene margen de injerencia sobre estos factores principales.

No obstante, la política monetaria nacional, en especial, la fijación de tasas de interés y el mayor atractivo de los activos de riesgo, confirmó el atractivo de la moneda local. Además, el alza en el precio del petróleo —por encima de USD100 por barril—, las operaciones del Ministerio de Hacienda sobre la deuda y el incremento en las remesas incidieron de forma positiva sobre el tipo de cambio.