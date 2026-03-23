Petro justificó el nacimiento de la Segunda Marquetalia con supuesto ‘entrampamiento’: responsabilizó a Néstor Humberto Martínez

El candidato del Pacto Histórico no puede simplemente criticar, también tiene que explicar, dijo el periodista Carlos Cortés - crédito @CarlosCortes/X

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, en el que abordó la situación que, según su visión, dio origen a la Segunda Marquetalia y debilitó los esfuerzos de paz en Colombia, esto ante la crítica hacia la relación entre Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, con la extinta guerrilla de las Farc-EP.

“La verdad es revolucionaria, decía el poeta José Martí, que muere como el sacerdote Camilo Torres Restrepo, en su primer combate. Poetas y sacerdotes que no sabían de armas pero cuyo espíritu los llevaba al mayor sacrificio por la libertad y el amor a su pueblo”, escribió el presidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente se refirió a la Segunda Marquetalia, un grupo disidente de las Farc que surgió en agosto de 2019 bajo el liderazgo de Luciano Marín Arango, conocido como “Iván Márquez”, excomandante que rompió el Acuerdo de Paz de 2016.

El presidente Gustavo Petro señaló que la Segunda Marquetalia surgió como consecuencia de una operación diseñada para sabotear la paz - crédito @petrogustavo/X

Iván Cepeda bajo el escrutinio de la prensa

Estas declaraciones surgieron después de que el periodista y abogado Carlos Cortes, en su programa Charlas con Charli, cuestionara la responsabilidad de Iván Cepeda como candidato presidencial del Pacto Histórico.

“Iván Cepeda no puede simplemente pensar que están llegando por primera vez al poder. Tiene cosas para explicar, tiene cosas para decir sobre lo que ha hecho el Gobierno, pero además él tiene responsabilidad porque fue quien diseñó una política pública que fracasó estruendosamente y sobre la cual hay preguntas que en últimas terminaron en el desenlace del magnicidio contra el líder de la oposición en el Congreso”, señaló en una parte de su intervención.

Y es que es bien sabido que el senador, hoy aspirante a la presidencia, desempeñó un papel clave como negociador en los acuerdos de paz. Sin embargo, se le vinculó con la guerrilla, lo que llevó al periodista a señalar que tenía varias explicaciones que ofrecer.

El periodista cuestionó el futuro de Iván Cepeda en su camino hacia la Presidencia de la República - crédito Iván Cepeda/Facebook

Gustavo Petro denuncia trampa judicial que buscaba extraditar a “Jesús Santrich” e “Iván Márquez”

Frente a estas críticas, Petro centró su mensaje en lo que él considera un entramado contra la paz, pues señaló que la Segunda Marquetalia surgió como consecuencia de lo que calificó de “una idea maquiavélica” del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Según el jefe de Estado, el objetivo era involucrar a excombatientes de las Farc en procesos judiciales mediante una operación de engaño. Petro explicó que los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se hicieron pasar por editores mexicanos y utilizaron grabaciones de llamadas telefónicas para confundir a los firmantes de la paz.

Lo que se presentaba como la entrega de 5.000 ejemplares del libro de poesía de “Jesús Santrich”, exgerrillero y político, fue manipulado para parecer cinco kilos de cocaína, explicó el mandatario.

El presidente recordó la participación involuntaria de familiares de los firmantes de paz: “Allí llegó la Fiscalía y capturó al padre de la reina con sus cinco kilos y dijeron que eran para Santrich. El infundio del fiscal general buscaba poner preso y extraditar a Santrich con una trampa”.

Según Petro, el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez utilizó la DEA para engañar a excombatientes de las Farc - crédito @petrogustavo/X

El mandatario resaltó que la maniobra no se limitó a Santrich, ya que, según él, también se intentó involucrar a Iván Cepeda y a su persona mediante un intento de soborno con dólares entregados por el hermano de Piedad Córdoba.

“Recuerdo que el hermano de Piedad se me acercó entre la multitud a darme la mano y lo que hice fue irme hacia el carro y salir del hotel Tequendama en un acto público de Piedad Córdoba”, explicó Petro, enfatizando que no cayeron en la trampa.

Petro aseguró que los hechos quedaron documentados en su último debate como senador en 2022, en la Comisión Primera del Senado. Allí presentó grabaciones que, según él, mostraban la coordinación entre agentes de la DEA y el exfiscal Néstor Humberto Martínez para sabotear la paz.

Petro afirmó que la trampa incluyó la participación involuntaria de familiares de los firmantes de paz, como el padre de una exreina de belleza - crédito @petrogustavo/X

“El suceso del primo de Iván Márquez y el hermano de Piedad Córdoba trabajando para la DEA, buscando entrampar con cocaína y dólares a quienes buscábamos acabar la guerra en Colombia, lo demostré en mi último debate en el Senado”, escribió.

En su análisis, el presidente criticó la decisión de algunos excombatientes de retomar las armas tras las operaciones de engaño: “La baja calidad ética de los dirigentes de las Farc, Santrich e Iván Márquez, respondiendo a la trampa con su reingreso a la lucha armada, fue un acto de estupidez suprema”.